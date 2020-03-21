盤點5個超適合女生旅遊地方　閨蜜旅行、一個人跟團都啱去！

單身又怎樣，沒情人陪跟姐妹出遊可以玩得更瘋！姐妹被工作纏身請不了假跟你一同出國嗎？沒關係下面要推薦你的這五個國家，不論閨蜜旅行還是一個人跟團去，都能讓你玩得超盡興，重點是這些地方的團費通通超驚喜～

1. 加拿大

有在追《孤單又燦爛的神－鬼怪》這部韓劇的人，應該很想去加拿大看看吧！近幾年加拿大的團費實在有夠驚喜，用一趟去日本的錢，就可以輕鬆實現去仙境一般的加拿大啦，不誇張一萬多就可以去玩個8-10天，不論跟姐妹去還是一個人都很推薦喔！不過如果想去洛磯山脈和路易斯湖這種風景很美，但交通不便的地方，真的一定要跟團，不然光交通就會讓你超頭痛><

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一個人跟團別擔心，3大隱藏版好處大公開

很多人出國無論跟團還是自由行，都不想一個人，除了安全問題之外，旅行中有很多感動與驚奇，想要馬上和身旁的人分享！但萬一只能自己出國呢？想必一定會被身旁的親朋好友千交代萬叮嚀：很危險，要小心，說到自己都會有些怕怕的！所以，有個兩全其美的旅遊方式「一個人跟團」，千萬別覺得這樣做很怪咖，其實「一個人跟團」可是好處多多喔～

安全度UpUp

相信很多人都有過想「一個人旅行」的念頭，不如就先從「一個人跟團」開始吧，不但安全度大幅upup，還可以先測試看看：你到底適不適合一個人旅行喔！在遇到危急狀況的時候，也不會因為一個人所以很慌張，因為怎麼樣都還有領隊可以照顧你～

一個人跟團＝微自由行之旅

其實跟團並不是所有時間都團體行動的，很多時候到一個景點，領隊會給大家自由活動，自己去玩的時間，這時候就可以體會一下自由行的自由，和跟團的輕鬆感喔！有的時候，領隊看你一個人，就會帶你去一些他帶團這麼多次後，發現的私密景點或是美味小吃，讓你有種跟著一個經驗豐富的人一起自由行的感覺！

打破生活圈認識新朋友

如果你不是親友們自己包一團出遊的話，其實跟團會讓你遇到各式各樣不同生活背景的人，相信很多人都會覺得開始工作後，很難認識到不同生活圈的朋友，這時候跟團就會讓你有機會認識到各行各業的人喔，有時候因為你是一個人跟團，團員們反而都會更加關心照顧你，也有很多跟團回來變成好友，之後還不斷揪團出遊的例子喔，畢竟大家要緊密的相處個5-10天，友情當然也就這樣產生啦（也有可能是愛情啦XD）

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「閨蜜旅行 ？一個人跟團？都能玩翻天的5個旅行地，讓你單身也不寂寞！」。】