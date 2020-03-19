【法雅節】必觀摩的西班牙年度盛事　民眾火燒巨形人偶諷刺時弊

編按：西班牙一年一度盛大節日——法雅節，完全地展現了西班牙人的熱情，慶祝方式非常壯觀，且看下文作者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【法雅節】西班牙年度盛事 民眾火燒人偶以諷刺時弊」，刊於01撐場】

說到西班牙，很多人或者會想起奔牛節和蕃茄節，其實法雅節（Las Fallas）亦是當地一個非常著名的節日，一些華倫西亞（Valencia）居民甚至會定期捐款，以確保一年一度的慶典能夠順利舉行。每年三月中，西班牙民眾都會聚集在華倫西亞一帶，整個大街小巷都會佈滿不同款式的法雅人偶，人偶甚至會有五至六樓之高。到了3月19日，節慶的最後一天，人們便會把法雅人偶用火燒毀來迎接春天的喜悅。

每年三月中，西班牙民眾都會聚集在華倫西亞（Valencia）一帶，整個大街小巷都會佈滿不同款式的法雅人偶，人偶甚至會有五至六樓之高。（visitvalencia）

法雅節起源於中世紀，當時一位名叫Valencia的木匠，經常在冬天工作至深夜，加上日照時間不長，便需要在木條上裝上蠟燭而作照明，這個稱之為「parot」。隨著春天的到來，日照時間更長便不需要使用parot了，在冬天使用的parot便決定在木匠守護神──San José的生日（3月19日）中燃燒，加上有些木匠會用人偶裝飾自己的parot，慢慢便演變成燃燒人偶的法雅節（Las Fallas）。

聖荷西（San José）被木匠視為保護神，而衪的生日正是3月19日，該日是冬天的結束，春天的來臨令日照時間增長，木匠便不再需要parot來照明，人們便有了燃燒parot的習俗。（visitvalencia）

當法雅節開幕時，很多藝術家都會在Valencia一帶搭建法雅，陳列了4天以後，只有在人偶競賽中贏得首獎的法雅不會被熊火燒去，並能被法雅博物館（El Museo Fallero）收藏起來，而其他的法雅都會在市政府廣場被焚燒。在法雅節慶中，除了會有人偶展出外，亦會有音樂樂隊，更有一些穿傳統服裝的婦女巡遊，亦會有煙火表演。

只有在人偶競賽中贏得首獎的法雅不會被熊火燒去，並能被法雅博物館（El Museo Fallero）收藏起來，而其他的法雅都會在市政府廣場被焚燒。（visitvalencia）

直到現在，法雅節已經發展成藝術家和設計師抒發己見的空間。很多法雅人像都以政府官員或名人的造型作為法雅，藉此來諷刺時事。例如，有藝術家便把美國總統特朗普於2016年羞辱女性下體的醜聞製作成人偶。

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內容提供：喬木

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