日本旅遊禮儀｜拍攝路人、包浴巾浸溫泉…　9件切記不可做的事

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-04-10 12:03

太有禮貌了？還是文化的差異？對外國人來說日本人有些禮節看起來實在是不可思議！為何要這樣做呢？就讓日本人來說明理由。當你日本來到的時候，也可以觀察看看是不是真的這樣。

▼▼按圖放大，先看看【最好不要在日本做的9件事】，下文有更詳盡解釋▼▼

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脫下鞋子後要將鞋子擺正！

這是日本人小時候時常被父母糾正的事情之一。在日本一般上進入房屋時會在玄關處先脫鞋再進入，因此玄關時常擺放著家裡人的鞋子。可是，因為玄關是迎接客人的地方，所以鞋子隨時擺得整整齊齊的話，不但看起來美觀，再次穿著時也比較方便。

以進入房屋的方向脫鞋後，再轉身以手將鞋子擺整齊被認為是正確的作法，雖然有時候會因為覺得麻煩，就先轉身以倒退的方式脫鞋入內，如此就無須調整鞋子的方向，不過這樣等於是將自己的臀部朝向房子主人，是一種不禮貌的方式。此外，進屋時的禮節還有不可將腳踏在門檻或榻榻米的布邊上等（其理由是因為這些是家族的象徵，踏在上面會被認為等同於踐踏該家族，還有房屋會受到損壞等）。

搭乘電扶梯時靠邊站，關東地區靠左、關西地區靠右

日本電扶梯最早設置於1914年，最初也是左右兩側有人同時搭乘，直到1980年代以後才自然形成將一側空出來的現象，之後各鐵道公司也呼籲乘客靠同一邊站。兩側同時站人或將行李放置於另一側的話，會阻礙欲前進的人，因此一般上關東地區靠左側，關西地區靠右側站。

想抽煙的話請於指定的場所，外出時請自備隨身煙蒂盒，在路上抽煙會被罰款！

日本有許多地方自治團體實施禁止在路上吸煙的條例，在戶外須於設置於車站旁等的指定吸煙區吸煙，違反的話，在東京都的地方自治區最高將被科罰金50,000 JPY，敬請注意！ 目前餐飲店以店內劃分成吸煙席與禁煙席者為多，將來則應該會朝實施全面禁煙的方向前進。同時也嚴禁亂丟煙蒂，吸菸者通常自行攜帶隨身煙蒂盒。

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不可將毛巾放進溫泉、錢湯（公共澡堂）等的浴池內

在溫泉地的入湯注意事項標示中，常見到此注意事項，其理由與進入泡湯池前必須先身體相同，是為了避免弄髒泡湯池和溫泉水。原因有為了避免毛巾棉絮堆積阻塞排水溝，以及由於溫泉的成分可能會使毛巾脫色而使色素進入泉水中等等。此外，進入硫磺成分較重的溫泉時，最好取下銀製飾品，否則銀製品會變成黑色。

在電影院看電影時，應盡量安靜坐著避免發出聲音，片尾字幕完全結束前不離席

驚訝得從座位上跳起來、大聲笑、手機電話聲響接聽電話、觀眾拍手喝采……這些在外國的電影院可能是平常的事情，可是日本電影院卻是很安靜，因為日本人覺得在別人面前表現激烈的感情起伏是一件令人感到羞恥的事情，再者也不想打擾別人觀賞電影。不是不可以大笑或大哭，就如同在片尾字幕時幾乎無人離席一樣，是因為尊重想要看到最後片尾字幕結束的人而一直坐在座位上，漫畫喫茶店（咖啡店）裡靜悄無聲也是同樣的理由。

不在公共場合大聲講話

據說「日本的電車內非常安靜」是很多外國人持有的印象，這是因為日本人有在公共場合不喧囂吵鬧的禮儀之故。在電車內不使用手機講電話是基本的禮儀，不小心講話太大聲或手機電話聲響都會遭受到周圍人們投來異樣的目光，這對日本人來說也是令人感到非常羞恥之事，因為電車內可能有非常疲累的人和想要安靜的人，如此做會被認為是自己無法自我管理，沒有考慮到周圍這些人。

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不在街上或在乘坐的交通工具中吃東西

基本上這些行為被認為不端莊，並且食物的碎屑掉落會弄髒場地，也有人會對於食物的味道感到不舒服是其理由。當然也有可以邊走吃東西的觀光地，甚至最近立食牛排店和立飲酒吧有增加的趨勢，不過，基本上日本人還是喜歡坐下來慢慢享受美食吧！

連聲「Sumimasen」（對不起）

想要叫店員時、向人問路時、撞到別人向人道歉時、想要表達自己的謝意時，所有這些狀況都能使用的萬能日語就是「Sumimasen（すみません）」（對不起），為了表達由於自己與人講話而剝奪了對方時間的歉意，也可說是為了避免與對方產生摩擦的禮節與促進交流的日語詞句。

「Sumimasen」源自「事情尚未完了」、「心情尚未感到平靜」，都是在表達自己的心情還未清爽舒暢之意。雖然表達請求、謝罪、感謝之意時使用相同的詞句或許會令人感到不可思議，這是因為為了表達在請求對方為自己做事時的歉意、即使千謝萬謝也還不足夠的歉意，同樣是在表達歉意，因此使用一樣的詞句。

未經他人同意拍照

在國外旅行時看到新奇有趣的事情總是會想拍照留念，但是在日本你要小心注意不要很明顯的拍到路人的臉或是刻意去拍不認識的路人，這是很有可能引起爭紛或是被告的喔。日本人對於自己的個人隱私權非常保護，如果你沒經過他們同意就拍他們的照片，他們可是會生氣的喔！特別是日本人對於小孩未經同意被拍或是擅自拍小孩的照片放到社群網站上是非常敏感的，千萬不要看到小朋友好可愛就擅自拍他喔。

總結 雖然在日本有這些規矩要注意，但日本人對於外國觀光客是比較寬鬆的。如果你還有其他感到疑問或是覺得好奇怪、不可思議的事情也歡迎跟我們分享!

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