【金澤一日遊】尾山神社、東茶屋街散步　鈴木大拙館天空之鏡勁禪

日本金澤的「尾山神社」是前田利家為了樹立功績而建的神社，在日本廢藩制縣之後，改由舊加賀藩士祭祀，隨後在1873年重新建於現址，並以此為契機改稱為尾山神社。神社內立有前田利家像與阿松像（前田利家正室），更藏有太刀、脇差短刀等國家指定重要文化財產，以及登錄為金澤市指定文化財的能面（能樂表演中所使用的面具）等相關物品。

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尾山神社跟一般的日本神社有所不同，尤其是在神社入口處，有一棟樓高三層的塔樓，這是楺合了和式、西洋和中國三種不同風格的組合的建築模式，最下一層是由石磚和木材所搭建，模仿中國城樓風格；第二層為傳統和式，而第三層為西洋式的，裝飾著彩色玻璃非常明亮。

在最頂層則安放日本最古老的避雷針，它的整個建築模式在明治時代，對於文明開化期的日本來說是不只屬於前瞻式，也是一座頗具象徵意義融合和、中、洋的跨世建築，目前該建築已被列為古蹟，日本政府指定為國家重要文化遺產。

有理參拜的同時，也有修學旅行的學生們進來參拜，但人潮並沒有很多，可以在此慢慢拍照、散步，享受一段靜謐的時光。尾山神社一年四季都呈現不同風情，尤其是神社內也有一座和兼六園相同的迴遊式庭園，從高處俯視可看到古樂器為形狀的假山異石，伴隨著蒼鬱的樹林，別有一番風味。有理買好御守及收集好御朱印後，在池邊稍做休息，靜靜的欣賞神社內的庭園景色。

走了一個上午也差不多餓了，有理要前往金澤人的廚房「近江町市場」覓食啦！可能因為急著要吃飯，所以有理迅速的選好店家便進去用餐，市場內的景色沒有仔細記錄，但印象中和大阪的黑門市場差不多，販售許多食材及新鮮的漁獲。有理雖然是十月初去的，但是螃蟹好像還沒擺出來，有點可惜，不過還是找了一家只有日本人才去的店家，享受一下道地的北陸海鮮！！

近江町市場中的握壽司定食（方格子＠有理小姐的反轉人生授權使用）

吃飽喝足後，有理打算先回住的地方沖澡休息，在前往附近的「東茶屋街」走走，結果在回去的路上經過了尾張町的「三田商店」老建築，後面有一家咖啡館Cafe Frere，有理就這樣被吸引進去。金澤的咖啡館都有一個特色，就是會在店內播放電視節目，就像台灣的小吃店一樣，非常特別。

老闆十分健談， 知道有理是從台灣來的， 便熱情的和有理聊天， 還問有理是不是在日本工作過， 否則日文怎麼這麼好！沒多久進來一對老夫妻，先生跟老闆說要坐在有理旁邊，結果在一旁的老婆笑了出來，請有理不要介意她們家老頭的行為。就這樣店內四人熱烈的聊起天來，聊著跟台灣有關的事物，還說台灣的喜餅好大盒，還有台灣的天氣好熱，一起在閒聊中度過美好的咖啡午后。

三田商店（IG@saeco_saeko）

結束了咖啡店的行程，有理返回住宿地點沖個澡並稍做休息後，便換上較輕便的衣服，步行前往附近的「東茶屋街」。雖然時間已是下午三點左右，但人潮還是絡繹不絕，到處都是觀光客，可見這裡是金澤非常重要的景點之一。茶屋是日本傳統的遊藝、飲食場，在江戶時代是觀賞藝妓及演奏的場所。散落於城市中心部的茶屋在1820年的時候，被集合遠離中心的四個地區。目前在金澤有三大茶屋街，分別是：「東茶屋街」、「西茶屋街」及「主計町茶屋街」，而在這裡面最大的就是「東茶屋街」。

江戶時代一般是禁止兩層樓建築，但只允許茶屋能有兩層建築。在一樓外側有被稱為木蟲籠的優美格子狀窗戶，以及接待客人房間位於2樓等特徵，在這裡也能參觀190年前茶屋內部的設施。進入茶屋街內部後， 能看到綿密要讓人迷路的街道，經過重新裝潢的古老建築物，現在成為飲食店與喫茶店或是土產店。東茶屋街以具有歷史價值的茶屋街之姿與京都祇園、主計町茶屋街齊名，也獲選為國家文化財，在這附近不但能接觸到日本的歷史文化，也能享受漫步在街道的樂趣。

+ 4 + 3 + 2

在17至19世紀的江戶時代，以金澤為領地的加賀藩特別鼓勵拓展學術和文藝振興，以此為中心，許多傳統手工藝品又重新煥發了生機。其中就日本的金箔產量而言，石川縣金澤市就占了全國總產量的99%。金箔工藝是將本已足夠稀少的金子，拉伸成平均萬分之一的厚度。雖然尚不清楚這種工藝是從何時開始的，但完成了天下統一霸業的「豐臣秀吉」可是格外愛惜黃金。

因此，當時的掌權者們為了彰顯自身的權利和財力，都特別喜歡在建築物和弓矢上使用金箔。儘管為了鞏固幕府經濟的政策方針，確實存在過諸如在江戶、京都以外的地方嚴禁生產金箔銀箔的戒律，但加賀藩一直以來都私下生產著金箔，培育傳承九谷燒、輪島塗、以及加賀蒔繪等會用到金箔的傳統工藝品。所以在東茶屋街有很多商店都販賣著金箔製品，從吃的喝的到用的都有，喜歡的話都可以試用帶回去。

販賣金箔產品的「箔座ひかり藏」（方格子＠有理小姐的反轉人生授權使用）

逛完東茶屋街後，趁天色還未暗，有理直接搭公車前往今天最後一個景點：「鈴木大拙館」。結果在途中發生了小插曲，坐到一半才發現有理坐到反方向的車子，所以趕緊在半路下車，從對面站牌重新搭車過去，鈴木大拙先生（1870－1966）就是將這個從印度傳至中國再飄洋過海到日本發揚光大的「東洋禪修思想」，以簡單明瞭的英文向歐美人士說明的第一人。

將禪學思想以摩登建築與纖細線條完美表現的鈴木大拙館，是世界知名的谷口吉生設計師的代表作品。整體由「玄關棟」、「展示棟」、「思索空間棟」三棟建築與「玄關之庭」、「水鏡之庭」、「露地之庭」三處庭園所組成，棟與庭之間由迴廊串聯，訪問者可以透過這個巧妙的迴遊式空間，將自我歸零重新出發，由淺至深理解鈴木大拙老師的禪學中心思想、循序漸進學習、最後成長到可自我思考境界。在鈴木大拙館中，可以讓遊客用全心靈去感受「禪」世界的博奧精深，從那寧靜如畫般的絕美建築中感受「一沙一世界，一花一天堂」的佛教哲學思想。

+ 6 + 5 + 4

從「水鏡之庭」旁的小徑進去， 就會發現後面別有洞天。「松風閣庭園」 是加賀藩的重臣本多家的居所，是江戶時代初期的迴遊式庭園， 造景與兼六園非常相似， 所以也被稱作「小兼六園」。有理進去時其實已接近閉園時間，但守衛先生還是很Nice的說可以參觀，所以有理才能欣賞到「小兼六園」的風采。

今天是有理在金澤的最後一晚，隔天一早就要搭雷鳥號前往京都，所以今天晚上決定回到金澤駅的商場用餐，順便看看有什麼伴手禮可以購買，結束這美好的一天。這次有理在金澤只有兩日的時間，所以只能去主要的觀光景點，但其實金澤市內有很多各式各樣的博物館可以欣賞，希望下次有機會能在金澤LongStay，好好欣賞這座富有文化底蘊的城市。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：有理小姐的反轉人生，原文：跟著有理小姐去旅行：城下町一日遊─金澤。下篇。】