今晚瞓酒店｜6間度假風酒店優惠人均$690起　ThePier露台歎靚海景

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，喜愛去旅行的大家被逼困在香港，因此各大酒店紛紛變陣推出優惠，掀起Staycation這個新風潮。最近ViuTV推出一檔新節目《今晚瞓酒店》，開箱全港又靚又有特色的酒店，第一集介紹了一間位於西貢的The Pier酒店，無敵海景非常適合度假。其實除了The Pier外，還有不少遠離煩囂的酒店。《香港01》旅遊頻道記者精選了6間度假風酒店優惠，包括The Pier、海洋公園萬豪酒店、迪士尼探索家度假酒店、長洲華威酒店、愉景灣酒店及大澳文物酒店，人均$690起就可以歎海景兼食海鮮！

【1】The Pier Hotel —— 露台歎無敵海景

位於西貢白沙灣的The Pier Hotel，房間坐擁無敵海景，浴缸鄰近露台位置，望住個海浸浴，簡直是一大享受！房間亦設有廚房，啱晒情侶一齊玩煮飯仔！「浪漫住宿優惠」包雙人早餐套餐、房間佈置，更送紅酒一枝，非常適合和另一半逃離都市放空一下。

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+ 3 + 2

The Pier Hotel 地址：西貢白沙灣街9號 電話：2912 6777

【2】華威酒店 —— 住海景房歎海鮮餐

位於度假小島長洲的華威酒店，推出夏日住宿套餐優惠，入住海景豪華雙人客房一晚之外，亦包雙人早餐及海鮮套餐，不過由於新冠肺炎關係，海鮮套餐將有職員送上客房，客人會在房間用餐。

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長洲華威酒店 地址：長洲東灣路86號 電話：3176 6312

【3】迪士尼探索家度假酒店 —— 一家四口一晚$1378起

與迪士尼樂園酒店的典雅風格不同，迪士尼探索家度假酒店充滿熱帶風情的特色。今次酒店推出的住宿優惠，一家四口入住一晚連服務費只需$1378起，同時包雙人指定早餐套餐，更可以玩晒三間酒店的玩樂設施。

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迪士尼探索家度假酒店 地址：香港迪士尼樂園 電話：3510 2000

【4】愉景灣酒店 —— 包雙人早餐及晚餐

愉景灣酒店推出「慶祝優惠」套票優惠，包早餐及四道菜的西式晚餐，不過因為疫情關係，晚餐將由專人送上房間供客人享用。經記者查詢，8月份只剩下星期一至三的日子可以預訂，想住就要快點行動！

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愉景灣酒店 地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號 電話：2295 8288

【5】海洋公園萬豪酒店 —— 送$1000餐飲回贈

海洋公園萬豪酒店推出住宿優惠，包$1000餐飲消費額，基於疫情關係，只可用於房內用餐。最好的是訂房日子可到明年7月，如果預訂後又想等疫情過後才去，亦可以於免費取消。

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海洋公園萬豪酒店 地址：香港仔黃竹坑道 180 號海洋公園萬豪酒店 電話：3555 1688

【6】大澳文物酒店 —— 玻璃屋頂餐廳歎早餐

大澳文物酒店推出「夏日本地遊」套票優惠，入住雙人套房包雙人早餐及晚市套餐，早餐可以於玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout享用，晚餐則由於疫情關係，將由職員送上房間。如果早餐時段都想避免人群接觸，亦可以向酒店要求於房間享用。

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大澳文物酒店 地址：大澳石仔埗街14號 電話：2985 8383

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