根據天文台表示，有熱帶氣旋集結於香港附近，今日（12日）下午將改發3號風球，而周二（13日）離岸風力達8級，並有大雨。接下來兩天天氣顯著轉差，外出食飯或買餸都非常狼狽，不妨買定幾個即食麵儲糧。除了日本和韓國即食麵外，台灣的即食麵亦很受歡迎。最近台灣三大網購平台之一「momo購物網」公布了2020上半年即食麵銷量十強，包括最為人熟悉的滿漢大餐、台酒花雕雞麵、維力炸醬麵、統一肉燥麵等，多款都可以在759阿信屋、一田等超市買到。

滿漢大餐內含一塊塊牛肉，非常足料，一直被譽為「豪華版即食麵」。（ig @ taiwan_omiyage）

即食麵銷量頭十位中，知名品牌統一和台酒都有兩款上榜，其中一款在推出時更掀起搶購熱潮！有三款更可以食到大舊肉塊，非常足料！令人意外的是，除了台灣本地品牌外，還有兩款韓國即食麵。

😋😋😋好多香港都買到，立即按圖睇睇2020上半年台灣即食麵十強😋😋😋

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💡同場加映：2020台灣拌麵銷量Top10💡

台灣三大網購平台之一「PChome 24h購物」公布了2020上半年拌麵銷量排行頭10位，當中包括港人熟悉的曾拌麵、賈以食日、老媽拌麵、KiKi拌麵等。頭十位中，有三款都是由台灣當地專賣麻辣料理的餐廳推出，喜歡台式麻辣的朋友必定不能錯過！立即按圖睇睇2020上半年拌麵銷量Top 10😋😋😋