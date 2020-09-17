「好想去旅行呀！」相信是不少港人內心的吶喊！可惜全球疫情仍然未有放緩，搭飛機外遊的日子相信還遙遙無期……唔緊要！這段時間，一於欣賞別人的優美旅行相片，望「相」止渴一解旅遊癮吧！

攝影應用程式Agora 最近舉辦了「#Travel2020」旅遊相片攝影比賽，以「對你來說，旅行的意義是？」為主題，徵集全球旅行愛好者的靚相，有多達13,685張作品參賽，最後選出了50張最優秀的相片，張張都充滿故事性。

'Incredible moments' @rakia10 (西班牙)

冠軍是來自西班牙的rakia10，優勝作品名為《Incredible Moments》，攝於意大利Seceda 山脈，主人和狗狗旅伴一同攀上山上欣賞夕陽，睇相都覺得很有愛！👇👇👇即刻睇埋餘下49張靚相👇👇👇

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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