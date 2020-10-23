去Staycation都是想開開心心，但在泳池突然見到有住客帶同寵物出現真是會心都離一離！近日就有KOL帶寵物刺猬入住Cordis康得思酒店不得止，又帶刺猬入泳池影相，事後惡劣態度地指「自己畀咗錢住酒店無責任了解酒店政策」，隨即引起網民熱議。《香港01》旅遊記者就事件向康得思酒店查詢。

有KOL最近帶了自己的寵物刺猬入住禁止寵物入內的康得思酒店，直至她帶同刺猬到泳池打卡時終被其他住客揭發並投訴。不過這位KOL起初毫無悔意，不但認為帶寵物入內並無問題，更反指責酒店職員態度有問題，點擊圖片睇清事件來龍去脈 👇👇

雖然事件已算告一段落，但網民卻對事主不負責任的回應十分不滿。偷運寵物入禁止寵物進入的酒店本身已是問題，但網民認為事主明明理虧在先，卻一直將責任推在酒店職員身上，點擊睇網民點講 👇👇

記者翻查康得思酒店的網頁，寵物政策一欄已經表明「除導盲犬以外，任何寵物不得進入酒店範圍。」

（香港康得思酒店截圖）

記者向康得思酒店查詢，酒店亦就事件回應：「有關住客攜帶寵物刺猬進入酒店事宜，酒店對於首位與客人溝通的員工不熟悉酒店政策而感到抱歉。香港康得思酒店的『寵物政策』列明『除導盲犬以外，任何寵物不得進入酒店範圍』。酒店已即時跟進並確保所有同事清楚有關政策，期望繼續為客人提供優質的體驗。」

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