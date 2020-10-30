萬聖節2020精選28幅恐怖家居裝飾圖　火燒大屋、死屍血海超逼真！

旅遊
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2020年萬聖節又到，未知是否因為肺炎肆虐美國，令居民多了留家抗疫，於是今年特別多人花心機佈置家居，製作大型而又非常逼真恐怖場景，這些悉心佈置場景，吸引大批網民畀Like，但有些居民則被「嚇親」。

最近美國先後出現因萬聖節裝飾過份逼真，令鄰居以為有命安或火警，於是報警，成為當地新聞，《香港01》旅遊記者於是上到Reddit討論區，精選了包括這兩宗個案的高水準佈置，讓大家感受美國的萬聖節氣氛🎃👇👇👇

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可惜今年要去旅行多多制肘，否則如果萬聖節期間到美國旅遊，就可以親身感受萬聖節氣氛，欣賞這些高水準創意怖置。另看 👉萬聖節｜酒店19大禁忌防撞鬼　睡衣最忌這種顏色？｜旅行異聞錄#8

同場加映：日本Daiso人氣10大家居小物

除了MUJI之外，日本超人氣百元商店大創（Daiso）的商品一直深受歡迎，除了價錢便宜之外，設計具有無限創意的多功能好物，也令人每次到訪都像尋寶一樣有「開心大發現」！不過店內種類繁多，哪一款銷量最高？又是哪款「神器」成為日本太太們的人氣之選？

👇👇即按下圖看銷量排名👇👇

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還有日本媽媽推薦的入廚好物TOP 5，即看全文：日本Daiso人氣10大家居小物　最強打掃神器奪冠　這款收納必買！

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