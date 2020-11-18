有人話，愛情路上，人一生總會遇上幾個「仆街」，同樣道理，在追求美食這條人生道路上，相信每個人都曾經中伏，而且絕不只一次！那廣告上飽滿多汁的漢堡包，實物卻扁過薄餅，隨時令你留下心理陰影......

被「照騙」所害的美食探險家，不分國籍和年齡，外國討論區Reddit上就有不少受害者，中伏美食廣告包括漢堡、薄餅、甜品等等，看過受害者們的對比圖片，你會再次提醒自己，不要再相信美食廣告👇👇👇

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😤😤😤 【同場加映1】魚肉燒賣VS豬肉燒賣世紀之爭 網民嘲魚肉燒賣是靠醬汁的麵粉 😤😤😤

當酥皮和曲奇皮、雞蛋仔和格仔餅都有兩派fans，作為港式美食代表的燒賣當然也捲入這場大戰之中！有網民在網上論壇發文大撐茶樓的豬肉燒賣，將街頭的魚肉燒賣貶到一文不值，隨即引起魚肉燒賣的支持者反擊，點擊圖片睇睇雙方支持者的高見 👇👇

魚肉燒賣的支持者有什麼看法？立即點擊睇全文 👉👉魚肉燒賣VS豬肉燒賣世紀之爭 網民嘲魚肉燒賣是靠醬汁的麵粉

【同場加映2】5招秋冬必學打掃貼士👇👇

踏入秋冬，又是時候為家裡進行大掃除，迎接年末的到來！日本節目《世界一受けたい授業》請來家務達人傳授5招家居打掃小貼士，不少工具都可以在家裡或12蚊店輕鬆找到，掌握到秘訣之後就可以在周末動手，還原你的「靚靚」小窩居！

👇👇即看必學打掃貼士👇👇

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日本達人都教用「白花油」來消滅蟑螂？即看全文：家居清潔｜白花油殺曱甴？牛奶盒超有用！日本達人教5招打掃貼士