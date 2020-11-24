近日有網民分享青馬大橋日落「射龍門」靚相，構圖和角色十分特別，引得不少人想知拍攝地點在哪兒。《香港01》旅遊頻道記者追訪了原作的攝影師，分享青衣島上3個日落打卡必影位置。只要掌握到時間和地點，連手機都有機會影到如此特別的靚相！

攝影師Thomas Ku為業餘攝影師，10年前以人像、生活照為主，至近年移居到青衣，愛上發掘葵青區的美麗風景，並以此為興趣。他私藏了不少拍攝心水地點，其中3個日落靚相都可以在青衣拍到，包括「射龍門」、「入樽」和「日落車軌」景色。👇👇👇按圖看3種日落特色靚相👇👇👇

Thomas Ku指，最適合拍攝日落的季節是夏天及秋天兩季，因為天清氣朗，「鹹蛋黃」清晰可見，較容易拍到火燒天的黃昏美景。至於冬天和春天，霧氣漸大，夕陽未必影得靚，反而影雲海較好。

要拍到以上3種特別的日落景觀，其實手機都可以！以下「射龍門」縮時影片就是Thomas Ku用手機拍攝的。

5大貼士教你手機影靚相

只要找對拍攝地點、時間和角度，攝影新手都可以去打卡。攝影師分享5大貼士，教大家在青衣島上捕獲青馬大橋、汀九橋和汲水門大橋3大日落美景。👇👇👇想知邊度影和點樣去？按圖看攝影達人教你5大貼士👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇按圖看更多Thomas Ku攝影作品👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

相片及影片來源：Thomas Ku

🌅同場加映：其他日落地點推介🌅

青衣以外，香港還有很多觀賞日落好去處！👇👇👇按圖看熱門觀夕陽地點👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知全部7個日落好去處？請按➡️【影相好去處｜九龍7個日落美景地點推介 鯉魚門石礦場影天空之境】⬅️觀看全文