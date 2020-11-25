秋冬天氣涼爽最適合與好友行山郊遊，呼吸新鮮空氣兼影相打卡，一舉兩得。新手初哥擔心影相打卡路線都太高難度？《香港01》旅遊記者推介新界5條靚景行山路線，全部都是3小時左右行得完，沿途仲有多個打卡位及靚景，包括水塘景、樹林景、日落美景，還有港版竹林小徑，幸運的話還有機會睇芒草！

【路線1】菠蘿壩自然教育徑

城門郊野公園內的菠蘿壩自然教育徑，全長約800米，基本上沿著城門水塘走一個圈，大部分都是平坦的石屎路。沿途有台灣相思、紅膠木等植物，想影相打卡的話可以去白千層林道留影。幸運的話有機會見到野生猴子、牛隻！按下圖沿途打卡點、風景📸👇👇

🍍🍍🍍菠蘿壩自然教育徑🍍🍍🍍 路線：菠蘿壩 --> 原路折返 路程：0.8公里 預計時間：約3小時 起點：荃灣兆和街乘坐82號專線小巴，至城門水塘總站，車程約20分鐘就到達菠蘿壩小巴總站 終點：原路步行至82號專線小巴站離開

【路線2】河背水塘

大欖郊野公園的河背水塘，設有一條全長2.1公里的家樂徑，全程圍繞河背水塘，大部分都是平坦石屎路，只有一段斜路，最快1小時即可走完，不少人更帶同寵物前去。寧靜的水塘、被譽為港版竹林小徑的「竹林隧道」都是最受歡迎的打卡熱點。點下圖即睇水塘風景、打卡位推介👇👇

河背水塘 路線：元朗 --> 河背村 --> 家樂徑 --> 河背水塘 路程：約5公里 預計時間：約2小時 起點：元朗泰衡街乘搭71號小巴至總站河背村 終點：沿原路折返河背村

【路線3】馬鞍山至昂平高原

由馬鞍山村行至馬鞍山郊遊徑起步，沿途經過馬鞍山舊石礦場、荒廢教堂，不妨逗留一陣打卡影相。沿著漫長的上坡石階，開始見到溪澗、峽谷等，環境舒適，行至中段有涼亭可以稍作休息。沿途亦會遇到蝴蝶、牛牛，亦有機會見到台灣相思、白千層。行到昂平高原，可以飽覽西貢海風光。按下圖即睇沿途6個打卡位推介👇👇👇

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🎋🎋🎋馬鞍山至昂平高原🎋🎋🎋 路線：馬鞍山村 --> 昂平高原 --> 原路折返 時間：約1小時 起點：乘搭NR84村巴到馬鞍山村，路程約15分鐘 終點：沿著原路折返至村巴NR84站

【路線4】千島湖清景台

千島湖即是大欖涌水塘，在清景台上向下望見到多個綠意盎然的山丘小島，散落在碧綠色的湖水之中，就是最常見的打卡位。通常由大棠山道起步，路況較平坦，更可以欣賞大棠楓葉林的紅葉美景，大約行45分鐘就到達千島湖。按下圖即睇沿途風景、千島湖清景台打卡位👇👇

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🌊🌊🌊千島湖清景台🌊🌊🌊 路線：大棠楓香林 --> 千島湖清景台 --> 掃管笏村 路程：約9公里 預計時間：約3小時 起點：元朗西鐵站乘搭港鐵接駁巴士K66，到達大棠山路下車。 終點：乘搭小巴443號到掃管笏村

【路線5】良景至下白泥

被譽為香港十景的下白泥日落一生人必定要去一次！由屯門良景邨出發，途中經過一條長斜路，可以看到屯門市區風景。走至山坳位置，由石屎路變成沙泥碎石，就到達青山練靶場。青山練靶場路段受風化侵蝕，形成裂谷、怪石。登上山頂後，下山時一直向下白泥魚塘菜田方向走。想知下白泥日落有幾靚、攝影如何構圖最好？按下圖即睇🌅👇👇

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🌅🌅🌅良景至下白泥🌅🌅🌅 路線：由屯門良景邨起步，途徑青山練靶場至下白泥泥灘路程：約2公里 預計時間：2小時至2.5小時 起點：輕鐵良景站步行至良景邨基良學校附近登山 終點：下白泥乘搭33號小巴至元朗泰豐街，途中會經過天水圍公共運輸交匯站

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