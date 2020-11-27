冬天靚景原來除了有芒草、紅葉，原來藍田市區還有一個隱世美景，滿佈紫色芒草，非常特別！《香港01》旅遊頻道記者精選藍田至油塘4大一日遊行程，教你嘗盡藍田美食，看盡沿途最美打卡位！

【第一站】掃街吃盡藍田美食@匯景商場

位處藍田站B出口的匯景商場是區內掃街勝地，有不少出色的小食店，包括近期人氣甚高的齊柏林熱狗店、台式飲品店茶匠、好味雞蛋仔、手卷屋等。去遊覽之前醫飽肚子，就夠好氣好力！👇👇👇按圖看匯景6大必食推介👇👇👇

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【第二站】隱世紫色芒草@藍田公園

「追芒族」必去藍田公園，內有一片紫色芒草平原，每當盛開時，遍地毛絨絨極浪漫！其實這種植物叫紫穗狼尾草，與芒草形態相似，卻帶淡淡紫紅色，每到11月尾便會盛開，襯中午有陽光的時候最美。👇👇👇按圖看如何去紫芒草田打卡👇👇👇

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【第三站】登高俯瞰城景@五桂山

由藍田公園地母元君廟後方的樓梯向上走，便可走到衛奕信徑第3段，右轉上五桂山，雖然上山路較吃力，卻是十分值得去的高位景點，山頂可欣賞將軍澳區甚至遠至西貢海域的景色，沿途更可見識「航空導航反射器」的樣子！👇👇👇按圖看五桂山景色有幾靚👇👇👇

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【第四站】270度超廣闊海景日落@魔鬼山

五桂山景觀美，但想欣賞更壯麗的維港景觀，就一定要去魔鬼山！從五桂山落到澳景路，走過馬路便可往照鏡環山走，山腰路走起來舒適，再慢慢上斜，走上魔鬼山，尋最佳欣賞海景的角度。👇👇👇魔鬼山有隱世「吳哥窟」美景？按圖看魔鬼山哪個位最靚👇👇👇

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🌅同場加映：賞日落地點推介🌅

喜歡觀賞日落的話，還有更多好地點推介！👇👇👇按圖看九龍區熱門觀夕陽地點👇👇👇

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