淺草雷門寺懶人包！5條從東京站出發路線、4種特色交通工具

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-01-23 14:29

說到東京的下町，許多人第一個想到的都會是淺草，因為淺草除了有淺草寺、雷門等歷史建築之外，在仲見世通上還有許多老字號和菓子店、土產店櫛次鱗比，非常受到日本國內外觀光客的歡迎。甚至就連東京最高地標塔－東京晴空塔也離淺草很近，行程安排在同一天跑完全沒有問題。這次要為初次計畫淺草自由行的人講解前往「淺草站」的交通方式，想安排玩淺草完全不怕有困難！

充滿下町風情的樸實街區－淺草地區

位於東京都台東區的淺草是日本代表性觀光地區之一，自江戶時代開始便作為庶民信仰與文化的中心地而繁榮發展至今。

淺草最著名的「淺草寺」是東京都內最古老的寺院，擁有1400年歷史的淺草寺一年吸引超過3000萬人造訪參拜，在江戶時代作為德川幕府的祈願寺院而帶動周邊商業與人潮的興起。如今掛著寫有「雷門」兩字大紅燈籠的「風雷神門」、擁有超過90間商家的日本最古老商店街「仲見世通り」等等，都是淺草寺相當知名且具代表性的景點。

此外，東京新地標・東京晴空塔距離淺草也很近，讓淺草成為一個如今新舊時代兼容並蓄的觀光城市，造訪淺草的人既能充份感受下町樸實親切的溫馨氣氛，又有充滿科技設計感的現代地標可以考察，吸引眾多國內外觀光客前往一遊。

淺草寺（浅草寺） 地址︰2-3-1, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032 最近車站︰淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步5分

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淺草主要景點「淺草寺、雷門」周邊有4個車站？

「淺草寺」（雷門）周邊一共有4條電車路線，搭不同電車線前來時會從不同的車站出入，但電車站名統一都稱為淺草站，因此這邊還是直接分為4個車站來解說會比較清楚。而無論利用哪條電車線前來，大概都只要走5分鐘即能抵達淺草寺，所以可以視自己的出發地點來決定要搭哪一條電車線前來。

按圖了解4條往淺草寺的電車路線▼▼

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從東京各地到淺草站的交通方式

那麼接著來介紹一下從觀光客經常會使用到的機場及東京都內主要車站到淺草站的交通方式。

按圖了解5條從東京各地到淺草站的路線▼▼

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利用交通時光來感受淺草的下町魅力

淺草的魅力除了景點及街道風景之外，連交通都能夠讓你樂在其中，最後來介紹幾個適合觀光客嘗鮮的交通方式，若是時間充裕的話不妨來體驗看看哦。

1. 台東區循環巴士「めぐりん」

外觀復古吸睛的「めぐりん」是台東區內的社區型巡迴巴士，分為「北めぐりん」（巡迴淺草）、「北めぐりん」（巡迴根岸）、「南めぐりん」、「東西めぐりん」、「ぐるーりめぐりん」五種路線，大致上繞一圈是40〜45分鐘，大致上是15〜20分鐘一班車，車資每人是100日圓不分長幼，也能夠直接使用交通IC票卡支付。

2. 水上巴士

若是計畫從淺草移動到台場的話，推薦搭乘由水上巴士「Himikoヒミコ」、「Hotalunaホタルナ」。這系列水上巴士是由《銀河鐵道999》、《宇宙海盜夏羅古》的作者松本零士所親自設計，擁有充滿科技未來感的新潮外觀，乘客在搭乘時可以從水面上看見東京鐵塔、晴空塔、台場彩虹大橋等多個東京當地地標建築。

從淺草到台場海濱公園的航程大約是70分鐘，票價為1720日圓。雖然比搭電車或巴士稍微貴了一點，但是能從與陸地上不同的視角來欣賞東京這座大都市也是相當值回票價的哦。

3. 人力車

人力車是日本獨有的特殊交通工具，在東京可說是淺草獨有的城市風景，給人一種穿越到江戶時代的神奇體驗，相當受到外國觀光客的歡迎。

淺草的人力車公司有很多間，價格大概都是兩人一台車10分鐘4000日圓左右，還會有能講英文或中文導覽的車夫，就算不會日文也不用擔心。

4. 共享單車

如果想要自己悠遊穿梭於淺草的話，推薦可以騎腳踏車來交通，只要事先下載APP並登錄「HELLO CYCLING」，就能從該機構的多個自行車停車場租車、還車。使用費15分鐘70日圓，最多12小時1000日圓，相當實惠。

對於騎自行車觀光有興趣的人，也可以到下列網址去參考一下東京人氣觀光地的自行車觀光行程。

玩轉淺草站周邊不求人！

保留了古早下町風情的淺草一直是東京數一數二熱門的觀光地，這次以簡單易懂的方式來說明了淺草站的交通資訊，下次自助安排淺草交通也不怕一個頭兩個大囉！

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