踏入12月，又是時候唱出「Christmas is Coming to Town」的季節，不過往年這個時候，相信有不少人都正準備出發去日本過聖誕吧？今年聖誕身處香港的我們無法「回鄉」，唯有暫時「望相止渴」，希望來年可以親眼欣賞這片冬季限定的景色！

在全球疫情陰霾下，今年東京的聖誕節與往年不太一樣。為了減低人群聚集形成的感染風險，部分以往擁有超強人氣的聖誕燈飾，包括澀谷的「青の洞窟 SHIBUYA」和每年都有精彩光影匯演的「汐留Caretta Illumination」等均宣佈取消。即便如此，六本木之丘的櫸木坂及東京車站丸之內等地的燈飾，雖然規模縮少似乎不比以往壯觀，但仍然為東京夜景帶來濃厚的聖誕氣氛。

六本木Hills的「銀河隧道」每年都吸引不少人來拍照。（Twitter@ai_k）

身處香港的我們，今年大概無法親身前往感受這份「冬季限定」的夜色，只好暫時透過屏幕，幻想自己身處東京都心，感受被燈飾包圍的浪漫氣氛！👇👇即按下圖睇相！👇👇

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同場加映：5個東京人都不知道的鐵路冷知識

日本網民momo（Twitter@mm_fashiongram）早前發帖文指，東京Metro地下鐵出入口的指示牌上，原來藏著「知道後就會覺得很方便」的貼心設計！仔細留意會發現，東京Metro地下鐵每個出入口上的路線標誌排序其實全部都不一樣，當中代表意思甚至有很多日本人從來都沒發現，有網民更留言表示：「在東京住了20年以上，這件事還是第一次知道！」究竟這些標誌背後有甚麼秘密？

👇👇即按下圖看5個你不知道的東京鐵路冷知識👇👇

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你知道山手線利用率最低的是哪個站嗎？即看全文：東京地下鐵指示暗藏貼心設計！5個鐵路冷知識東京人都未必知道