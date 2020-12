聖誕節2020︳盤點Tiffany、LV等奢侈品牌　超浪漫聖誕櫥窗裝飾

英國John Lewis百貨發布了今年的聖誕短片,剛上線YouTube的點擊量就超過400萬次。在英國人看來,等到聖誕短片意味著聖誕節開始了。近幾年,John Lewis短片在國內也很受歡迎,小編覺得它大概是最會拍廣告的百貨商場了。尤其是今年,我們更需要被治癒。

今年的主題是「付出一點愛,加起來就會大不同」(Give a little love, together we can make a big different) 。短片圍繞一顆愛心展開了九個小故事,由八位藝術家共同完成。

短片開首是小男孩的球擱在樹上,從而展開9個小故事。短短2分鐘讓百萬網民感到窩心溫暖!(按圖睇睇短片內容)▼

不光是短片,商場和大牌的聖誕櫥窗也是寒冷冬季的一針強心劑。聖誕櫥窗已經流行了100多年。19世紀,紐約梅西百貨(Macy's)首次把聖誕老人請到商場,引起了轟動。大人和孩子們紛紛湧向商場觀看,後來,梅西百貨保留了這項活動,開啟聖誕櫥窗文化。

聖誕期間,走在歐洲街頭特別有節日氣氛。但今年,情況有所不同。11月巴黎老佛爺遭遇臨時閉店,但聖誕櫥窗如期亮相。展示當天,不少巴黎人在櫥窗前駐足。墨爾本Myer原本計劃取消聖誕櫥窗,但在市民的抗議下,設計師不得不加班創作,最終準時展出。如今,聖誕櫥窗演變成不同形式。它是經典童話故事的再演繹,也可以是藝術家腦洞大開的空間。

奢侈品牌足夠吸睛,但創意不足

如今,奢侈品牌的聖誕櫥窗也會請來藝術家聯名。讓我印象最深的是草間彌生為倫敦龐德街(Bond Street)LV旗艦店設計的櫥窗,放置了藝術家本人的1:1等身人像雕塑。對大牌來說,櫥窗是品牌宣傳的重要地方。時髦的櫥窗能讓大多數顧客直接購買。

讓我印象最深的是草間彌生為倫敦龐德街(Bond Street)LV旗艦店設計的櫥窗,放置了藝術家本人的1:1等身人像雕塑。(Louis Vuitton)

按圖即睇Dior、Cartier等名牌今年的櫥窗設計,感受濃濃的聖誕氣氛▼

百貨商場借用童話呼喚愛

相比奢牌,各大商場則喜歡把經典故事搬進櫥窗裡。比如倫敦Fenwick借用英國童話《柳林中的風聲The Wind in the Willows》來裝點櫥窗。故事描述了主角們從互相看不順眼到彼此團結起來,最終成為最可靠的朋友。

按圖睇睇今年各大百貨公司的華麗聖誕櫥窗設計!▼

