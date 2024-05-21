天文台改發紅雨警告｜雨天衣物難乾有味？必學8招快速乾衣又防臭

天文台改發紅雨警告！大雨下不停，家庭主婦其中一大煩惱便是洗衣服後，總是特別難乾，加上家居環境空間不足，在室內晾衣隨時還會散發出一陣陣「噏味」令人非常頭痛！其實只要在晾衣時用對方法，就能令衣服加速變乾，就能避免出街要著「臭衫」的尷尬情況，《香港01》「好食玩飛」記者整合日本達人傳授的8招無臭速乾洗衣貼士！



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日本每年「梅雨季」的天氣同樣相當潮濕，加上不是人人家裡都有陽台可以晾衣。因此，很多日本家務達人都會趁機會，與大家分享潮濕天氣下室內晾衣的技巧！《香港01》記者整合日本達人傳授的8招無臭速乾洗衣貼士，除了緊記保持室內通風良好，在晾衣時簡單幾步，亦可以避免衣服因為滋生細菌而出現「噏味」！

👇👇按下圖看8招速乾洗衫貼士👇👇

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