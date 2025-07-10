天文台1日2次紅雨　周末續狂風雷暴　雨天衣物難乾？8招速乾+防臭

天文台今日（10日）下午12時40分再度改發紅色暴雨警告！天文台預料，受熱帶氣旋丹娜絲的殘餘及活躍西南季候風影響影響，本港周五及周六（11日至12日）將繼續有大驟雨及狂風雷暴。



大雨下不停，家庭主婦其中一大煩惱便是洗衣服後，總是特別難乾，加上家居環境空間不足，在室內晾衣隨時還會散發出一陣陣「噏味」令人非常頭痛！其實只要在晾衣時用對方法，就能令衣服加速變乾，就能避免出街要著「臭衫」的尷尬情況，《香港01》「好食玩飛」記者整合日本達人傳授的8招無臭速乾洗衣貼士！



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熱帶氣旋丹娜絲以回馬槍姿態由福建轉向廣東地區，受其影響本港將持續有狂風驟雨。（香港天文台截圖）

天文台曾於今早9時36分發出紅色暴雨警告，後來在10時40分改為黃色暴雨警告。天文台在下午12時40分再度將暴雨警告信號升級，改發為紅雨，一日兩度發出紅雨警告。

天文台料周五及周六有大驟雨及雷暴

熱帶氣旋丹娜絲正以回馬槍姿態由福建移向廣東地區。天文台指，按照目前預測，丹娜絲的殘餘會在今日往西南方向移動，橫過廣東東部，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在今日及明日普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。

據天文台九天天氣預報，受其殘餘及活躍西南季候風影響，天文台料本港周五及周六持續有大驟雨及狂風雷暴，市區最低氣溫跌至攝氏25度。

天文台預料，隨丹娜絲遠離及高空反氣旋增強，下周初驟雨會逐漸減少，天氣好轉及酷熱。

天文台料本港周五及周六持續有大驟雨及狂風雷暴。（香港01記者攝）

天文台九天天氣預報顯示，本港周五及周六持續有大驟雨及狂風雷暴。（天文台官網截圖）

日本每年「梅雨季」的天氣同樣相當潮濕，加上不是人人家裡都有陽台可以晾衣。因此，很多日本家務達人都會趁機會，與大家分享潮濕天氣下室內晾衣的技巧！《香港01》記者整合日本達人傳授的8招無臭速乾洗衣貼士，除了緊記保持室內通風良好，在晾衣時簡單幾步，亦可以避免衣服因為滋生細菌而出現「噏味」！

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