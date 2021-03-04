撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-04 16:59

天文台預測，未來數天的相對濕度將會高達百分之九十或以上。在持續潮濕的天氣下，洗完的衣服總是特別難乾，加上家居環境空間不足，在室內晾衣隨時還會散發出一陣陣「噏味」令人非常頭痛！其實只要在晾衣時用對方法，就能令衣服加速變乾，就能避免出街要著「臭衫」的尷尬情況！

（網上圖片）

日本每年「梅雨季」的天氣同樣相當潮濕，加上不是人人家裡都有陽台可以晾衣。因此，很多日本家務達人都會趁機會，與大家分享潮濕天氣下室內晾衣的技巧！今次《香港01》旅遊記者整合日本達人傳授的8招無臭速乾洗衣貼士，除了緊記保持室內通風良好，在晾衣時簡單幾步，亦可以避免衣服因為滋生細菌而出現「噏味」！

👇👇按下圖看8招速乾洗衫貼士👇👇

+ 13 + 13 + 13

冬天穿過的羽絨是時候要洗乾淨收起，但是疫情之下又不想將羽絨拿到市面上的洗衣店處理？其實只要用對方法，在家也能自己動手洗羽絨！只要有清水、中性清潔劑及洗衣機，就能簡單學會「洗羽絨8步曲」！比起到洗衣店乾洗，在家用洗衣機也能將羽絨洗得乾乾淨淨，甚至延長羽絨的壽命！👇👇在動手之前，必看以下5大注意位！👇👇

👇👇準備好，就可以開始「洗羽絨8步曲」👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知道更多日本最新消息、文化、東京最潮最新資訊及綜藝娛樂等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本家政婦4招打掃收納術

都市人的工作繁忙，不少家庭都會請「外援」解決家裡堆積如山的家務。日劇《家政夫渚先生》播出後，在日本同樣掀起一陣關於家政夫（婦）的熱烈討論。日本節目《所JAPAN》近日找來人氣最強的專業家政婦，前往一個十人大家庭解決打掃和收納疑難，一起來看看打掃達人有甚麼貼士？

👇👇即看4招必學打掃收納貼士👇👇

+ 7 + 7 + 7

還有一招教你完美去除貼紙痕，即看全文：家居清潔｜日本家政婦4招打掃收納術 絲襪去水漬！紙袋點用好？