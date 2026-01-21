大阪天氣預測｜注意！天氣急轉冷+落雪　1月至12月氣温+穿搭+酒店

大阪天氣｜香港人無時無刻都想喜歡去日本！《香港01》好食玩飛記者為大家整理大阪四季包括春（3月至5月）、夏（6月至8月）、秋（9月至11月）、冬（12月至2月）的氣温，以及男生女生建議穿搭等實用資訊，幫助大家在出發前做好準備，讓行李打包更高效！



大阪全年氣溫及降水量

不少人已經開始計劃新一年的大阪之旅！下表為Weather Spark的2024年大阪都的氣象資料，供大家參考每月平均氣溫和降水量。

1月平均氣溫：5°C 降水量：49.1毫米

2月平均氣溫：6°C 降水量：70.4毫米

3月平均氣溫：9°C 降水量：102.9毫米

4月平均氣溫：15°C 降水量：120.7毫米

5月平均氣溫：19°C 降水量：142.5毫米

6月平均氣溫：23°C 降水量：188.1毫米

7月平均氣溫：27°C 降水量：173.1毫米

8月平均氣溫：28°C 降水量：123.5毫米

9月平均氣溫：25°C 降水量：174.8毫米

10月平均氣溫：18°C 降水量：128.8毫米

11月平均氣溫：13°C 降水量：77.2毫米

12月平均氣溫：7°C 降水量：53.2毫米



香港人一年四季都想去日本旅行！（Freepik）

大阪10天氣預測 —— 氣溫急降+降雪

日本受到廿四節氣中的「大寒」影響，多區氣溫急降，大阪市內更會出現降雪。據tenki.jp指出，1月21日至1月22日在關東地區北部地區、中部及南部山區會出現強烈降雪及積雪。即使是不常下雪的地區，例如大阪市、京都市，也有機會出現大規模降雪。

tenki.jp亦特別提醒，即使大阪市是出現小雪、小積雪都有機會導致交通中斷，記得要預留充足的交通時間。

大阪市未來10天天氣預報（tenki.jp網站截圖）

未來7日（2月15-21日）的降雨機率較低，大家可以安心岀遊！（Freepik）

🌺大阪春季天氣（3月至5月）

在春意盎然、櫻花紛飛的春天，大阪氣溫約在5至24°C之間，對香港人來說還是偏冷的天氣，適合穿著輕便的長袖衣物，薄棉衫或是薄毛衣，再搭配一件輕便的外套，例如乾濕褸；最好帶上圍巾、帽子等保暖小物，以應對早晚溫差。女生可以選擇穿上短裙配襪褲，更添春日可愛氛圍感。此外，3月至5月的降雨機率有30%至35%，如果方便，記得把雨傘放進袋裡，避免「失魂雨」殺你一個措手不及！

在春意盎然的春天，大阪氣溫約在5至24°C之間。（IG@chihiro__315）

🌞東京夏季天氣（6月至8月）

夏日熱浪來襲，陽光炙熱，大阪的氣溫通常會上升到23至32°C之間，在7至8月天氣更會變得炎熱潮濕，建議大家穿著輕便透氣的衣物，如麻質、人工纖維等材質的衣物，好處是較通爽、透氣，防止中暑！此外，亦要做好防曬，保護皮膚。而6月至8月是梅雨季，每個月至少有11日都是雨天，大家記得帶上雨具！

大阪的夏季氣溫通常會上升到23至32°C之間。（IG@chihiro__315）

🍁東京秋季天氣（9月至11月）

秋天的大阪秋高氣爽，天氣轉涼，樹葉漸漸染上繽紛絢麗的色彩，氣溫約在9至28°C之間。這是個適合漫步的季節，穿著中長度的上衣和褲子，再加上一件夾克或薄毛衣，到處跟紅葉打卡！既能保持溫暖，又能體驗秋日的詩意。倘大家到野外賞楓，應穿著保溫、易乾、防風的衣物！至於，9月降雨機率高達40%，而10月至11月的則低於30%。

秋天的大阪秋高氣爽，氣溫約在9至28°C之間。（IG@uraraaa0214）

❄️東京冬季天氣（12月至2月）

冬天的大阪寒風刺骨，氣溫通常在2至11°C之間，降雨機率低於20%。建議穿上厚羽絨、羊毛毛衣、發熱內衣和長褲，並用洋蔥式、玉米式穿搭法，從內到外以次穿上發熱內衣→緊身上衣→鬆身衣物→羽絨外套。記得加上帽子、手套、頸巾和保暖的靴子，沒有帽子和手套的朋友，可落地日本後在當地購買，價錢相宜款式又夠日系！

冬天的大阪寒風刺骨，氣溫通常在2至11°C之間，降雨機率低於20%。（IG@__hasssy__）

大阪酒店推介🏨

打算出發大阪的你找好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的大阪酒店，最快由GRAND GREEN OSAKA步行只需1分鐘就到！想查看更多大阪酒店，即按此！

🏨2025大阪酒店47間推介😍

大阪酒店推介【1】阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）

阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）是阪急阪神酒店集團的新品牌，預計2025年3月21日開業，酒店目前已經開放預訂。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，設有餐廳、酒吧、休息室、健身設施等。水療設施則位於較低樓層鄰近車站，設計師考慮舒適性及用戶在空間中的移動，非常體貼！由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店只需1分鐘！

阪急大阪格蘭龍仕柏酒店（Hotel Hankyu GRAN RESPIRE OSAKA）

房價：人均HK$472起（標準雙人床房）

地址：大阪站北大深西地區南街區

交通：GRAND GREEN OSAKA步行1分鐘

阪急大阪格蘭龍仕柏搶先預訂優惠

大阪酒店推介【2】大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）在2024年9月開幕，提供308間客房，大部分客房面積為32平方米。酒店還設有帶淋浴間、健身中心和會議室的轉機休息室等等。酒店布置充滿大阪風情，酒店最有特色的就是大阪八百橋的圖形圖案的地毯、以倒置的章魚燒機為主題的天花板設計。地理位置方面，只需步行3分鐘就可以從GRAND GREEN OSAKA到達酒店，十分方便！

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店（Canopy by Hilton Osaka Umeda）

房價：人均HK$1220（特大雙人床房）

地址：大阪府大阪市北区大深町6-38（GRAND GREEN大阪北館）

交通：大阪地鐵梅田站出站6分

大阪梅田希爾頓嘉悦裏酒店 搶先預訂

大阪酒店推介【3】大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

價錢：人均HKD$316起（高級房(兩床)）

地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2

交通：西梅田站步行3分鐘

大阪梅田Intergate酒店搶先預訂

