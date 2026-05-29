口岸停車場攻略｜福田/羅湖/香園圍！時租$4起　5大口岸泊車收費

口岸停車場預約｜口岸泊車｜一到假期，大家都喜愛港車北上到北上消費！如果大家有需要在口岸停車場停泊，以下文章就幫到你啦！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5大口岸停車場的泊車收費及預約詳情，包括深圳灣口岸、福田口岸等，即看下文啦！



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口岸停車場【1】深圳灣口岸停車場

深圳灣口岸屬於「一地兩檢」的口岸，只要身份證和回鄉證即可完成過關，而且還能在同一座旅檢大樓完成出入境手續，非常方便！進入深圳灣口岸道路的車輛必須持有有效封閉道路通行許可證（$62／每月），沒有「封閉道路通行許可證」的車輛可利用廈村交匯處返回元朗或屯門。

深圳灣口岸屬於「一地兩檢」的口岸，只要身份證和回鄉證即可完成過關。（資料圖片）

私家車必須取得「廣東省公安廳簽發的粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」，以及在內地辦妥其他手續，同時亦必須取得運輸署簽發的封閉道路通行許可證，才可駕車經深圳灣口岸往來粵港兩地。

進入深圳灣口岸道路的車輛必須持有有效封閉道路通行許可證！（運輸處）

所以如果車主未有通行許可證則無法在深圳灣口岸泊車，車主或需在屯門、天水圍泊車，再轉乘其他公共交通工具經深圳灣口岸過關。

口岸停車場【2】福田／落馬洲口岸停車場

在新田交匯處附近設有多個私人停車場，大部分提供時租及日租。一般而言，愈近皇巴巴士站收費便愈高，大部分時租由$9-$15起，而日租則由$80-$100起。順帶一提，落馬洲不少停車場都要留匙，切忌把重要物品留在車內。大家泊好車後，需要在新田轉乘皇巴或九巴B1前往落馬洲口岸。

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口岸停車場【3】香園圍／蓮塘口岸停車場

「蓮塘口岸」又名「香園圍邊境管制站」，屬於「兩地兩檢」關口 。口岸位於沙頭角與文錦渡之間，接駁深圳高速公路「東部過境通道」，可以經「深惠高速」及「深汕高速」直達廣東東部，例如深圳南澳、汕頭、汕尾、潮州等更地區。

「蓮塘口岸」又名「香園圍邊境管制站」，屬於「兩地兩檢」關口 。（資料圖片）

此口岸是香港首個可直達泊車的口岸，公眾停車場內車位約有400個，設有充電站，提供達7kW功率的免費充電服務，單一最長充電時間約3小時。

時租：私家車、客貨車 $15；電單車$5

日泊（任何24小時）：私家車$150；電單車$40

夜泊（晚上6時至翌日早上8時）：私家車$80；電單車$25



重點一提！此口岸停車場只接受網上預約才可泊車，不接受未經預約的車輛！車主需在入場前30分鐘至7天前到香園圍邊境管制站公眾停車場官網預約車位。若果預約離場時間與實際離場時間不同，需繳付額外泊車費，由系統自動計算及在車主離場時在已登記的八達通卡扣除。每次更改或取消預約須繳付$100的行政費。

額外泊車費

首兩小時每小時收費：私家車$60、電單車$20、客貨車$60

餘下時段每小時收費：私家車$75、電單車$25、客貨車$75



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口岸停車場【4】港珠澳大橋香港口岸停車場

港珠澳大橋香港口岸停車場共5個停車場，而只有1號停車場才屬於時租停車場，其餘停車場需於停泊前4小時至7天前進行預約。預約泊車時段最短為2小時，最長為72小時 （3天），每次更改或取消預約須繳付$100的行政費，收費如下：

預約車位收費 時租 日租 額外泊車費（所有日子） 額外泊車費（日租） 私家車 $28 $120（星期一至四） $160（星期五至日及公眾假期） $56 $240（星期一至四） $320（星期五至日及公眾假期） 電單車 $8 $45（星期一至日及公眾假期） $16 $90（星期一至日及公眾假期）

標準時租收費 第1及第2小時 第3小時 第4小時及以後 私家車 $28 $42 $56 電單車 $8 $12 $16

旅客停泊車輛後便可前往旅檢大樓完成相關的離境程序，再轉乘穿梭巴士前往珠海口岸及澳門口岸。

旅客泊好車輛後便可前往旅檢大樓完成相關的離境程序，再轉乘穿梭巴士前往珠海口岸及澳門口岸。（資料圖片）

港珠澳大橋香港口岸停車場位置（港珠澳大橋 · 香港口岸官網）

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口岸停車場【5】羅湖口岸停車場

由於羅湖口岸附近是禁區道路，一般車輛皆不得駛入，而且亦沒有公共停車場。所以建議考慮泊在上水站附近的商場或屋邨停車場，而最近的就是寶石湖邨停車場，設有港鐵轉乘優惠，在同日回程可以優惠價$4／小時收費，而正價亦只是$16／小時。

由於羅湖口岸附近是禁區道路，一般車輛皆不得駛入，而且亦沒有公共停車場，建議考慮泊在上水站附近的商場或屋邨停車場。（資料圖片）

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