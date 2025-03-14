深圳福田大商場變「死場」？記者直擊多舖位丟空？網民提2大死因

中洲灣C Future City｜北上攻略｜北上食玩買已成為不少香港人周末指定活動，深圳大型商場是港人至愛，單是去年便有多個大商場開幕。不過最近有facebook網民發文稱「深圳又一個商場就快變死場」，引起網民熱烈討論，是港人熱情冷卻？還是深圳商場供過於求？《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Dora，去到網民所指的中洲灣C Future City商場實地觀察！即刻睇片！



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網民：深圳又一個商場就快變死場

早前有網民在facebook「深圳大灣區好去處開心share」群組發文，稱「深圳又一商場快變死場，中洲灣潮玩店MMC快執笠,，依家商場剩番日本蔦屋可以撐場。曾經想定位中產青年商場，可惜遇上內地經濟不景，宜家商場內店舖執得七七八八，變為四線商場」，有關帖文引來不少網民留言。

該帖文所指的商場是中洲灣C Future City，2022年12月開業，即僅開業兩年多，地點更是香港人最愛的褔田區，何以變成網民口中的境地呢？記者星期一就來到中洲灣C Future City實地觀察！

商場重點舖MMC執笠半價清倉

主售潮流玩物、潮牌服飾的MMC，是中洲灣C Future City的重點商店之一。在開幕時獲不少內地網民力捧，更是商場潮流風格定位的重點商店。記者到現場觀察，該店內外已貼滿閉店清倉告示。有店員表示，清倉期3月16日完結，店舖亦將隨之結業。

記者現場見營業商店佔多數

除了MMC這間大舖外，商場內至少有多個舖位似乎都已經丟空。不過，相對丟空店舖數量，商場內正在營業的商店仍是佔大多數，現階段肯定不能說是「死場」。

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網民列商場兩大「死因」

「深圳大灣區好去處開心share」facebook群組的網民，對於中洲灣C Future City就提出了以下兩大死因。

【原因1】訪客打完卡就走 有本地人稱商場冷清

網民提出第一個死因就是認為商場亮點只有門口大堂，訪客打完卡就走。這個商場最大亮點的確是打卡位，《北上攻略》半年前就介紹過中洲灣C Future City八大打卡位。至於人流方面，記者在影片中訪問了商場內兩位本地人，均認為中洲灣C Future City人流算少，沒有特別活動的時候，甚至感覺「冷清」。

【原因2】客源流向KKONE

有網民指出，客源是被附近同為大商場的KKONE吸走。KKONE與中洲灣只有一條馬路之隔。兩間商場比較下，KKONE的確是多一點人氣。記者亦留意到，KKONE的空置店舖明顯較少，而且有更多食肆及親民品牌，如MINISO名創優品、KKV、NITORI宜得利等家品及日常用品店。如此靠近的商場，難免會存在競爭。

「北上達人」西DorSi：深圳實在開太多商場

對於中洲灣C Future City情況，香港YouTuber兼「北上達人」西DorSi接受電話訪問表示，最主要因為深圳實在一年開太多新商場，一來分薄了人流，二來部分商場例如中洲灣C Future City，旁邊已經有一個很成熟、人流很多的舊商場KKone，所以它想走差異化、高檔路線，奈何位置上被城中村包圍，周邊居民相對以言收入較低，對商場亦有所影響。

香港YouTuber兼「北上達人」西Dorsi（資料圖片）

深圳去年增20商業項目 競爭激烈

內地一般稱商場為商業項目或商業綜合體。深圳新聞網報道，單是2024年，深圳就有超過20個新商業項目入市，新增商業總體量超125萬平方米。《北上攻略》記者團隊去年亦實地介紹過不少新商場，例如大運天地、坂田萬科廣場等等，可見競爭多激烈！

今年4月28日預計有深圳K11在前海開幕，面積有近23萬平方米！深圳2025年還有很多新商場即將落成，商場之間有競爭，為了吸引客人，肯定會提供更多賣點和優惠，對香港消費者來說肯定是好事。

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