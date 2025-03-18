深圳順豐｜口岸5店行李寄存、代收包裹　每日低至¥1｜附地址

深圳灣順豐代收｜順豐代收站｜大家都喜愛北上消費，當買到大包小包、一抽二掕的境況，又好麻煩！一於等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹順豐速運SF Express的最新服務啦！順豐由即日起推出深圳口岸店「代收暫存」服務，會於深圳灣口岸、福田口岸及羅湖口岸等4間關口店及1間碼頭店提供「行李暫存」及「包裹代收」服務，服務費低至¥1一日！即看下文啦！



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深圳口岸順豐｜推「代收暫存」新服務 行李寄存低至¥1/日

順豐速運由即日起至3月31日推出全新「行李暫存」及「包裹代收」的服務，分別於福田口岸店、羅湖口岸店、蓮塘口岸店、深圳灣口岸店及太子灣碼頭店提供服務，大家可以寄存行李、背囊或是購物的戰利品等，有用家大讚「好方便啊」，大家不用再「身水身汗」拎住戰利品行街！

順豐速運由即日起至3月31日，於福田口岸店、羅湖口岸店、蓮塘口岸店、深圳灣口岸店及太子灣碼頭店提供「行李暫存」及「包裹代收」服務。（資料圖片）

深圳口岸順豐｜即日起至3月31日享用暫存行李、代收包裹服務

順豐速運由即日起至3月31日推出全新「行李暫存」及「包裹代收」的服務。「代收暫存」服務分為行李暫存及包裹代收兩部分，旅客如選用「行李暫存」，過關後可於5個口岸／碼頭店的順豐店即時寄存行李，只需打開該店的微信小程式，輸入存放及領取時間、行李包裹數量，聯絡人姓名電話及其他要求，程式便會立即計算出暫存費用，再提交訂單便完成。寄存行李可以是最大邊長，小於或等於45cm的揹包或大件行李箱，費用為每日¥5起。

只需打開你去的該店的微信小程式，輸入存放及領取時間、行李包裹數量，聯絡人姓名電話及其他要求，程式便會立即計算出暫存費用，再提交訂單便完成。（資料圖片）

至於「代收包裹」服務，顧客購物後可使用微信小程式掃碼可單，然後選擇對應的順豐口岸店作為代收地址，填寫包裹的取件日期及快遞單號、聯絡人姓名電話及其他要求即可提交訂單。取件時可憑手松號或取件碼取貨，再於微信線上支付儲存費便可，代收費低至每日¥1起。要注意是，順豐代收暫存服務不接收生鮮物品、高價值物品、違禁品等，最長儲存日為30天，單件包裹不超過30kg。

深圳口岸順豐｜「代收包裹」服務時間

福田口岸店地址：深圳市福田區福田口岸海悅華城C103

羅湖口岸店地址：深圳市羅湖區火車站連廊二樓B04-3

蓮塘口岸店地址：深圳市羅湖區蓮塘口岸商業城一層D-08

深圳灣口岸店地址：深圳灣口岸出入境自助通關資訊採集廳102

太子灣碼頭店地址：深圳市南山區蛇口郵輪中心三樓306

營業時間︰09:00 - 22:00



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