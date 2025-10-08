上海旅遊攻略｜Chiikawa旗艦店＋全球最大LEGOLAND　4大交通方法

上海旅遊｜上海自由行｜英國和法國的舊式建築在上海外灘隨處可見，因此上海有「東方巴黎」的美譽，加上電視劇《繁花》的熱播和LEGOLAND開園的消息，吸引了不少港人計劃前往上海旅遊，一睹其獨特的城市風貌。以下將為大家介紹上海必去的7大景點、必吃餐廳、酒店住宿、交通方法、行程攻略，以及旅遊注意事項等全面攻略，讓大家輕鬆遊玩上海！



上海景點推介【1】Chiikawa旗艦店——新開幕！

中國內地首間官方旗艦店，於9月27日在上海外灘中央廣場正式開幕啦！樓高2層，設有10大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等上海元素的限定公仔，現場更設有12款相框的貼紙相機和夾公仔機，包你玩足一日！只要於吉伊卡哇NEWS的微信公眾號，點擊「活動預約」，並參與「抽簽登記」，抽簽成功者在進場時提供已預約訊息以及個人身分文件便可！

Chiikawa旗艦店

地址：上海黃浦區南京東路139號

交通：上海地鐵南京東路站步行約5分鐘



上海景點推介【2】LEGOLAND樂高樂園 —— 7.5開園！成人319元起

全球開園規模最大的樂高樂園和上海樂高樂園度假區（Legoland Shanghai Resort）已於2025年7月5日一同開園！在2025年5月7日，「開園限量紀念年卡」、「開園限量酒店套餐」更正式在上海樂高樂園度假區官方微信小程序開售。

全球開園規模最大的樂高樂園和上海樂高樂園度假區（Legoland Shanghai Resort）將於2025年7月5日一同開園！（網上圖片）

上海樂高樂園度假區位於金山區楓涇鎮，是為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區。度假區擁有8大主題區，超75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超過8,500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

全球樂高樂園中最具標誌性的經典項目——迷你天地，是上海樂高樂園度假區中心位置的核心景點，通過室內迷你天地、室外迷你天地及室外摩天高樓3大主題區域，遊客可一日盡覽中國標誌性建築景觀與名勝古跡。

至於，票價則以平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日和特別高峰日來劃分，成人319元起，而兒童255元起。

地址：LEGOLAND樂高樂園

交通：上海虹橋站／上海南站坐高鐵至金山北站，全程20分鐘



上海景點推介【3】外灘

外灘作為上海最標誌性的地標，坐擁52座古典文藝復興的建築，與摩登大樓新舊交融，形成上海獨特的城市風貌。遊覽外灘時，還可參觀舊匯豐銀行大樓、海關大樓、冰清鐘樓等著名建築。

此外，你還可以登上遊覽船，近距離觀賞東方明珠電視塔、上海國際會議中心和金茂大廈等上海地標，強烈建議於晚上體驗此活動，感受各建築物亮起五光十色的燈光時，所展現的絢麗夜景。

黃浦江遊船門票優惠預訂👉🏻 Trip.com｜Klook

地址：上海市黃浦區中山東一路北至外白渡橋、南至十六鋪碼頭

交通：地鐵豫園站（7號出口）下車，步行約10分鐘



上海景點推介【4】上海迪士尼度假區

雖然香港也有迪士尼樂園，不過上海迪士尼佔地面積高達116公頃，足足比香港迪士尼大7倍有多。此外，樂園還獨有七個小矮人礦山車、雷鳴山漂流、升級版神鬼奇航、飛越地平線等景點設施，且在裝修上融入了中式元素，別具地方特色，非常值得體驗！

上海迪士尼度假區優惠預訂👉🏻Trip.com｜Klook

地址：上海市浦東新區川沙新鎮黃趙路310號

交通：地鐵迪士尼站（1號出口）下車，步行約5分鐘



上海景點推介【5】上海海洋水族館

上海海洋水族館位於陸家嘴金融區，鄰近東方明珠塔，可安排在同一天的行程。水族館面積約20,538平方米，共分為九大展區，擁有來自五大洲四大洋，約450多種、12,000隻珍稀的海洋生物，其中更有10種為國家級保護物種，如果是一家大細前往上海，也適合帶小朋友去放電。

地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1388號1樓（近東方明珠）

交通：地鐵陸家嘴站 （2號口出）下車，步行約5分鐘

地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1388號1樓（近東方明珠）

交通：地鐵陸家嘴站 （2號口出）下車，步行約5分鐘



上海景點推介【6】東方明珠

東方明珠塔高達465米，為世界排第五的高塔，現已成為「90年代上海十大新景觀」及「十佳景點」之一，更屬中國首批4A級旅遊景點。其擁有360°透明景觀的高速電梯會以每秒7米的速度升到頂層，可在途中俯瞰上海迷人的城景。如在晚上前往，更可將城市萬家燈火的醉人景色盡收眼底。此外，塔內另設亞洲最高的旋轉餐廳，可一邊欣賞上海的景貌，一邊品嘗地道的滬式西餐。

地址：上海市浦東新區世紀大道1號

交通：地鐵陸家嘴站 （2號口出）下車，步行約4分鐘

地址：上海市浦東新區世紀大道1號

交通：地鐵陸家嘴站 （2號口出）下車，步行約4分鐘



上海景點推介【7】上海海昌海洋公園

上海海昌海洋公園為國家4A級旅遊景區之一，佔地面積達30公頃，相當於1.5個維園。公園共設五大主題區、六大明星劇目及十大遊樂設施，及六大動物展示場館，館內有十萬多隻珍稀的海洋動物。此外，公園亦不時推出新的活動和展區，近年就有首個海賊王主題寶藏區，集合海賊王的餐飲、購物、互動娛樂多種項目，無論是年輕族群，還是家庭樂也適合參觀。

上海海昌海洋公園門票優惠預訂👉🏻Trip.com｜Klook

地址：上海市浦東新區南匯新城鎮銀飛路166號

交通：地鐵臨港大道站 （2號口出） 下車，步行約20分鐘



上海景點美食｜必食小籠包、糟缽頭 附3間地道餐廳推介

上海菜又叫作滬菜，食物以紅燒、生煸、濃油赤醬為特色，味道以濃汁厚味為主。其中傳統名菜包括紅燒𫚔魚、紅燒羊肉砂鍋、糟缽頭、白切羊肉、蔥烤鯽魚、紅燒划水等；而地道小吃就有小籠包、 排骨年糕、生煎包、上海燒賣、蔥油餅等等。以下為大家推介3間值得一試的上海菜館，省卻尋找美食的時間！

上海景點美食【1】敍宴

敍宴可說是將景點與美食融合得淋漓盡致，無論是復古的裝修、服務還是食物，都十分有氣派。食物方面，有非常打卡able的宮廷式擺盤，且菜式絕不馬虎，如櫻桃福祿俏鵝肝、秋風斜日魚肚鄉、竹煙拂日羊肚菌等等，都是別具特色的手工菜，此外，餐廳還貼心地提供兒童餐。

不得不提，餐廳以結合中國舞蹈表演的形式送遞餐點，讓你仿如穿越回到唐代，化身成達官貴人，感受大唐盛世的繁華景象。而作為這場盛宴的參與者，餐廳還提供漢服和專人設計髮型，讓你有更深入的沉浸式體驗。

敍宴（上海旗艦店）套餐優惠預訂👉🏻Trip.com｜Klook

地址：上海市靜安區汶水路40號

交通：地鐵汶水路站（2號出口）下車，步行約15分鐘

營業時間：10:00-21:00



上海景點美食【2】德興館

上海德興館從1878年開業至今，已是赫赫有名的百年老店，也是本幫菜的發源地。著名菜式包括蝦籽大烏參、糟缽頭、青魚禿肺等，名字乍聽之下有點光怪陸離，但前者以豬腳、豬肚、豬肺等豬的部位燉煮，味道肥而不膩；後者則以青魚的肝，配搭荀片和毛豆等炒成，其珍貴之處在於一道菜需至少用十五尾魚才能做得出來，可說是到上海必試的美食。

地址：上海市黃浦區廣東路471號

交通：地鐵南京車路站（4號出口）下車，步行約8分鐘

營業時間：06:30-21:00



上海景點美食【3】阿娘麵館

阿娘麵館是上海人都熟知的地道食店，餐廳已連續多年獲得《米芝蓮推介》，主打上海名菜之一的黃魚煨麵。煨麵以高湯熬煮，不但帶有黃魚的鮮甜味道，且夾帶淡淡奶香和微辣的白胡椒味，口感十分豐富，而且魚肉均已去骨無刺，吃起來非常舒服。

地址：黃浦區思南路36號

交通：地鐵淮海中路站 （1號出口）下車，步行約6分鐘

營業時間：10:30-22:00



上海景點交通｜從機場到市區的4種最佳方法

上海有兩個機場，分別是虹橋國際機場和浦東國際機場，當中以虹橋機場最接近市區熱點，如南京路、外灘、陸家嘴等等，而且可坐地鐵直達各地區，對於主要行程集中在這些地方的朋友較為方便；如果主要是想去上海迪士尼，則可選離它最近的浦東機場。

方法【1】地鐵

上海的地鐵網絡發展完善，基本上到哪裡都很方便。其優點是車費較平，以熱門住宿選擇南京路為例，從虹橋國際機場出發，票費為5元人民幣，其次是班次較密，而且絕不會塞車，加上地鐵指示清晰，對於初到上海的旅客而言較友善，但缺點是前往各大市區需時較長，約40-50分鐘。

👉🏻上海地鐵一日票（上海浦東機場領取）

從機場前往南京路參考：

虹橋國際機場出發：可乘坐地鐵2號線（往浦東1號2號航站樓方向），於南京車路站下車。

浦東國際機場出發：可乘坐地鐵2號線（往國家會展中心方向），於南京車路站下車。



方法【2】懸浮列車（僅浦東國際機場）

浦東國際機場設有懸浮列車，單程50元人民幣即可以8分鐘直達龍陽路站。如果住宿定在外灘，可於此站轉乘2號線（往國家會展中心方向），在南京車路站下車。



方法【3】機場巴士

方法【3】機場巴士

地鐵於22:30便會停運，如果是乘搭夜機的朋友，可選擇乘坐機場巴士。從浦東國際機場的8號口出去便可找到巴士站。其中機場一綫可由浦東國際機場往返虹橋機場2號航站樓。各停靠站可參考下表。

方法【4】的士

從上海各機場前往市區，坐的士定是最方便的方法，不過上海交通容易塞車，而且時間其實不比地鐵快多少，若追求有位坐，以及點對點的便利服務可選擇此交通方法。上海的士起步價為14元人民幣，車費則視下車地點而定，以下為前往南京路步行街的收費參考。

虹橋國際機場到上海市區：距離約16公里，大概為50元人民幣

浦東國際機場到上海市區：距離約48公里，大概為170元人民幣



上海景點住宿｜南京路、靜安寺、人民廣場最方便

上海的市中心主要在南京路、靜安寺、人民廣場一帶，這些地區最繁榮，購物或是尋找美食也方便，最重要的是附近景點繁多，例如東方明珠、南京路步行街、外灘等，而且鄰近的酒店價錢便宜、配套齊全，以下就推介3間酒店給大家。

上海酒店推介【1】上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）坐落於南京路步行街，鄰近上海星空藝術館、上海杜莎夫人蠟像館及外灘等景點，來往地鐵站亦方便快捷。酒店提供383間房，位於9-29層，景觀開揚且空間感十足，部分房間內亦配備浴缸。酒店亦附設餐廳、酒吧、健身室等設施。

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

房價：人均HK$331起（麗笙精選標準大床房）

地址：上海黃浦區南京東路505號

交通：南京東路站步行4分鐘

上海麗笙精選海侖賓館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上海酒店推介【2】上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）

上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）坐落於浦東陸家嘴金融中心，擁有甲級辦公樓、購物商場、餐飲等生活配套設施。酒店擁有296間公寓式客房，分為一房及兩房的户型。房間均配備全配套廚房、影音娛樂系統、雨林式淋浴及浴缸、舒適床具等。酒店亦附設室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）

房價：人均HK$613起（一室户）

地址：上海浦東新區世紀大道8號

交通：陸家嘴站步行1分鐘

上海國金滙飯店公寓搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

上海酒店推介【3】OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）於2023年6月全新開幕，由著名歷史建築「遠東飯店」改建而成。酒店鄰近上海博物館、上海杜莎夫人蠟像館、上海星空藝術館、南京路步行街等景點。酒店僅提供59間公寓式房型，採用法式黑白簡約設計，均配備私人浴室、廚房、用餐區、智能房間控制系統，部份房型亦有配備露台。酒店房間分為全開房式、一室一廳、兩室一廳及套房。

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT）

房價：人均HK$510起（精選一室）

地址：上海黃浦區西藏中路90號

交通：人民廣場地鐵站步行4分鐘

OPARTMENT遠東飯店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

上海景點行程攻略｜海昌海洋公園、迪士尼樂園分別預留一日時間

剛到步時建議可在南京路步行街閒逛和用膳，接著到鄰近的東方明珠、陸家嘴參觀，如時間許可，可到訪在東方明珠旁邊的上海海洋水族館，再在晚上到外灘看夜景。至於上海海昌海洋公園、上海迪士尼樂園可分別安排作全日的行程。

上海景點注意事項｜地鐵為首選交通方法 留意外灘關燈時間

1. 建議以地鐵為首選交通，因上海交通經常擠塞，而上海地鐵發展完善，大部份景點都能到達，還可避免塞車。

2. 去展館、博物館、景點等最好提早預訂門票。

3. 外灘的燈在22:00就會熄燈，如想欣賞外灘五光十色的夜景，建議預留足夠時間於熄燈前前往。



