重慶酒店推介10間｜絕美江景／落地玻璃／近地鐵站　人均$154起

撰文：蘇翰林
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重慶酒店推介｜由香港去重慶可乘坐飛機或高鐵直達，相當方便，因此近年逐漸成為港人常去的旅遊勝地。有意前往重慶又尚未預訂酒店的朋友，以下10間重慶酒店推介，有鄰近解放碑、洪崖洞等旅遊熱點，也有坐擁絕美江景的酒店，價錢更低至人均$154，詳情即看下文！

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重慶旅遊懶人包｜5景點洪崖洞、仙女山必訪　美食/酒店/交通攻略

重慶酒店推介【1】重慶大集Pagoda君亭設計酒店（解放碑洪崖洞店）

重慶大集Pagoda君亭設計酒店（解放碑洪崖洞店）於今年剛開業，位置坐落於重慶市渝中區地標「供銷大集保利國際中心」，鄰近解放碑、洪崖洞、十八梯等熱門景點。酒店提供192間客房，床品採用高質羽絨床墊，兼有落地玻璃窗將重慶城景盡收眼底。此外，預訂還包兩杯可木法爾咖啡、迷利吧、宵夜，以及雙人下午茶。值得一提，位於57層的高空大堂及餐廳，可以360°俯瞰重慶夜景。

重慶大集Pagoda君亭設計酒店（解放碑洪崖洞店）
房價：人均$425起（高級大床房+盡覽高空都市景觀）
地址：重慶渝中區民生路235號附1號
交通：地鐵臨江門站步行約5分鐘
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重慶酒店推介【2】重慶來福士洲際酒店

重慶來福士洲際酒店為洲際酒店集團旗下超高層城市酒店。酒店位於著名景點朝天門廣場，不但鄰近著名景點解放碑、洪崖洞、白象居，而且坐擁長江、嘉陵兩江美景。此外，客房面積逾39平方米，配備浴缸、浴室電視、智能馬桶等體貼的設備。值得一提，酒店大堂的「水晶連廊」可360°眺望重慶江景，視野非常遼闊。

重慶來福士洲際酒店
房價：人均$1,847起（豪華城市景觀大床房）
地址：重慶渝中區長江濱江路2號
交通：地鐵朝天門站步行約5分鐘
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重慶酒店推介【3】重慶江島假日高空酒店（解放碑洪崖洞店）

重慶江島假日高空酒店（解放碑洪崖洞店）距離地鐵小什字站僅1分鐘路程，交通十分便利。客房除了採用全智能家電外，還以罕有的法式風格設計，相當浪漫典雅。此外，酒店不止房間景觀，就連浴室亦都可眺望重慶著名的江景，走完一天的行程回到酒店一邊浸浴，一邊欣賞繁華夜景，可說是雙重享受。

重慶江島假日高空酒店（解放碑洪崖洞店）
房價：人均$256起（輕奢法式觀景大床房）
地址：重慶渝中區新華路222號申基金融廣場1樓
交通：地鐵小什字站步行約3分鐘
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重慶酒店推介【4】羅斯福酒店（重慶解放碑步行街洪崖洞店）

羅斯福酒店（重慶解放碑步行街洪崖洞店）處於解放碑核心區域，無論是前往景點還是尋找美食也相當方便。酒店客房擁有約48平方米的超大面積，設有180°、270°全落地窗玻璃幕牆，可同時觀望都市夜景、江景和山景。而房間配套亦不馬虎，配備Dyson或小米粒子風筒、ACCA KAPPA沐浴露、洗頭水等。此外，酒店也有餐廳、健身房、瑜伽室、桌球室，以及小童娛樂室等娛樂場所。

羅斯福酒店（重慶解放碑步行街洪崖洞店）
房價：人均$320起（高級大床房（洗烘一體機））
地址：重慶渝中區新華路328號恆大解放碑中心1樓
交通：地鐵較場口站／臨江門站步行約5分鐘
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重慶酒店推介【5】重慶萬豪行政公寓

重慶萬豪行政公寓鄰近地鐵臨江門站和較場口，方便到各大景區，而且步行至解放碑只需約8分鐘。酒店配有洗衣機、烘乾機、咖啡機和廚房，各種生活設備都齊全，而且房間面積寬大，一室一廳約70多平方米，性價比極高！

重慶萬豪行政公寓
房價：人均$401起（單間公寓式客房）
地址：重慶渝中區青年路77號
交通：地鐵較場口站／臨江門站步行約2分鐘
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重慶酒店推介【6】沃林凈旅酒店（洪崖洞碼頭嘉陵江濱江路店）

沃林凈旅酒店（洪崖洞碼頭嘉陵江濱江路店）於2024年開幕，處於市中心區域，地理位置優越。酒店距離洪崖洞、解放碑車程僅需數分鐘，乘地鐵一個站即可抵達。此外，酒店周邊名勝眾多，包括重慶大禮堂、三峽博物館、桂園等。房間方面，客房配有東芝智能馬桶、無線充電藍牙音響及智能家電；每層樓均配備共享設施，如洗衣房內的洗衣機與熱泵烘乾機、水吧枱提供咖啡機、製冰機、自動販賣機、微波爐等，相當體貼。

沃林凈旅酒店（洪崖洞碼頭嘉陵江濱江路店）
房價：人均$154起（雅緻大床房）
地址：重慶渝中區嘉陵江濱江路242號遠見中心4F
交通：地鐵大溪溝站／曾家巖站步行約4分鐘
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重慶酒店推介【7】重慶雅詩閣來福士服務公寓

重慶雅詩閣來福士服務公寓位於重慶地標來福士內，裝修雍容華貴，且可直接步行至解放碑商業街，而樓下便是朝天門地鐵站。公寓擁有款式多樣的客房，裝修淡雅精緻。而每間客房均設有獨立客廳及餐廳區，廚房、家用電器等一應俱全。此外，部份高樓層客房可飽覽嘉陵江和長江的獨特景觀。

重慶雅詩閣來福士服務公寓
房價：人均$426起（豪華單房公寓）
地址：重慶渝中區接聖街6號
交通：地鐵朝天門站步行約7分鐘
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重慶酒店推介【8】重慶Indition英迪遜高空酒店

重慶Indition英迪遜高空酒店坐擁城市景觀和重慶獨有的江河景觀，酒店位於地鐵1號線朝天門站樓上，來福士廣場旁邊，且距離解放碑、洪崖洞、長江索道步行只需10分鐘，十分方便。值得一提，酒店部分客房擁有臨窗透明泡池和恆温無邊泳池，可一邊浸泡一邊俯瞰市中心夜景。

重慶Indition英迪遜高空酒店
房價：人均$218起（太空艙·半島江景大床房）
地址：重慶渝中區新華路1號38F
交通：地鐵朝天門站步行約1分鐘
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重慶酒店推介【9】重慶解放碑威斯汀酒店

重慶解放碑威斯汀酒店走奢華路線，酒店鄰近地鐵小什字站和臨江站，且就在解放碑商業街內，非常方便。除了客房可俯瞰江景和城景外，51樓的觀景大堂，以及52樓玻璃觀景台可以更開揚的視野欣賞景觀，適合打卡拍照。值得一提，客房配有智能馬桶、BOSE音響、Westin天夢之床等等，不但配套齊全，而且品質優秀。

重慶解放碑威斯汀酒店
房價：人均$590起（豪華大床房）
地址：重慶渝中區新華路222號
交通：地鐵小什字站步行約3分鐘
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重慶酒店推介【10】重慶喜來登大酒店

作為酒店老牌子喜來登旗下的重慶喜來登大酒店，地處南濱路，鄰近地鐵上浩站，周邊景點林立，無論是購物還是尋找美食也相當方便。而酒店設有多間特色餐廳及酒廊，即使足不出戶也能滿足日常所需。客房設計走現代感，氣氛寬敞明亮，配備浴缸、風筒、2米特長睡床等等。

重慶喜來登大酒店
房價：人均$316起（高級大床房）
地址：重慶南岸區南濱路78號
交通：地鐵上浩站步行約9分鐘
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