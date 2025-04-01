蓮塘糖水甜品4間｜千芋本鋪芋泥控必試！椰皇炖雪燕、¥3.6糯米糍

蓮塘口岸｜深圳美食｜蓮塘口岸人氣越來越旺！不少人都會經蓮塘口岸去坳下村買餸，或去仙湖植物園遊覽。來到了蓮塘口岸，可以在附近食碗糖水回氣再起行。



《香港01》「好食玩飛」記者整理蓮塘口岸附近4間糖水、甜品推介，有人氣超高的甜品網紅店千芋本鋪、用椰子殼奉上的椰皇凍、中式甜品、最平¥3.6一個的手工糯米糍。想知詳情，即睇下文！



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蓮塘糖水甜品【1】千芋本鋪——大人氣手工現做甜品店

主打手工現做的千芋本鋪，連芋圓、麻糬也是現場手工製作，口感更Q彈，水果也非常新鮮！在內地社交平台被形容為「芋泥腦袋必食」！推介現榨椰皇冰芋圓燒、鮮榨牛油果芋圓燒、鮮榨芒果芋圓燒、姜撞奶等等。除了一碗碗的甜品，千芋本鋪亦提供各式鮮製飲品，例如超厚老椰芋泥、超濃粒粒牛油果！無論是甜品還是飲品，價錢大多¥2X起，超划算！

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千芋本鋪

地址：蓮塘口岸商業城A23-24號舖

營業時間：09:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘糖水甜品【2】三少椰‧椰子甜品店——椰子控必食

椰子控集合！三少椰‧椰子甜品店主打多款用椰子殼奉上的椰皇凍，泰國椰皇炖雪燕、桃膠雙層椰皇凍、榴蓮雙層椰皇凍、霸氣芒果椰皇凍等都是店內必食人氣之選，價錢只是¥20多至¥30多元左右，還可以另加¥2脆脆椰片，口感更豐富！

三少椰‧椰子甜品店

地址：羅湖區國威路89號D2-11舖

營業時間：12:00 - 23:00

交通：地鐵2號線蓮塘站C出口步行180米



蓮塘糖水甜品【3】趙記承傳——中式甜品之選

位於蓮塘口岸商業城旁邊的蘭亭國際Mall，小小的兩層商場內有19間食店，無論是平日還是假日都是人流絡繹不絕！其中入口處的趙記承傳提供多款中式甜品選擇，包括招牌姜汁雙皮奶、椰汁芋圓西米露、桃膠雪燕、綠豆沙、楊枝甘露、龜苓膏等，非常啱香港人口味，而且價錢只是¥10起！

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趙記承傳

地址：蓮塘街道蘭亭國際Mall L112號舖

營業時間：10:30 - 21:30

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘糖水甜品【4】給你一點甜手工糯米糍——超高CP值糯米糍¥3.6

給你一點甜手工糯米糍外賣專門店，主打深受港人喜愛的糯米糍，口味選擇多多，必食香芋肉鬆蟹黃糯米糍、芝麻花生糯米糍、焦糖花生抹茶冰淇淋糯米糍、3A金枕榴槤糯米糍等，正價價錢約¥8至¥15。大家在大眾點評領券即以¥3.6購買指定口味5選1！而且店舖位置就是在蓮塘口岸商業城，非常適合大家將糯米糍買回港享用！

給你一點甜手工糯米糍

地址：蓮塘口岸商業城B08舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



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