深圳夾公仔店8間｜代幣¥0.4起！正版IP／近口岸商場／有保夾！

深圳夾公仔店推介｜不少人喜歡到深圳夾公仔，除了比香港便宜之外，也較為容易成功，而且大部分店舖都有保夾，保證有收穫。以下為大家介紹8間在深圳熱門的夾公仔店，有些不但有日本正版的Chiikawa公仔，Labubu，還有代幣兌換優惠，每個代幣¥0.4起，詳情即睇下文！



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深圳夾公仔店推介【1】佳嘰 Jargee——當地人大讚良心店！

佳嘰Jargee有多間分店，其中位於卓悅中心的分店靠近福田口岸。只要過關後坐地鐵，於崗廈站下車，僅兩個站就到，非常方便！店舖主要擺放內地原創的公仔，此外還有模型、小型家電等等。

而夾公仔每局只需3個代幣，還可登記成為會員購買不同的充值套餐，以及可將不想要的公仔兌換成積分，對於經常夾公仔的朋友更加划算。更重要的是，夾公仔機的爪子非常緊，因此也被當地人稱作夾公仔良心店！

佳嘰 Jargee

地址：福華一路卓悅中心西區B217號



深圳夾公仔店推介【2】小鹿的屋（kkmall店）——日本人氣IP公仔

小鹿的屋同為國內知名的大型連鎖夾公仔店，每局約5至6個代幣。店舖除了有國內的原創公仔之外，亦不時更新日本人氣IP公仔，例如自嘲熊、Pokémon等等。與國內大部分夾公仔店舖一樣，可以用公仔兌換積分，換取想要的公仔。

小鹿的屋（kkmall店）

地址：羅湖區kkmall京基百納空間4樓



深圳夾公仔店推介【3】熱氣球（領展中心城店）——人氣IP Chiikawa專機、¥0.4一個代幣！

熱氣球的其中一大賣點，就是可以夾到日本原裝進口的人氣IP Chiikawa，而且不止一台，另外還有排球少年、小熊维尼、史迪仔等等為人熟悉的動漫、卡通角色。店舖內不少夾公仔機都有保夾，而且不時會推出優惠，例如¥17有36個代幣（平均¥0.4一個代幣）；¥68.1有100個代幣等等，非常抵玩！

熱氣球（領展中心城店）

地址：田區福華一路3號領展中心城RG073A號舖



深圳夾公仔店推介【4】Catch Uuu——近福田口岸、店員親自教夾

Catch Uuu為內地網民熱捧的夾公仔店，爪子不但緊，而且店員非常友善，會親自教授夾公仔技巧。此外，Catch Uuu的分店亦十分多，在港人常去的領展中心城、皇庭廣場均有分店。提提大家，在夾公仔前可在美團、大眾點評等平台預購套餐，這樣玩起來更划算！

Catch Uuu

地址：領展中心城B1層RB 1034AB號舖／皇庭廣場B1層63A



深圳夾公仔店推介【5】柿柿喜物——正版的IP周邊、設直購區

柿柿喜物是皇庭廣場內最熱門的夾公仔店，店舖的面積非常大，設有公仔兌換區、直購區、夾公仔區等多個區域，而且大部分也是正版的IP周邊。夾公仔機除了有毛公仔外，還有折疊傘、模型和移動電源等可以夾，部分夾公仔機更設有保夾。

柿柿喜物

地址：福華三路皇庭廣場G56-58



深圳夾公仔店推介【6】大贏家娃娃機城——鄰近羅湖口岸及福田口岸

大贏家娃娃機城在東門及紅山6979均有分店，分別鄰近羅湖口岸及福田口岸，非常便利！店舖面積非常大，而且裝修充滿氛圍感，讓人不自覺投入其中。店舖的公仔款式繁多，從動漫角色到可愛的小動物都有。此外，店舖不但設有保夾，店員還會主動幫你調整公仔的位置，服務非常周到。

大贏家娃娃機城

地址：紅山6979商業中心負1樓（薩莉亞旁邊）／東門街道太陽百貨3樓L336



深圳夾公仔店推介【7】全民娃娃機——東門老街／正版Jellycat

全民娃娃機位於東門老街，位置非常方便！店舖的Jellycat公仔款式超齊全，難買的粉龍款式都有。店舖也設有保夾，老闆會主動幫你調整公仔的位置和教授實用的夾公仔貼士。

全民娃娃機

地址：深圳市羅湖區東門街道東門老街檸檬街L043鋪



深圳夾公仔店推介【8】TOP PLAYER尖峰——抽盲盒／正版Labubu

TOP PLAYER尖峰是皇庭廣場內其中深受歡迎的夾公仔店，店舖的面積非常大，而且也是正版的IP周邊，還有Labubu和chiikawa等熱門公仔。如果公仔的位置不當，更可以請店員幫忙移位。除了夾公仔機以外，還設有盲盒夾抽獎。

TOP PLAYER尖峰

地址：福田皇庭廣場L2層57－59A



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