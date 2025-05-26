直擊深圳iN城市廣場5大必逛看點！康富堂中醫推拿印力店獨家優惠

深圳iN城市廣場｜深圳推拿｜深圳好去處｜北上攻略｜深圳iN城市廣場已翻新重開，更變身成為全深圳最大戶外運動廣場，加入多間人氣品牌及食肆！《香港01》「好食玩飛」記者Ellen和Dora立刻北上直擊商場5大必逛點，包括永輝超市、寵物超市、日本室內遊樂場朗玩等。另外，印力中心康富堂中醫推拿新店推出港人優惠，只需預約就可以¥198享受60分鐘推拿加30分鐘艾灸、刮痧或拔罐，即睇優惠啦！



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康富堂中醫推拿印力中心新店優惠！港人¥198享60分鐘中醫推拿+30分鐘艾灸、刮痧或拔罐

不少港人都喜歡北上按摩，位於福田區印力中心不單多餐廳選擇，旁邊還有間超大山姆超市，加上今集介紹的康富堂中醫推拿新店，肯定可以玩足一日。記者就去到實試其養生推拿！康富堂的最大特色就是結合中醫問診，協助客人針對性解決痛症等問題，更設有開藥及煎藥服務，讓客人由內而外調理身體。👉即刻睇片❗

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新店裝潢充滿中國傳統韻味，設有6間獨立推拿房，房間整潔舒適，私隱度高。記者首先由專業中醫師把脈問診，再根據體質推薦合適療程，如推拿、針灸或艾灸等。這次記者體驗了全身推拿，過程十分放鬆，推拿師會細心詢問感受並調整力度，同時提醒記者注意久坐等問題。👉即刻睇片❗

推拿結束後，中醫師已開好藥方。康富堂選用傳統中藥材，並提供代煎服務，將藥材製成便攜小包，方便客人帶走，每包煎藥費用只需¥5元，比香港便宜得多。康富堂還有好多擅長項目，包括疼痛同慢性病管理、小兒推拿同正脊等等。店長表示，一般情況下，客人做60分鐘中醫推拿加7日藥，只需約500元人民幣！👉即刻睇片❗

現時康富堂印力中心新店推出港人專屬優惠！ 提前預約即可享¥198的60分鐘中醫推拿，另加30分鐘可選艾灸、刮痧或拔罐。此外，大眾點評上留言打卡即可獲艾草鎚一個！

康富堂中醫推拿（印力中心店）

WeChat ID：xxnkft

地址：香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心8層T1-08-02



深圳iN城市廣場一原因夏天必到 5大必逛點

今集《北上攻略》主題是連接深圳地鐵科學館站的深圳iN城市廣場，4月底已經翻新重開，佔地逾100萬呎，加入30萬呎戶外運動場、「灣區糧倉」美食廣場和多間特色商店，而且記者到訪後發現商場冷氣超夠，絕對是夏天必到商場之一！以下記者整理出5個商場亮點，讓大家先睹為快！👉即刻睇片❗

深圳iN城市廣場必逛點 【1】永輝超市——現開¥6生蠔

從LG層行起就可以見到永輝超市、多間茶飲店和「灣區糧倉」美食廣場。記者先到永輝超市，有最受港人喜愛的烘焙區、即撈海鮮區及熟食區。即撈海鮮區提供免費加工服務，如現殺鮮魚和現開生蠔服務，海鮮價格合理，羅氏蝦每500克僅售¥69.8，生蠔每隻不到¥6，而龍蝦更是只要¥99一隻。熟食區有燒肉、燒鵝和烤雞等，燒肉每斤¥49.8，店員更表示「買多少都可以，十元八塊都賣！」，晚飯加餸必備！最後，超市還有多種家居用品可供選購，商品種類豐富到讓人眼花繚亂，很容易就花上一兩小時！ 👉即刻睇片❗

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深圳iN城市廣場必逛點 【2】美食廣場——手搖美食

北上當然少不了飲手搖食美食！iN城市廣場LG層可以一次過滿足你這個願望，美食廣場「灣區糧倉」有多間小店餐廳，有齊飯麵、糕點、特色牛肉餅、糖水等，感覺有點像葵廣。而「灣區糧倉」對出更有多間茶飲店例如奈雪的茶、霸王茶姬、M Stand等，記者也買了2杯。

同層也有不少餐廳，記者就吃了主打杭州小籠包和叫花雞的桂滿隴，餐廳精緻，服務頗有儀式感，另外有更多大型食肆位於4、5層，不過部分仍然圍板。 👉即刻睇片❗

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深圳iN城市廣場必逛點 【3】戶外廣場——籃球場免費玩

食完飯就到商場外面走走，翻新增設的30萬呎戶外運動場成商場一大賣點，更令商場成為了全深圳最大戶外運動廣場，滑板場、網球場、籃球場，傳來小孩跑跳聲，讓記者都想加入其中！ 👉即刻睇片❗

深圳iN城市廣場必逛點 【4】寵物超市——奴才入貨零食、衫仔

戶外廣場旁邊有個寵物超市，超市非常大，有齊各式寵物食品和用品。其中看到一些散裝零食非常適合愛挑剔的寵物，又有色彩繽紛的寵物衫，也有造型獨特的玩具！途中更遇到一隻外向臘腸狗，超可愛！ 👉即刻睇片❗

深圳iN城市廣場必逛點 【5】朗玩室內遊樂場——夾公仔¥4一局

除了永輝超市和寵物超市值得一逛外，商場內還藏著來自日本的超人氣室內遊樂場「朗玩」！這裡有一整排夾公仔機區，和多款日本最新街機遊戲。遊樂場採用代幣制，¥77可換100枚代幣，大部分夾公仔機6枚代幣玩一局，價格相當親民。 👉即刻睇片❗

深圳iN城市廣場

地址：福田區深南中路1095號

交通：地鐵1號綫／6號綫「科學館站」F出口步行約370米

從羅湖口岸前往僅需約10分鐘，從福田口岸前往僅需約20分鐘。



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