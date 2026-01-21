深圳果園8大｜任摘士多啤梨　福田/羅湖/南山4000棵樹¥29玩全日

摘水果｜士多啤梨採摘園｜深圳雖然高樓林立，商場、住宅、商廈越來越多，但周邊其實也有不少户外空間供一眾情侶、一家人玩幾或體驗，例如摘水果！以下《香港01》好食玩飛記者為大家推薦8個摘水果的農場、果園，涵蓋福田、羅湖、南山等區域，並會詳细列明開放日期及時間、收費和地址，即看下文啦！



深圳水果園｜【1】南山區：百旺草莓園

位於南山區的百旺草莓園，主要種植牛奶草莓、車厘茄、甘蔗，自摘1斤牛奶草莓的價錢為¥56；2斤的價錢則為¥105。要注意，場地不允許邊摘邊吃，進場者可結帳後在免費休息區，清洗草莓再品嚐。

百旺草莓園

地址：深圳市南山區奇星路47號北行120米

交通：建議從深圳灣口岸打車前往

開放時間：09:00－18:30

收費：免費入園（自摘牛奶草莓¥56起）



深圳水果園｜【2】龍華區：觀瀾生態草莓園

觀瀾生態草莓園主要提供奶油草莓，口感較軟糯香甜，還帶點奶香味！採摘1斤的價錢為¥35；2斤的價錢為¥69.8，免預約，隨時入園！

觀瀾生態草莓園

地址：龍華區觀瀾街道桂花路368號

交通：乘搭深圳地鐵4號線至觀瀾湖站或牛湖站，轉乘計程車

開放時間：07:00－19:00

收費：自摘奶油草莓¥35起



深圳水果園｜【3】龍崗區：龍崗開心草莓園

龍崗開心草莓園種植多個水果品種，包括牛奶草莓、甘蔗、車厘茄、羊角蜜、香瓜、西瓜、黃瓜、茄子、辣椒等。採摘1斤的價錢為¥29；3斤的價錢為¥85，免預約，隨時入園！

龍崗開心草莓園

地址：深圳市龍崗區浪背菜場2號

交通：建議從羅湖口岸打車前往

開放時間：07:00－19:00

收費：自摘草莓¥29起



深圳水果園｜【4】南山區：南山西麗荔枝果場 —— 摘荔枝

位於南山區，靠近深圳灣的南山西麗荔枝果場是以生態農業為主，提供水果採摘與農場體驗，提供採摘教學，適合初次體驗者！與此同時，果園內設有休息區和農產品銷售區，可購買新鮮水果和農家製品。現在，果園已種滿近4千棵荔枝樹，6月10日便正式開園。除了有茘枝樹外，8、9月有提子、火龍果；而10、11月就有柑橘、橙。

南山西麗荔枝果場

地址：深圳市南山區西麗街道同樂路荔林山景東北300米

交通：深圳地鐵7號線西麗站，轉乘計程車，約10分鐘就能抵達。

開放時間：8:30－17:30（需提前電話確認）

收費：成人¥58.8／1.2米以上兒童¥35



深圳水果園｜【5】寶安區：鳳凰山生態草莓採摘園 —— 摘士多啤梨

鳳凰山生態草莓採摘園位於鳳凰山景區附近，採摘水果後還可以順道遊覽鳳凰山森林公園，呼吸新鮮空氣。採摘園園區內有奶油草莓、紅顏草莓和車厘茄可以採摘。大家可以乘坐巴士或從深圳灣口岸岀發，搭乘深圳地鐵13號線到深大站，換乘1號線到桃園站再換乘12號線到福圍站下車再打車前往。

鳳凰山生態草莓採摘園

地址：深圳市寶安區鳳凰幸福路2號（鳳凰山森林公園廣場附近）

交通：深圳地鐵12號線福圍站下車打車前往／乘搭巴士至「鳳凰山路口站」下車後步行

開放時間：07:00－19:00

收費：【親子套餐（兩大一小）摘士多啤梨】摘1斤¥35／摘2斤¥68



深圳水果園｜【6】羅湖區：梧桐山草莓園 —— 摘士多啤梨

梧桐山草莓園位於梧桐山腳下，環境比較清幽，可以在採摘的同時感受大自然氣息。雖然果園位於羅湖區，不過位置較偏遠，建議打車或自駕前往。園內主要有士多啤梨採摘，價錢¥60（約$65）一斤起。

梧桐山草莓園

地址：羅湖區望桐新路路口1號

交通：建議打車或自駕到達

開放時間：06:00 - 22:00

收費：¥60起



深圳水果園｜【7】光明區：光明農場大觀園 —— 摘提子／士多啤梨

園內水果種類繁多，可以摘到夏黑葡萄、陽光玫瑰青葡萄、紅肉火龍果、黑桑椹、士多啤梨、青棗和楊桃。除了採摘，園區最大特色是設有多個設施體驗，例如「渾水摸魚」、水中挖寶串珠DIY、在花田撿蛋、表演節目等，非常精彩。

光明農場大觀園

地址：深圳市光明區碧水路88號

交通：深圳地鐵6號線光明站下車再打車前往

開放時間：09:00－17:30／17:00－22:00

收費：微信小程序會定期公布當造水果採摘套餐



深圳水果園｜【8】光明區：稻田農場 —— 摘荔枝

稻田農場佔地面積廣闊，不僅是一個水果園，更是一個綜合性的農場，提供多種體驗活動，包括農耕體驗、動物互動、休閒娛樂等。6月開始，園內可以採摘葡萄和桂味荔枝！桂味荔枝在園內更可以任摘任食！ 根據微信小程序或大眾點評顯示，每位入場者只需¥40，就能入場摘1斤草莓。

稻田農場

地址：光明區新湖街道新羌社區142鄉道華盛光明北農業基地

交通：建議打車或自駕到達

開放時間：09:00 - 22:30

收費：【採摘荔枝門票】微信小程序或大眾點評¥40／位



