深圳世紀滙廣場｜食玩買住18推介！代金券55折+玩美攻略|聖誕可用

深圳福田世紀滙廣場攻略｜深圳世紀滙獨家推出港人限定「聖誕北上消費券」！只要點擊指定連結，即可用優惠價$60買到¥100代金券在商場內使用，以匯率計算，相當於消費即享約55折！《香港01》「好食玩飛」為大家精選18大食玩買及住宿推介，以及交通全攻略！



深圳福田世紀滙廣場介紹

深圳福田世紀滙商場是港人北上必去的商場之一，佔地6萬平方米，約有160間商舖進駐，除了可以探店吃美食，更有幾個大型玩樂設施，包括全福田最大的室內遊樂場玩美攻略 （WonderMeet）、電影級別劇本殺及奢華按摩等你盡情體驗！

深圳世紀滙（圖片來源：樂有家）

深圳世紀滙

地址：深圳福田區深南大道3018號

交通：深圳地鐵1號線「華強路站」直達



深圳福田世紀滙廣場 聖誕港人北上55折消費券！

深圳福田世紀滙廣場推出獨家「聖誕北上消費券」！由2025年12月12日起至2026年1月3日，於指定連結用港幣$60購買一張價值¥100的代金券，就可以在商場以¥100在指定商戶消費，相等於享約55折優惠，優惠於周末、聖誕、除夕、冬至等公眾假期同樣適用！

代金券不設最低消費，每個用戶ID可以購買最多2張。今次推出的代金券限量1,500份，打算北上盡情吃喝玩樂的朋友，就要快啲搶啦！

立即購票👉🏻 雙12 11AM開搶｜聖誕55折港人北上消費劵 香港紅日假期可用！

深圳世紀滙廣場 x《香港01》獨家優惠

價錢：$60（原價¥100）

消費劵銷售期：2025年12月12日至2026年1月3日

消費劵使用期：2025年12月12日至2026年1月8日（公眾假期適用）

限額：1,500份



世紀滙廣場休閒玩樂12大推介 10萬呎室內遊樂場／電影級別劇本殺／KTV天花板

世紀滙廣場｜遊樂場/劇本殺/KTV推介

【1】玩美攻略

玩美攻略是福田最大的電競娛樂室內遊樂場，樓高3層、佔地面積近10萬呎，擁有100多項娛樂設施，包括真冰溜冰場、卡丁車、碰碰車、保齡球、飛鏢、專業射擊場景等經典運動；劇本殺、7D影院、VR幻影星空、電子麻雀、5D劇場等特色娛樂；還有DIY串珠手鍊、手工陶藝、數字油畫等可以帶回家的手作體驗，幾乎涵蓋所有你能想到的遊戲！而且$192起即可以全日自由出入、不限時任玩！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜玩美攻略低至$135入場玩足全日！

地址：世紀匯1-3層

*代金券適用商户



【2】星聚會KTV

星聚會KTV是小紅書上好評如潮的KTV店，更被譽為是深圳KTV「天花板」！星聚會KTV設計極具Y3K的科技感，擁有巨型大屏幕及專業音響，搭配智能動感燈光，還配備修音模式的麥克風以及超齊全的曲目歌單，簡直就像開演唱會一般，可以盡情放飛自我！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜星聚會KTV HK$60代¥100

地址：世紀滙4樓401B-1、402

*代金券適用商户



【3】X先生沉浸遊戲（MRX福田世纪匯店）

X先生沉浸遊戲是全國知名的大型密室連鎖品牌，無論是劇本、場景還是演員演繹都獲得參加者的超高評價，體驗感滿滿！遊戲擁有6個主題劇本，如《彌生》系列、《鎮靈村》《秦始皇陵》、《魔法聖器》、《找到你了》系列等，恐怖程度各有不同，並以電影級別的震撼場景、立體音效還原故事劇情，參加者更可以換上衣服令故事更逼真，非常刺激！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜X先生沉浸遊戲 HK$60代¥100

地址：世紀匯4樓401

*代金券適用商户



【4】閃電家

「閃電家」是深圳全新卡牌潮流概念店，擁有多張對戰桌，可以進行寵物小精靈、七聖召喚、迪士尼洛卡納、原神等近期爆紅的卡牌對戰遊戲！閃電家內亦有盲盒、一番賞、動漫及卡通周邊等商品可以盡情選購！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜閃電家 HK$60代¥100

地址：世紀滙6樓605-610

*代金券適用商户



【5】鵲躍·YUE

鵲躍·YUE是一間多元化棋牌室，提供三種不同規格的包廂，每間包廂都有特色主題，除了可以打麻雀，亦可以唱卡拉OK、看電影、吃茶點、喝酒等，非常適合聚會！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜鵲躍·YUE HK$60代¥100

地址：世紀滙6樓622

*代金券適用商户



【6】星LIVE HOUSE

星LIVE HOUSE是一家結合音樂、餐廳及酒吧的音樂餐吧，每晚8點都會有來自中港兩地的歌手進行音樂表演，也有不同特色餐點。星LIVE HOUSE的必食推介有脆皮烤魚、韓國牛肉串、蒜蓉烤乳山生蠔、心太軟巧克力蛋糕及檸檬起司慕斯，餐點不只好味更十分打卡able！

地址：世紀滙3樓308A



世紀滙美食餐廳推介｜瑞士捲界「勞斯萊斯」／紐約爆紅焦糖蛋撻！

【7】客語客家菜（世紀匯店）

客語客家菜主打正宗精緻的客家菜，曾於2022年入選大眾點評必吃榜，餐點高質而且性價比高！招牌推介有櫻花蝦啫啫粉絲煲、客家釀豆腐、老壇酸菜鮮鱸魚、古法手撕鹽焗雞、老廣臘味煲仔飯。如果中午去吃的話，三菜一湯每人只需約¥100，價錢超值！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜新潮客家菜 客語 HK$60代¥100

地址：世紀滙3樓311B-2

*代金券適用商户



【8】藜苑

藜苑是深圳廣受好評的老牌中式酒樓，提供一系列粵菜、茶點及晚餐。藜苑的裝潢選用傳統中式風格，設計古色古香。必食推介則有特色芝士燜飯、招牌燒鵝、金湯酸菜魚、百香果布丁等，適合一家大細或與長輩共享天倫！餐廳人均消費約在¥80-¥100左右，算是性價比頗高的餐廳！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜老牌中式酒樓 藜苑 HK$60代¥100

地址：世紀滙4樓408A、410A

*代金券適用商户



【9】蜀川門

蜀川門由名廚主理，以創意新派川菜為賣點，是嗜辣之人必試的品牌！蜀川門的餐點價格大約人均¥100，招牌菜包括金牌滷水鵝、口水雞、歌樂山辣子雞、雪花牛肉麻婆豆腐等熱食，還有爆漿紅糖糍粑也是必食甜品！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜名廚主理川菜 蜀川門 HK$60代¥100

地址：世紀滙6樓614B

*代金券適用商户



【10】陳香貴蘭州牛肉麵

陳香貴蘭州牛肉麵是一家連鎖蘭州牛肉麵品牌，在中國許多城市都有分店。陳香貴蘭州牛肉麵以正宗的蘭州牛肉麵著稱，牛骨湯底更熬足4小時！餐廳堅持手工拉麵，提供多達8種麵條選擇，可以因應菜品選擇不同拉麵口感。除了招牌的蘭州牛肉麵外，鋼釬羊肉小串及經典潼關肉夾饃也值得一試！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜連鎖品牌餐廳 陳香貴蘭州牛肉麵 HK$60代¥100

地址：世紀滙B131

*代金券適用商户



【11】悸動燒仙草（深圳福田世紀滙廣場店）

悸動燒仙草是主打燒仙草類飲品及甜品的新中式茶飲，並在世紀匯開設首家深圳分店！招牌「悸動燒仙草」幾乎有半杯都是配料，搭配紅茶濃奶口感豐富！另一招牌「悸動仙草大滿貫」同樣滿滿小料，而且更採用活鮮奶！不過最人氣的還有在紐約爆紅的焦糖可頌蛋撻，外皮酥脆、奶香味十足，甜而不膩，而且只在這裡找得到！

地址：世紀滙1樓122A-2



【12】Roll'ING 手作瑞士卷（世紀滙廣場深南中路店）

Roll'ING是一家主打純手工製作、選用動物奶油的瑞士卷甜點品牌，更被喻為是瑞士卷界的「勞斯萊斯」！Roll'ING提供濃醇開心瑞士卷、黑金抹茶芝士卷、藍金藍莓瑞士卷、大馬士革玫瑰荔枝卷等多種口味，用料十足而且包裝精緻，非常打卡able，帶返香港吃或送禮都無問題！

地址：世紀滙B1樓



【13】JuQi Cream

JuQi Cream是去年才開幕的烘培麵包店，因為麵包賣相精緻而且口味特別而在小紅書上爆紅！麵包店的人氣推介有榴槤歐包、黑芝麻枸杞歐包、南瓜歐包、巧克力軟歐等，價格約¥6起。所有麵包在烘培過程中均選用天然食材，成分健康、分量十足！此外，JuQi Cream還有非常可愛的周邊商品可以選購！

地址：世紀滙1樓129



世紀滙按摩推介｜全新開幕！深圳戲院式足療按摩／24小時營業

【14】江南足紀（華強北店）

江南足紀是世紀滙新開幕的按摩店，一開業就已經吸引不少香港人特意去按摩！江南足紀是一家24小時營業的足療及按摩店，擁有獨立包廂空間，有專業按摩師進行中式穴道按摩、舒緩腿部疲勞，還設置了巨型投影屏幕，可以一邊按摩一邊看電影！療程後還有免費自助飲品、茶點及糖水，人均百元就可以享受帝王級待遇！

👉🏻 聖誕55折北上消費劵｜24小時開放按摩店 江南足紀 HK$60代¥100

地址：世紀滙5樓508A

*代金券適用商户



世紀滙購物推介｜過萬件實用商品／家居用品／時尚配飾

【15】The Green Party 綠光派對

The Green Party 綠光派對是中國國內首個生活雜貨直營連鎖品牌，主要涵蓋時尚配飾、盲盒玩具、食品、潮流文創、動漫周邊、家居用品等產品，過萬款精緻又實用的商品，可以滿足所有你想得到的需求！值得一提的是，在香港爆紅的MALTESE線條小狗周邊，在這裡最平¥30就買得到，而且款式非常齊全！

地址：世紀滙B1樓



世紀滙廣場住宿推介｜近地鐵站／室內泳池／人均$219起

【16】深圳回酒店

深圳回酒店是2014年開幕的五星級酒店，坐落於福田區華強北商圈繁華核心地帶，鄰近深圳中心公園、深圳世紀匯等景點，來回地鐵站僅需步行約7分鐘，地理位置優越！酒店擁有86間客房，以低調奢華為設計主軸，房間配備免費迷你吧、深泡式浴缸、智能電視、特大睡床等設施。酒店亦設有室內游泳池、健身室、2間餐廳、免費停車場等設備。

深圳回酒店

房價：人均HK$364起（回遇雙床房-浴缸泡澡）

地址：深圳福田區紅荔路3015號

交通：華新站步行7分鐘

深圳回酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

【17】深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店在2023年開業，鄰近華強北核心商圈，附近有CICCI Mall、茂業天地等，能滿足吃喝玩樂需要。酒店提供216間客房，客房面積由270平方呎起，酒店還有為小朋友而設的親子房，餐廳、酒吧、健身房一應俱全，更獲Trip.com深圳4星級酒店排名第2名！

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店

房價：人均HK$343起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區振華路60號蘭光大廈一樓

交通：燕南站步行2分鐘

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

【18】建國璞隱酒店（深圳華強店）

建國璞隱酒店（深圳華強店）主打「城市 隱逸空間」概念，將現代舒適與中式精神風韻的完美融合。酒店設計運用輕描淡寫的手法突出隱士格調，溫潤如玉的色系，搭配竹制的根雕裝飾，處處散發著悠然見南山般的氣息，打造出縹緲靈動又充滿詩意韻味的空間，讓旅途不只是休憩、駐足，更是一種回歸內心寧靜的生活方式。

建國璞隱酒店（深圳華強店）

房價：人均HK$219起（詠蘭居大床房）

地址：深圳福田區深南中路2081號

交通：華強路站步行6分鐘

建國璞隱酒店（深圳華強店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

福田世紀滙點去？３大交通方法

1.深圳地鐵1號線華強路站直達！

世紀匯的商場B1層設有地下通道連接深圳地鐵1號線華強路站B出口，步行3分鐘亦可抵達深圳地鐵2號線或7號線的華強北站。

2.深圳福田口岸出發

從深圳福田口岸出發，搭乘地鐵4號線，坐2個站到「會展中心站」後，轉乘1號綫到「華強路站」即可抵達；

3.深圳羅湖口岸出發

從羅湖口岸則只需搭乘地鐵1號綫，坐5個站便可抵達「華強路站」，無須轉乘，非常方便！

深圳世紀滙廣場

地址：深圳福田區深南大道3018號

交通：深圳地鐵1號線「華強路站」直達



（全文完）