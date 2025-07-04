7月5日地震｜末日預言倒數！2000人圍看「地震觀測」　附直播連結

7月5日地震｜日本地震預言於香港網絡瘋傳，隨預言日子將至，網絡上出現了不少即時直播節目，除東瀛遊宣布將於明日（5日）在香港及日本跨地開Facebook直播外，更有不少YouTube頻道將實時直播日本當地情況，其中有YouTube頻道更僅開4小時便有超過2,000人觀看。地震預言弄得人心惶惶，如果大家擔心外遊時遇上地震，其實天文台在最新網誌中亦有教授民眾觀測地震、海嘯先兆及自保方法！



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漫畫《我所看見的未來》曾預言日本將在2025年7月5日發生大地震，因作品被指成功預言過多宗日本大災害，令7月5日大地震一說備受民眾關注，來往港日的航班也開始減少，對當地旅遊業造成影響，就連日本氣象廳及日本國家旅遊局都出面重申傳言「沒有科學根據」，希望釋除大眾憂慮。

7月5日地震｜直播即時監測資訊

隨預言日子迫近，網絡上出現了不少即時直播節目，擁有約76萬訂閱的台灣YouTuber放火（YouTube@火火放）表示會親身飛到日本開Live，而YouTube頻道「【台灣-日本】地震即時監測--Zonmi」亦於今早直播，監測台灣及日本的地震即時資訊。

內容除了即時更新可接收日本「緊急地震速報」和「地震報告」的網站SREVUP外，還有可實時監測震度功能的軟件TREM-lite，直播僅4小時便有超過2,000人收看。

👉🏻 YouTube頻道「【台灣-日本】地震即時監測--Zonmi」

除了YouTube頻道，主打日本旅行團的東瀛遊今日亦宣布，將於明日在Facebook推出節目【We are ready Konnichiwa！】，在香港及日本多個主要城市即時直播，並報道三個旅行團將同日從香港出發前往北海道、九州及大阪，透過旅遊專員在各地實時直播、向公眾展示真實的日本旅遊環境。

👉🏻 直播連結

直播日期 : 7月5日 ( 星期六 ) 時間 : 上午11時

直播內容包括：

1. 機場出發實況報導

2. 旅遊專家分別於東京及大阪直擊市況

3. 當地民眾生活實況展示

4. 北海道旅行團團友即時分享體驗



東瀛遊在今日宣布將於預言7月5日在香港及日本誇地開Facebook直播。（Pixabay）

東瀛遊執行董事𧝁國全表示，希望可透過直播讓觀眾知道日本實況如常，市民生活安然無恙。他又指，日本政府觀光局預測2025年訪日遊客將突破4,000萬人次，看好日本旅遊市場將穩步上升，現在是遊日最佳時機，並相信9月、10月遊日人數將急速反彈。

地震預言滿天飛，除了日本當地多個部門現身「闢謠」外，香港天文台亦在最新網誌中提醒民眾，外遊時應掌握備災避險知識，並分享發生地震及海嘯時的安全守則。

日本地震預言｜天文台教地震發生時8大安全守則

天文台指，發生大地震時，要立刻趴下、掩護及穩住，遠離窗戶或懸掛物等危險物品，保持鎮定，避免奔跑、搭乘電梯或跳樓。如在車上，應安全停車，留在車內直至地震結束。

地震發生時安全守則【1】保持鎮定。

地震發生時安全守則【2】熄滅火種。

地震發生時安全守則【3】躲到堅固家具下，遠離玻璃或容易墮下物件。

地震發生時安全守則【4】身處戶外應遠離建築物、斜坡及架空電線等地。

地震發生時安全守則【5】在人多擠迫的地方，不要為尋找掩護或出口而倉皇逃跑。

地震發生時安全守則【6】行駛中的車輛應在安全情況下停下，乘客應留在車廂內直至地震停止。

地震發生時安全守則【7】乘搭升降機的乘客應盡快離開。

地震發生時安全守則【8】隧道內的人應在安全情況下盡快走到空曠地方。



地震發生時的8大安全守則。（香港天文台）

日本地震預言｜地震停止後的5大安全守則

地震停止後安全守則【1】檢查傷亡及損毀情況，如有需要立即尋求協助。

地震停止後安全守則【2】如懷疑氣體燃料洩漏，應開窗及關總制，離開建築物並向有關方面報告，切勿燃點火種或在現場打電話。

地震停止後安全守則【3】若水電設施損毀，應關掉總掣。

地震停止後安全守則【4】若建築物嚴重損毀，餘震可能使它倒塌，應盡快離開。

地震停止後安全守則【5】遠離岸邊、海灘及沿岸低窪地區，盡快前往內陸、地勢較高的地方。



地震停止後的5大安全守則。（香港天文台）

日本地震預言｜地震海嘯4大先兆

此外，地震亦有機會引發海嘯。天文台指，如遇到以下海嘯的前兆現象，應盡快遠離岸邊或淺水水域，前往內陸或高地。在陸上靠近岸邊的人士，應前往高處或結構穩固的建築物上層（三樓以上）。

1. 在海邊感受到地震引致的強烈震動

2. 海水突然異常後退，並露出海床

3. 海邊出現異常增水，並向陸地移動（高於平常潮水高度）

4. 看見海上出現異常的漩渦或聽到來自海洋的異常聲音



日本地震預言｜地震海嘯預防措施

天文台提醒，海嘯可能反覆來襲，因此警報未解除前應遠離海邊，並應透過電台、手機短訊、戶外廣播、電視或電話通知等渠道留意官方警報。

若然已被海嘯波及，記得緊抓固定物（如大樹、欄杆）或爬上大型漂浮物自保。如處於低風險地區，應遵守官方指引，避免自行移動。海嘯發生後，仍需持續警戒並注意環境安全，避免涉水、接近倒塌電線或積水區。

地震海嘯預防措施（香港天文台）

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