深圳前海華發冰雪世界酒店7間｜海景房＋奢華浴缸！人均$200起

撰文：蘇翰林
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介｜深圳前海華發冰雪世界料於10月開幕，不但有全球最大的室內滑雪場，而且還有潛水場所、商場等，足夠大家多玩幾天！除了即將在深圳開第三間的JW萬豪酒店外，其實鄰近深圳前海華發冰雪世界也有不少高質酒店，當中有鄰近景點、有打卡Able的泳池，也有海景客房，最平人均僅$200！

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深圳前海華發冰雪世界料於10月開幕，想知除了滑雪場、潛水場所還有什麼玩，可瀏覽：

深圳前海華發冰雪世界｜10月試業！必玩巨獸級室內滑雪場+潛水館

深圳前海華發冰雪世界酒店推介【1】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店於2023年開幕，酒店位於深圳西部會展新城，來往地鐵國展北站只需步行10分鐘，該站距離深圳前海華發冰雪世界僅一個地鐵站。

酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）
房價：人均HK$556起（豪華大床房）
地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101
交通：國展北地鐵站步行10分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【2】深圳市灣區會展國際酒店（Bay Area ICC International Hotel）

深圳市灣區會展國際酒店鄰近地鐵會展城站，由酒店步行約10分鐘可到達深圳前海華發冰雪世界，交通十分方便。配套方面，由於酒店開業僅兩年，設施嶄新且乾淨企理，服務亦現代化。而酒店商務大床房提供闊1.8米的大床，不但有海景，而且包一份精美早餐。

深圳市灣區會展國際酒店（Bay Area ICC International Hotel）
房價：人均HK$200起（商務大床房）
地址：深圳寶安區濱江大道66號
交通：深圳地鐵會展城站步行約10分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【3】深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)

深圳國際會展中心希爾頓飯店交通非常便利，步行6分鐘即到國展北站，乘坐深圳地鐵20號線即可到達南山區及福田區，更可直達皇崗及福田口岸。如果到深圳國際會展中心參加活動、展覽更可以通過酒店相連的空中連廊步行直達。

酒店在2021年開業，提供客房共325間，面積由360呎起。酒店配套完善、擁有游泳池、餐廳、健身室，如果購買逛街，只要到附近的會展灣花園裡（東城廣場店）就可以找到吃喝玩樂的商店。

深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)
房價：人均HK$493起（高級大床房）
地址：深圳寶安區展豐路80號
交通：深圳地鐵國展北站步行約6分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【4】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店坐落於寶安區，鄰近地鐵站、福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。從酒店到國展南站坐3個站到會展城站，便可到達深圳前海華發冰雪世界，全程不到20分鐘。

值得一提，酒店附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$336起（高級房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南站步行4分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【5】深圳國際會展中心希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen World Exhibition & Convention Center）

深圳國際會展中心希爾頓花園酒店位於會展新城片區，旁邊就是深圳國際會展中心，此外，步行至地鐵國展北站，坐一個站便到達深圳前海華發冰雪世界。酒店高級大床房配備乾濕分離的洗手間、智能門鎖、梳化等設施，另外亦免費提供樽裝水。而酒店亦有健身室、咖啡室及2間餐廳。

深圳國際會展中心希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen World Exhibition & Convention Center）
房價：人均HK$380起（高級大床房）
地址：深圳寶安區展景路85號
交通：國展北站步行約8分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【6】雅斯特國際酒店（深圳國際會展中心國展地鐵站店）（Yeste International Hotel（Shenzhen International Exhibition Center Guozhan Subway Station））

雅斯特國際酒店（深圳國際會展中心國展地鐵站店）為雅斯特酒店集團旗下中高檔商旅酒店品牌，裝修時尚優雅。而酒店亦主打智能聲控設備，除了設有自助餐廳、智能洗衣房之外，客房亦配有智能門鎖、智能房間控制系統等裝置；浴室乾濕分離。此外，從酒店步行至地鐵國展站，僅一個站便可到達深圳前海華發冰雪世界。

雅斯特國際酒店（深圳國際會展中心國展地鐵站店）
房價：人均HK$304起（【高級雙床房（全景落地視野+全屋智能語控））
地址：深圳寶安區福海街道和秀西路68號-9棟
交通：國展站步行約6分鐘
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深圳前海華發冰雪世界酒店推介【7】房球通民宿（深圳寶安國際會展中心店）

房球通民宿（深圳寶安國際會展中心店）位於深圳寶安區，位置鄰近地鐵國展北站，坐地鐵僅一個站便可到達深圳前海華發冰雪世界，交通方便。二房一廳套房面積約85平方米，兩間睡房均配備一張雙人床，空間寬闊舒適。廚房有電飯煲、煮食爐、微波爐、雪櫃等電器。另外，套房亦配有陽台、梳化及餐桌，適合一家大細或三五知己入住。

房球通民宿（深圳寶安國際會展中心店）
房價：人均HK$315起（【觀園】二房一廳套房（洗烘一體））
地址：深圳寶安區福海街道福園二路93號會展灣東城二棟五單元301
交通：國展北站步行約7分鐘
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