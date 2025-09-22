萬象城二期開幕｜500+品牌進駐／藝術主題展覽！開業優惠一文看

深圳灣萬象城二期｜港人北上又有新商場可以吃喝玩樂啦！深圳灣萬象城二期正式開業！商場不但與三條地鐵線無縫連接，交通方便，且佔地面積達8.7萬平方米，接近1.5個香港大球場的大小，相信開業後將成為港人北上消費的新地標。想知商場還有什麼特色，即睇下文！



深圳灣萬象城二期｜無縫連接地鐵3線 多個知名品牌進駐

深圳灣萬象城二期為華潤萬象生活有限公司旗下的項目。商場位於南山區后海，佔地面積約8.7米平方米，與深圳地鐵2、11、13號線無縫連接，由深圳灣口岸坐地鐵13號線兩個站便可直達，相當方便。而商場亦會延續萬象城一期的開放式空間設計，內部透過多個長廊串聯。

深圳灣萬象城二期｜500個品牌進駐 多元化美食集中地

深圳灣萬象城二期有超過500個品牌進駐，包括華南首店運動牌子Air Jordan WOF、華南首間品牌概念店HOKA、Adidas、深圳首店mont-bell、MUJI、最新形象店POP MART、華南首店niko and…、國內手機品牌HONOR旗艦店等。

餐飲方面亦相當多元化，包括有號稱京都必到店之一的天天天婦羅、泰國曼谷必吃的頂級船麵店拉瑪九和牛船麵，以及在內地人氣高企的本幫麵館王繁星面館等，當中不少更是華南地區首店。值得一提，人氣漢堡扒專門店挽肉と米亦在深圳灣萬象城二期開幕日同步於商場內開業。

深圳灣萬象城二期｜設2公里空中連廊 串聯多個商場及景點

值得一提，深圳灣萬象城二期將設有長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、萬象城及深圳灣文化廣場等商場及景點。其中深圳灣文化廣場為深圳市「新時代十大文化設施」的重要項目，未來將與英國倫敦設計博物館、法國裝飾藝術博物館等合辦不同的展覽，預料亦將於今年內啟用。

深圳灣萬象城二期｜開業優惠涵蓋餐飲及零售

深圳灣萬象城二期在開業期間推出多項優惠，涵蓋餐飲及零售，重點優惠包括在官方WeChat帳號派發共1萬張¥50無門檻消費券；登記成為會員可享價格千元人民幣的大禮包；以及消費滿指定金額可參加抽獎等活動。此外，在指定區域打卡完成「任務」更可獲贈小禮物。

旅客亦可到深圳灣萬事城A區L1層的服務台登記換取餐廳優惠券，在店內消費滿¥200即可享贈品，例如炳勝品味送招牌菠蘿包一份、頤亭送陳皮紅豆沙燕窩湯圓一份等。有一些餐廳則提供打卡送小食優惠，例如gaga Cafe打卡送蜂蜜芥末細薯條一份，以及在怪獸餐桌消費任何一款漢堡可獲贈薯條及飲品一份等等。更多優惠詳情可瀏覽官方網頁。

深圳灣萬象城二期｜開業舉行藝術季展覽 涵蓋6大藝術主題活動

深圳灣萬象城二期啟幕亦會舉行藝術季，舉辦多項藝術活動，涵蓋6大藝術主題以及100個藝文體驗輪流登場。當中包括開幕日首次展出的「未來之夢●水景光影秀」、「BAY MUSIC 水幕音樂會」等。

深圳灣萬象城二期啟幕亦會舉行藝術季，舉辦多項藝術活動。（官方圖片）

深圳灣萬象城二期｜交通及地址詳情

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：由深圳灣口岸出發，乘坐地鐵13號線（高新中方向）在人才公園站（B1出口）／后海站H、G出口下車直達，車程約15-20分鐘。



