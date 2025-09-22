萬象城二期｜9.30開幕　mont-bell/挽肉と米進駐　餐廳商店一文看

深圳灣萬象城二期｜港人北上又有新商場可以吃喝玩樂啦！深圳灣萬象城二期預料將於2025年9月30日正式開業！商場不但與三條地鐵線無縫連接，交通方便，且佔地面積達8.7萬平方米，接近1.5個香港大球場的大小，相信開業後將成為港人北上消費的新地標。想知商場還有什麼特色，即睇下文！



深圳灣萬象城二期｜無縫連接地鐵3線 多個知名品牌進駐

深圳灣萬象城二期為華潤萬象生活有限公司旗下的項目。商場位於南山區后海，佔地面積約8.7米平方米，與深圳地鐵2、11、13號線無縫連接，由深圳灣口岸坐地鐵13號線兩個站便可直達，相當方便。而商場亦會延續萬象城一期的開放式空間設計，內部透過多個長廊串聯。

深圳灣萬象城二期即將開幕，根據官方微信資料顯示，已有不少知名零售品牌進駐，包括華南首店運動牌子Air Jordan WOF、華南首間品牌概念店HOKA、Adidas、深圳首店mont-bell、MUJI、最新形象店POP MART、華南首店niko and…、國內手機品牌HONOR旗艦店等。餐飲方面，有人氣冬甩店Bebe Donut、人氣手搖店阿嬷手作；深圳首店的柴米多、…挽肉と米、Awfully Chocolate、鼎+Dimbar點心·粥·粉麵等。

深圳灣萬象城二期｜設2公里空中連廊 串聯多個商場及景點

值得一提，深圳灣萬象城二期將設有長約2公里的空中慢行連廊「深圳灣大街」，串聯海岸城、后海匯、萬象城及深圳灣文化廣場等商場及景點。值得一提，其中深圳灣文化廣場為深圳市「新時代十大文化設施」的重要項目，未來將與英國倫敦設計博物館、法國裝飾藝術博物館等合辦不同的展覽，預料亦將於今年內啟用。

深圳灣萬象城二期｜交通及地址詳情

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：由深圳灣口岸出發，乘坐地鐵13號線（高新中方向）在人才公園站（B1出口）／后海站H、G出口下車直達，車程約15-20分鐘。

開業日期：2025年9月30日



