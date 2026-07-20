東京紅葉酒店推介16間｜市區/近郊！露天溫泉+近景點　人均$289起

東京紅葉酒店推介｜東京是賞紅葉的勝地，每逢秋天，一襲紅霞與金黃交織，渲染日本各地，可說是美不勝收。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合了14間可輕輕鬆鬆觀賞到紅葉的高質酒店，有些可以浸住露天溫泉觀賞紅葉，有些步行不到5分鐘就可到熱門的賞楓景點，價錢最平只是人均$289，詳情即睇下文！



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東京觀賞紅葉的最佳時間一般在10月下旬至12月初。（小紅書＠C.Y）

東京紅葉酒店推介【1】東京椿山莊大酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

東京椿山莊大酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）擁有森林般壯麗的日式庭園，每年11月中下旬至12月上旬，酒店庭園內的楓樹都會染上鮮豔的紅色，配上瀑布、小橋與鳥鳴，五感體驗極佳！

東京椿山莊大酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

房價：人均HK$1,118起（卓越城景高級特大床房）

地址：東京都文京區關口2-10-8

交通：江户川橋地鐵站步行約11分鐘、護國寺地鐵站步行820米。

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東京紅葉酒店推介【2】東京大手町四季酒店（Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi）

酒店客房位於高層，可以看到皇居東御苑，秋天期間可以從客房的大片落地窗將皇居周圍被秋意染紅、染黃的廣闊樹林盡收眼底，非常適當賞楓的旅客！酒店更獲Trip.com評為「2026 Asia 100 美食酒店」，不少人都大讚早餐美味，有興趣可以在預訂房間時加購，而且餐廳可以看到皇居，可以欣賞到美麗的景色！

東京大手町四季酒店（Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi）

房價：人均HK$1,118起（高級城景特大床房）

地址：東京都文京區關口2-10-8

交通：大手町地鐵站步行約1分鐘；竹橋地鐵站步行約6分鐘

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東京紅葉酒店推介【3】四季彩酒店（Hotel Shikisai）

四季彩酒店位於擁有眾多自然景色的奧日光，每逢秋季也有不少旅客專乘前往賞楓。酒店距離中禪寺湖和日光二荒山神社中宮祠只需5分鐘車程。日式房提供開揚的庭院景觀，無時無刻都可觀賞到紅葉。此外，酒店亦提供設有半露天風呂客房，以及觀景浴池房等，遠離人潮就能靜靜賞楓。

四季彩酒店（Hotel Shikisai）

房價：人均HK$1,320起

地址：栃木縣日光市中宮祠2485番地

交通：從JR東武日光站，乘坐巴士在中禪寺溫泉巴士終點站下車後，轉乘接送巴士約5分鐘到達。

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東京紅葉酒店推介【4】箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）位於箱根登山鐵道「強羅站」附近，僅需步行1分鐘即可到達！酒店四周均被山川環繞，景色相當優美，四季都可以欣賞到大自然絕美景色。酒店客房有日式、洋式及和洋式風格可供選擇，每間客房內都有露天溫泉浴池，另有露天溫泉、室內溫泉、私人湯屋、岩盤浴等，選擇困難症都可以盡情享受！除了提供一泊兩食，浸完溫泉亦可享用免費雪條或乳酸飲品，讓你享受加倍！

箱根強羅溫泉季之湯雪月花 （Tokinoyu Setsugetsuka）

房價：人均HK$778起

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站步行1分鐘

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東京紅葉酒店推介【5】奧湯河原結唯紫陽酒店（Okuyugawara Yui Shiyo）

奧湯河原結唯紫陽酒店位於神奈川縣、鄰近靜岡的湯河原，該地最出名的便是「奧湯河溫泉」。酒店距離JR湯河原站僅5分鐘步程，交通非常方便。全部類型的客房均提供私人溫泉，加上酒店內種植了近200棵楓木，當深秋來臨時便可一邊浸泡溫泉，一邊觀賞壯觀的紅葉美景，也不怕被人打擾。值得一提，雖然酒店裝修復古，但內部提供的設施和用品亦相當現代化，例如有雪櫃、平板電視、浸泡浴缸、免費Wi-fi及名牌洗護用品等等，十分便利。

奧湯河原結唯紫陽酒店（Okuyugawara Yui Shiyo）

房價：人均HK$7,598起

地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上683-25

交通：湯河原站步行7分鐘

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東京紅葉酒店推介【6】麻屋酒店（Asaya Hotel）

麻屋酒店（Asaya Hotel）為屹立130年的老牌溫泉酒店，外型設計堂皇奢華，有如步入歐美高級渡假村，客房大致分為和室和洋式兩種房型，均配備提供天然泉水的私人風呂，與另一半一邊賞楓，一邊泡浴定能疲勞盡消。

值得一提，酒店空中庭園亦設有木船造型及水中躺椅的露天風呂，可以飽覽高原群山的楓葉美景、滿天星星，非常打卡able！此外，酒店更包含一泊二食，超過100種各國料理可以吃到飽！

麻屋酒店（Asaya Hotel）

房價：人均HKD$775起（雙床房；一泊二食）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地

交通：東武鬼怒川溫泉站約步行13分鐘

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東京紅葉酒店推介【7】東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）在2024年4月才開幕，距離京成上野站6分鐘步程，來往日暮里站只需搭1個站，鄰近阿美橫丁、上野公園、上野動物園等著名賞楓的景點。酒店擁有72間小型客房，空間雖然不算大，但設備齊全且設有浴缸、書桌等。酒店亦設有洗衣間、自動售賣機等設施。

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）

房價：人均HK$289起（小型雙人床房）

地址：東京都台東區上野6-7-19

交通：JR御徒町站步行5分鐘

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東京紅葉酒店推介【6】Mizunosato湖邊酒店（Lakeland Hotel Mizunosato）

Mizunosato湖邊酒店（或稱湖區水之鄉酒店）位於富士河口湖，距離川口湖和富士急樂園不到5分鐘車程。酒店不管是頂樓的觀景台還是湖景餐廳，都可飽覽到富士山和河口湖的景色，當秋天紅葉滿開時，還可看到富士山與楓葉互相映襯的絕景，絕對是避開人潮靜靜賞楓的好選擇！

值得一提，酒店提供有湖景的日式房間，不但充滿和式風情，而且配備私人浴室、智能馬桶、暖氣和電視等現代化設施；酒店內亦有溫泉和桑拿等度假設施，賞楓之餘還可浸溫泉放鬆！

Mizunosato湖邊酒店（Lakeland Hotel Mizunosato）

房價：人均HK$795起（小型雙人床房）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町小立1070

交通：從富士急行線「河口湖站」，搭乘免費接駁巴士約7分鐘

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東京紅葉酒店推介【9】上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）

上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）位於上野，距離JR上野站僅需1分鐘步程，距離賞楓名景點上野恩賜公園亦僅需步行8分鐘。上野恩賜公園種植了多棵銀杏，而附近的清水觀音堂更是賞楓的必訪地區，下榻此酒店就非常方便！酒店客房雖然空間不大，但設備亦相當齊全，設有浴缸、景觀窗，想浸浴、想睇景都無問題！

上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）

房價：人均HKD$336起（客房）

地址：東京都台東區上野7丁目2−9

交通：JR上野站步行1分鐘

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東京紅葉酒店推介【10】東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）

東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）位於新宿，步行5分鐘即可到達新宿御苑前站，距離賞楓熱門景點新宿御苑亦只需步行8分鐘，前往賞楓非常方便，而且公園各大區域都有滿滿的紅葉，與旁邊的湖景、庭院建築互相輝映，非常美麗！而酒店採用公寓式飯店設計，客房內均有煮食用具、爐具、微波爐等，浴室亦備有浴缸，設備相當齊全！

東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）

房價：人均HKD$465起（大床一室房）

地址：東京都新宿區新宿1-28-13

交通：東京Metro地鐵新宿御苑前站步行5分鐘

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東京紅葉酒店推介【11】東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）

東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）坐落在東京巨蛋附近，距離九段下站需要6分鐘步程，步行前往千鳥之淵則需要約15分鐘，在賞楓季前往，可一邊划船一邊欣賞紅葉滿佈的步道，是個浪漫又特別的體驗！酒店方面，客房採用商務感設計，雖然環境較為昏暗，但日間的採光度及空間尚算不錯，加上浴室亦設有浴缸，設備相當齊全，CP值超高！

東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）

房價：人均HKD$329起（大床房）

地址：東京都千代田區西神田2-4-4

交通：都營地下鐵九段下站步行6分鐘

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東京紅葉酒店推介【12】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位處淺草站旁邊，步行1分鐘便到車站，距離淺草寺雷門亦僅3分鐘步程。淺草寺境內種植了近100株楓樹，每逢11月，秋意漸濃時，便會看到一片艷紅，相當壯觀！而酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。非常適合在賞楓季入住！

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

房價：人均HKD$428起（雙床房B）

地址：東京都台東區淺草1-1-15

交通：東京Metro地鐵淺草站步行1分鐘

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東京紅葉酒店推介【13】東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae）

東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae），雖然離JR原宿站需要10分鐘的步行路程，但著名賞楓景點代代木公園就在酒店附近，步行8分鐘即達。而酒店客房設計簡約，部分客房亦有提供浴缸，雖然客房空間不大，但亦是澀谷區內唯一設置了大浴場的酒店，更提供桑拿和冷湯，設備豐富！

東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae）

房價：人均HKD$500起（雙人床房）

地址：日本東京都澀谷區神宮前6-24-4

交通：JR原宿站步行10分鐘

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東京紅葉酒店推介【14】東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）

東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選同樣屬於高輪格蘭王子大飯店內的精品酒店，精品酒店和諧地交織着日本傳統設計與現代氣息。酒店距離品川站僅需步行3分鐘，同時亦可欣賞酒店的2萬平方米日式庭園。

東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選不僅是著名的賞櫻酒店，同時也十分適合欣賞楓葉，住客可從270度景觀的客房窗戶欣賞街道上的楓葉，在私人空間內也能享受十足的賞楓樂趣！部分客房更提供景觀按摩浴缸，邊浸浴邊觀賞紅葉，超正！

東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）

房價：人均HKD$888起（豪華特大床房可使用桑拿）

地址：東京都港區高輪3-13-1

交通：JR品川站步行3分鐘

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東京紅葉酒店推介【15】三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno / Tokyo）

三井花園酒店上野距離東京Metro上野站僅5分鐘路程，且只需1分鐘步程，就可抵達熱門賞楓勝地上野公園！酒店2023年翻新，整體設備新淨，推出可愛熊貓主題房間，不論是樓層或房間都加入熊貓裝飾，十分適合打卡。另外，酒店每個房間都會準備睡衣，配置完備洗護用品，直髮器、蒸面機、髮帶、化妝棉等，超貼心！

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ueno / Tokyo）

房價： 人均HKD$771起（標準雙人床熊貓房）

地址：3 Chome-19-7 Higashiueno, 台東區, 110-0015 東京都, 日本

交通：東京Metro上野站步行約5分鐘

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東京紅葉酒店推介【16】東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）於2024年3月全新開業，鄰近賞楓勝地上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等景點，距離湯島站亦只需約3分鐘步程，附近也有多間便利店，地理位置優越！酒店房間空間感大，隔音好，提供和洋式房間及西式房間，最大的套房更可供6人入住！全部房間均設有乾濕分離的浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

房價：人均HK$527起（高級雙床房）

地址：東京都台東區上野2-11-18

交通：湯島站步行3分鐘

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