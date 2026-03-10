酒店防盜｜專家警告房門掛清潔牌最錯！善用房間2物自製防盜神器

酒店安全｜出外旅遊，很多人都習慣離開酒店房間時，在房門掛上「清潔房間」吊牌以告示酒店職員，房間需要清潔。然而，這個看似無害的做法，其實暗藏兩大安全隱憂！酒店安全問題近年頻繁發生，如果想住酒店住得更加安心，原來只要利用兩個簡單的工具，就可自製門鎖！



酒店安全｜清潔吊牌或暗示小偷房間無人

不少人外遊時也有個小習慣，就是離開酒店房間前都會掛上「清潔吊牌」，但原來這樣做，可能會增加房間被盜竊的風險。電子防盜供應商Michele Bennett曾在《太陽報》中提醒，這種做法無疑是暗示了小偷，房間裡面沒有人。

她建議，如果想使用房間清潔服務，可以直接到櫃台告知職員，若然擔心財物安全，亦可以在職員清潔期間留在房內。

酒店安全｜吊牌或成為賊人作案工具

此外，「清潔吊牌」也有可能成為賊人的作案工具。一名專門研究門鎖的YouTuber「LockPickingLawyer」曾拍攝影片，示範了如何利用掛牌輕易打開酒店房間，顯示了酒店房間並不如大眾所想像般安全。

酒店安全｜專家提醒勿用房卡卡夾

值得注意的是，酒店所提供的房卡卡夾也有可能存在安全風險。資深旅遊達人Justin Aldrich表示，由於卡夾內寫有房間號碼，一旦旅客不慎遺失，任何撿獲它的人都可以立即進入房間盜竊，而門卡並沒有任何標記，即使不小心弄丟了，也只會知道門卡來自哪一間酒店而已。

酒店安全問題近年頻繁發生，如果擔心晚上在酒店睡覺時會有賊人溜進房間，亦不妨參考一下達美航空空姐Bobbie Smith的2個「酒店鎖門技巧」，只需利用衣架和毛巾這些酒店常備物件，就可以自製鎖門神器，不用10秒便可把門牢牢鎖好！

酒店安全【1】衣架鎖門法

Bobbie Smith曾在Instagram發布影片教導大家利用兩個衣架卡住門柄或門鎖。影片中，她先將一個衣架掛在上方的防盜鎖上，接著將第二個衣架穿過門柄，再與第一個衣架夾在一起，這樣就可以將房間牢牢鎖住！

酒店安全【2】毛巾鎖門法

如果酒店房間沒有提供衣架，Bobbie Smith還有第二個方法，就是利用小毛巾穿過防盜鎖，再將防盜鎖扣起來，然後確認兩邊長度相約後就完成！製作方法簡單方便。

(全文完)