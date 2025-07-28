東京地鐵明年起180個車站感應支付　搭車無需西瓜卡？Visa可用？

東京旅遊｜東京交通｜東京地鐵宣布將於2026年起，在全線180個車站推出有「感應支付」功能的自動檢票閘機，為乘客提供「先搭車、後付款」服務，大大提升旅客遊東京的方便性。



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東京地鐵推感應支付 明年起可用信用卡搭車

以往旅客在東京搭乘地鐵都需要事先購買Suica卡（西瓜卡）或PASMO卡，才能順利通過閘口，惟需要經常儲值，而且卡裡的錢每次都用不完，對於短途旅客來說比較不方便。

旅客可直接使用信用卡搭車（官方圖片）

不過，東京地鐵近日宣布，將於明年春季起在全線180個車站推行「感應支付」，採用「先搭車、後付款」的形式，容許乘客使用信用卡搭車。旅客日後無須再購買Suica或Pasmo等交通卡，只要憑非接觸式信用卡或綁定的手機，放在自動檢票口的讀卡器上，即可進出車站。

新系統將支援Visa、銀聯、JCB、American Express、Diners Club、Discover等信用卡，Mastercard則預計在日後陸續加入。目前已有104站完成支援感應支付的閘門更新，其餘車站將於2025會計年度結束前準備好，並於2026年正式投入服務。

東京地鐵將於明年春季起在全線180個車站推行「感應支付」（官方圖片）

部分站點不適用 全國可使用感應支付地鐵一覽

感應支付功能僅適用於東京地鐵旗下線路，舉例旅客從東京地鐵千代田線進站，再從小田急線站出站，則無法使用信用卡支付服務。此外，其他獨立營運的地鐵系統如京急電鐵、東急電鐵、西武鐵道、京王電鐵及江之島電鐵，大部分車站亦已引入信用卡感應支付功能，惟仍有部分站點不適用，旅客搭乘地鐵前須留意。

日本越來越多的地鐵公司接受感應支付（官方圖片）

目前在日本，越來越多的地鐵公司接受感應支付，如大阪市營地下鐵、福岡市地下鐵等也可使用信用卡搭乘地鐵，同樣無需事先註冊等手續，直接拍卡即可。

不過需要注意的是，部分車站只有一個至二個自動檢票機有裝置讀卡感應機，有部分地鐵公司則僅在特定車站設置了感應支付閘機。

關東地區：

江之島電鐵、小田急箱根、京急電鐵、京王電鐵西武鐵道、東急電鐵、東京都交通局、橫濱高速鐵道、橫濱市交通局



關西地區：

京都丹後鐵道、大阪市營地下鐵、大阪單軌電車、北大阪急行電鐵、近畿日本鐵道、神戶市地下鐵、神戶電鐵、山陽電車、南海電鐵、能勢電鐵、阪急電鐵、阪神電車



東海地區：

長良川鐵道、ALPICO交通



中國・四國地區：

廣島電鐵



九州・沖繩地區：

JR九州、熊本市交通局、鹿兒島市交通局、西日本鐵道、福岡市地下鐵



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