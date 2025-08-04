閘口被轉！一家四口錯過航班超崩潰　地勤發警世文　4招避低級錯

香港機場航班查詢｜香港機場登機閘口查詢｜據地勤所講，機場最常見的情況，就是旅客因不清楚轉換閘口而錯過航班！究竟如何精準掌握自己的登機動向，避免成為下一個錯過航班的旅客？讓資深地勤人員教你4大超前部署，確保你的旅程順利又安心！



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搭飛機｜乘客錯過登機閘口 地勤無奈：自己留意是基本常識

近日，有聲稱任職加拿大機場地勤的脆友在Threads上分享一則「警世」文，指她在工作期間遇到有乘客因不知道登機閘口有變動而錯過航班！「今日又又又有人坐喺原本個閘口，坐坐坐到架機起飛咗都唔知轉咗Gate，重點係佢哋一家四口趕住去參加婚禮，個老婆喺機場狂喊，老公就鬧我哋點解轉咗閘唔通知」。

有任職地勤的脆友在Threads上分享，在工作期間遇到一家四口不知道轉閘口而錯過航班！（Threads截圖）

她又指，留意登機閘口的安排是基本常識，更何況航空公司一般都會「Send email／SMS／開PA通知你Gate change」，她表示無奈「真係唔想再見到有人因為唔知Gate change呢啲咁無謂嘅理由所以Miss左班機！！！因為除咗叫你買過張機票，我真係無野幫到的」。

有任職加拿大機場地勤的脆友在Threads上分享一則「警世」文，指她在工作期間遇到有乘客因不知道登機閘口有變動而錯過航班！（資料圖片）

搭飛機｜4大方法絕不錯過航班

上述任職地勤的脆友和網民給予大家4個方法，確保即時了解登機閘口的狀況！

任職地勤的脆友和網民給予大家4個方法，確保即時了解登機閘口的狀況！（《衝上雲霄》劇照）

【1】現場查閱機場登機閘口的告示牌

【2】於機場官網查閱閘口狀況

【3】到航空公司的詢問處查詢

【4】下載「Flighty」觀察即時更新的閘口狀況

搭飛機｜網民：呢個問題每日都會發生、真係要養成呢啲好習慣

由於不知道登機閘口有變動而錯過航班，不少網民紛紛留言天天都在發生這情況。亦有網民「撞過板」，指「諗起早兩年旅行，本來Gate係46，之後坐左喺Lounge度諗住登機時間再早十五分鐘過去啦，點知去到一見冇人已經心知XX啦⋯再上網Check，原來改左去25，好彩趕到去咁啱Delay」。不過，並非人人都是幸運兒，建議大家「習慣會再睇下有冇轉Gate，真係要養成呢啲好習慣」

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