京都teamLab Biovortex Kyoto開幕！全新泡泡雲沉浸式展品

【京都teamLab/京都新景點】相信不少喜歡遊日的港人都已經去過teamLab在東京及大阪的美術館。teamLab早前已宣布會落戶京都，並於10月7日正式開放預公眾參觀！想知道teamLab Biovortex Kyoto有什麼吸引之處，馬上往下看吧！



位於京都中心的 teamLab Biovortex Kyoto將會探索「生命如何誕生」的主題，跟過往自然景觀的主題有所不同。teamLab官方目前已公布8個美術館展出的項目，預計會展會有更多藝術作品，當中包括從未在日本曝光、甚至是全新製作的藝術作品，這些藝術品同時具有teamLab最大特色，參觀者可以沉浸式走進藝術的世界，在藝術品間穿梭。

《Massless Amorphous Sculpture》

這個藝術作品由氣泡由肥皂泡組成，在半空中懸浮著巨形的肥皂泡。即使參觀展覽的來訪者把肥皂泡戳破，它會自然修復，不過一旦破壞的程度大於其修復能力，它將無法復原，崩塌下來。

《Massless Amorphous Sculpture》（teamLab圖片）

尚有其他精彩藝術作品，點撃圖片逐個看：

teamLab Biovortex Kyoto有別與一般的美術館，將會帶來一種沉浸式的藝術體驗，能夠走進藝術品當中，親身與藝術品互動，欣賞藝術品的同時，成為藝術品的一部份！

teamLab Biovortex Kyoto

地址：京都府南區東九西岩本町21-5

票價：成人$207起、學生（13-17歲）$145、兒童（4-12歲）$93、殘疾人士$104起、幼童（3歲及以下）免費

開放時間：上午9時至晚上7時（最後入場時間 19:30）

公休日：10/21、11/4、11/18、12/2、12/16（其他日期另行公告）

交通方式：自京都車站八条口出發，按照車站內的指標，往南口方向步行約 5 分鐘抵達

門票分為入場通票與彈性通票，分別是彈性通票不需要指定入場時間，適合想靈活安排行程的旅客。

(全文完)