台灣旅客轉機　被迫香港機場過夜　大讚1免費隱藏設施：很有誠意

香港機場設施｜有脆友早前在Threads上分享了香港國際機場的一個「隱藏版免費設施」，還貼心地提供三種實用小物，被大讚「很有誠意」！除了香港機場有這設施外，港人常到訪的台灣桃園機場以及韓國仁川機場亦有提供。究竟這免費設施是什麼？又提供了哪些實用用品？即看下文啦！



香港機場｜脆友分享1個免費隱藏設施

一位台灣網民Yuyi早前於Threads發文，分享香港機場1項有用設施，就是免費淋浴間啦！網友指當時在香港轉機時，航班有延誤，因此被迫在機場過夜！在抵港L5層的12號以及43號登機閘，皆有24小時開放的免費淋浴間。

該網民又讚，淋浴間提供熱水且乾濕分離，更設有更衣位置，大讚「很有誠意」！機場還會提供免費洗髮水和沐浴露、吹風機以及收費浴巾。惟唯一缺點是淋浴間內的水龍頭是按壓，要一直按。

香港國際機場免費淋浴間位置：

1.一號客運大樓抵港L5層12號登機閘

開放時間：24小時



2.一號客運大樓抵港L5層43號登機閘

開放時間：24小時



香港機場｜港人常去機場亦有提供！

除了香港機場提供免費淋浴間外，港人常去的台灣桃園以及韓國仁川機場亦有提供！

台灣桃園機場免費淋浴間位置：

1.第一航廈-2F（抵達區）

開放時間：00:00-24:00



2.第一航廈-2F（抵達區）

開放時間：00:00-24:00



3.第一航廈-1F（抵達區）

開放時間：00:00-24:00



4.第二航廈-1F（抵達區）

開放時間：00:00-24:00



5.第二航廈-3F（出發區）

開放時間：08:00-17:00



6.第二航廈-4F（出發區）

開放時間：05:00-23:00



7.第二航廈-4F（出發區）

開放時間：00:00-24:00



8.第二航廈-5F（非管制區）

開放時間：08:00-20:00



9.第二航廈-5F（非管制區）

開放時間：08:00-20:00



韓國仁川機場免費淋浴間位置：

1.第1航站樓4樓25號登機口附近

開放時間：05:00-23:00



2.第1航站樓4樓29號登機口附近

開放時間：05:00-23:00



