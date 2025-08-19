豪斯登堡攻略｜首個Ｍiffy園區＋光影秀等9大必玩｜附3住宿推介

豪斯登堡攻略｜提到九州旅行，相信不少人都會想起豪斯登堡。豪斯登堡充滿中世紀荷蘭風情，擁有與日本截然不同的風景，加上園區非常大，適合多玩一兩天。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家整理豪斯登堡遊玩攻略，包括門票、交通、酒店等詳情，讓大家輕鬆暢玩豪斯登堡！



豪斯登堡攻略｜11.15將有日本西部最大煙花大會

豪斯登堡位於九州長崎，是一個以中世紀荷蘭風情為主題的遊樂園。樂園雖然充滿荷蘭情調，但同時卻保留了日本的乾淨及井然有序，加上園區足足有東京迪士尼的兩倍，是既可體驗歐洲格調，又可沐浴在日本環境之中的雙重享受。

順帶一提，豪斯登堡每年也會在指定日子舉行花火祭，屆時將有多達22,000發煙花，是日本西部規模最大的活動之一，而第12回的火花祭將於今年11月15日18:45分舉行。

豪斯登堡位於九州長崎，是一個以中世紀荷蘭風情為主題的遊樂園。（日本長崎縣官方網站）

豪斯登堡攻略｜門票種類

豪斯登堡的門票主要分為1日、1.5日、2日、午後門票及年票，成人票價7,600日圓起；中學生6,600日圓；小童5,000日圓起及65歲長者5,900日圓起。

1日護照：適合時間有限的遊客。

2日護照：適合想要深度遊玩的遊客。

午後護照（下午3:00）：價格較為便宜，適合想要欣賞夜晚燈光Show的遊客。

年票：適合打算在一年內多次前往豪斯登堡的遊客。



豪斯登堡攻略｜主要交通及車費詳情

豪斯登堡可由福岡機場或長崎機場直達，兩個機場均提供直達樂園的巴士。如果入住豪斯登堡內的「豪斯登堡歐洲飯店」或「豪斯登堡阿姆斯特丹酒店」指定客房，更可乘坐酒店提供的免費機場巴士直達樂園，但謹記在出發前三天（當日17:00截止）於官網預約。

【1】福岡機場出發：由福岡機場出發，可選乘坐直通巴士。但要注意，該巴士每天只有兩班，還須預訂座位。全程若為2小時，票價為2,310日圓。



【2】博多站出發：由JR博多站出發，可乘坐直達豪斯登堡的火車「特急豪斯登堡號」，全程約1小時45分鐘，票價為4,220日圓，可使用北九州／全九州JR Pass，但班次集中在早上及下午，傍晚後就需轉車。



【1】長崎機場出發（巴士）：如果是從長崎機場出發，可乘坐巴士從長崎機場2號平台直達豪斯登堡，全程約為70分鐘。與福岡機場不同，此直通巴不需預約，票價為1,450日圓。



【2】長崎機場出發（船）：另一個選擇是坐船，好處是船程較短，全程約50分鐘。不過碼頭遵循先到先得的原則，票價為2,200日圓。但該船只於星期六、日提供，且需在開船前40分鐘到達。



【3】長崎站出發：可在JR長崎站乘坐直達豪斯登堡的火車「濱海快線」，全程約1小時30分鐘，票價為1,500日圓。對比其他交通的車程較長，但好處是可使用北九州JR Pass，且座位較多。



豪斯登堡攻略｜開放時間

旺季（4月1日-10月31日）：09:00-22:00（最後入場時間為21:00）

淡季（11月1日-3月31日）：09:00-21:00（最後入場時間為20:00）



豪斯登堡攻略｜分為9大園區 設世上最大的Miffy專賣店

豪斯登堡分為9大園區，包括迎賓大門和送客大門、花卉道路、娛樂設施城、光之幻想城、阿姆斯特丹城、港口城、高塔城、藝術花園以及冒險公園。樂園內更設有世界上最大的「Miffy專賣店」、主題餐廳及Miffy主題房，絕對是讓Miffy粉絲必去的勝地！

豪斯登堡必玩9大推介

豪斯登堡必玩推介【1】Miffy園區

全球首個Miffy主題園區已於今年6月正式開幕，慶祝Miffy誕生70週年！園區以Miffy繪本中的荷蘭村為藍本，建造多個主題區域，大家可在村內乘搭飛機、遊艇到處歷險，還可在迎賓小屋與Miffy合照。

此外，區內還有主題餐廳，提供多款Miffy造型的甜品及美食，有興趣的話，更可入住Miffy主題房，沉浸在到處都是Miffy的世界之中！

豪斯登堡必玩推介【2】豪斯登堡宮殿

豪斯登堡宮殿可說是入園必去的景點！宮殿仿照荷蘭王室的皇宮建造，內部裝潢金碧輝煌，可參觀皇室的房間、宴會廳、走廊等，體驗歐洲皇室的奢華生活。到了晚上，宮殿外牆更會有結合音樂與燈光設計的3D光雕投影Show，滿滿的視覺與聽覺享受！

豪斯登堡必玩推介【3】運河巡遊船

來到豪斯登堡，當然不能錯過坐巡遊船遊覽這個「歐洲小鎮」！在長達6公里的豪斯登堡運河上，大家可乘船靜靜欣賞兩岸的歐式建築，體驗浪漫的異國風情！

在長達6公里的豪斯登堡運河上，靜靜欣賞兩岸的歐式建築。（日本長崎縣官方網站）

豪斯登堡必玩推介【4】泰迪王國

泰迪王國是一個展示約700隻來自世界各地的泰迪熊的博物館，處處充滿少女情懷，是豪斯登堡的人氣景點之一。而博物館門口擺放了一隻高達3.6米的巨型泰迪熊予大家打卡影相，如果是泰迪熊粉絲千萬別錯過！

豪斯登堡必玩推介【5】VR世界激流漂流

除了靜態的活動，豪斯登堡也有較刺激的機動遊戲！玩家需要坐上四人橡皮艇，並戴上VR眼鏡，就會以第一身視覺進入充滿恐龍的森林世界，然後穿梭在叢林、河流和山脈之間，非常刺激！

豪斯登堡必玩推介【6】花卉道路

豪斯登堡其中具標誌性的建築之一，便是花卉道路上的風車。濃厚荷蘭風情的風車與色彩斑斕的花奔相映成趣，讓人有仿如置身在荷蘭小鎮的錯覺！此外，這條花奔道路上每年四季都有不同的花朵，無論在哪個季節來訪都有不一樣的景色！

豪斯登堡必玩推介【7】水上花園游泳池

如果喜歡戶外活動，就不要錯過豪斯登堡夏日限定的水上花園游泳池，泳池提供多種水上活動及設施，其中全長70公尺，可以俯瞰整個會場的滑水道，以及可眺望歐洲街道的露天泳池都是必玩設施！

豪斯登堡必玩推介【8】天空旋轉木馬

日本第一座三層樓的旋轉木馬也在豪斯登堡。整座旋轉木馬由意大利製造，高約15米，一到晚上，旋轉木馬便會亮起燈光，與整個充滿歐陸風情的小鎮相互輝映，相當浪漫，可說是來豪斯登堡必定會到訪的景點及打卡位！

豪斯登堡必玩推介【9】高塔城

豪斯登堡內最高的建築高塔城，可透過電梯直達頂樓，從高空俯瞰整個豪斯登堡的美景。在晚上，高塔城會亮起醉人的燈光，因此建議在晚上來訪。而城的下方有不少餐廳，可作為休息、用餐的地方。

豪斯登堡攻略｜酒店推介

如果想在豪斯登堡多玩幾天，推介入住園內或鄰近樂園的酒店，除了與豪斯登堡一樣別具歐式風情之外，部分酒店更提供免費機場巴士，非常方便！以下就為大家推介3間酒店。

豪斯登堡酒店推介【1】豪斯登堡阿姆斯特丹酒店（Hotel Amsterdam Huis Ten Bosch）

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店位於豪斯登堡的中心地「阿姆斯特丹廣場」，無論前往哪個設施都十分方便。酒店客房以古典的歐式風格設計，實木家具配以花卉圖案壁紙，散發溫馨、優雅的氣氛。客房提供智能馬桶、乾濕分離的浴室及配有採光感十足的窗戶，而且小孩可免費入住。值得一提，酒店另有提供免費機場巴士接送服務。

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店

房價：人均HK$721起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-7

交通： 酒店位於豪斯登堡園區內，距離豪斯登堡車站步行約10分鐘。

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【2】豪斯登堡歐洲酒店（Hotel Europe Huis Ten Bosch）

豪斯登堡歐洲酒店為豪斯登堡的老牌酒店，無論是服務還是內部設施都相當周到、完善。酒店客房主打古典歐式莊園風格，部份客房可欣賞到豪斯登堡運河。浴室乾濕分離，配備浴缸、風筒、智能馬桶等。此外，酒店提供免費機場巴士接送服務。

豪斯登堡歐洲酒店

房價： 人均HK$866起

地址： 長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-7

交通： 位於豪斯登堡園區內，距離豪斯登堡入口約400米。

豪斯登堡歐洲酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【3】豪斯登堡鹿特丹酒店（Hotel Rotterdam Huis Ten Bosch）

豪斯登堡鹿特丹酒店距離距離豪斯登堡不到5分鐘車程，酒店客房配有採光感十足的落地玻璃窗，浴室具備智能馬桶、浴缸或淋浴、風筒等，且小孩可免費入住。而酒店內的自助早餐款式繁多，另外酒店亦提供溫泉、泳池等設施。如不想直接住在豪斯登堡，這間酒店亦是不錯的選擇。

豪斯登堡鹿特丹酒店

房價： 人均HK$338起

地址： 長崎縣佐世保市豪斯登堡6-5

交通： 豪斯登堡車站下車，步行約14分鐘。

豪斯登堡鹿特丹酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）