深圳早茶店9大｜點心¥2起免茶位＋地鐵站附近　網民讚這間天花板

深圳飲茶平靚正｜深圳飲茶推介2025｜深圳早茶文化盛行，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了深圳9大備受讚譽的早茶熱點，當中不僅有被譽為「早茶天花板」的必訪名店「悅景酒家」；更有點心低至¥2起的超高性價比之選的「金樂福海鮮酒家」。最吸引的是，多間上榜早茶店均能地鐵站直達，交通極之便利，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳早茶店｜【1】金樂福海鮮酒家 —— 豬紅¥2碟免茶位

金樂福海鮮大酒樓位於龍華區，賣點是免茶位費，而且部份點心以超抵價供應，包括明火白粥¥2碗、胡椒燴豬紅¥2碟，其他平價點心有煎堆¥10籠、蘿蔔糕¥10碟、馬拉糕¥10籠，而香港人最喜歡的蝦餃皇¥16籠、燒賣皇¥16籠，還有必吃的鮮蝦紅米腸¥16碟！人均¥50左右已經可以吃到多款點心！

金樂福海鮮酒家

地址：深圳龍華民治街道人民北路33號金皇大酒店2-3樓

交通：深圳地鐵6號線上芬站A口

早茶時段：08:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00



深圳早茶店｜【2】新芳都酒樓（羅湖店）—— 特價點心¥5.8

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日全單可享6.8折，又有限定特價點心，只需¥5.8一碟，蝦餃王、蛋撻等都包括在內，網民亦表示點心份量足料。

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口，步行約3分鐘

營業時間：08:00 - 21:00



深圳早茶店｜【3】永記首家刺瓜腸粉 —— 點心一律¥8

永記首家刺瓜腸粉不是傳統的茶樓，主打腸粉、點心，但勝在無茶位費、24小時營業，而且點心超抵食！全場點心¥8一籠，韭菜餃、雞爪、粉粿、豬肚、叉燒包、流沙包、排骨統統都有，全部即叫即蒸，還有必吃的潮汕刺瓜腸粉。

永記首家刺瓜腸粉（田面村總店）

地址：深圳市福田區振華西路田面新村5棟1樓5-4號

交通：深圳地鐵2號線華強北站C出口

營業時間：24小時營業



深圳早茶店｜【4】點都德（水貝IBC店）—— 必試金沙海蝦紅米腸

點都德在深圳有多間分店，不但價格實惠，品質還相當有水準，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德（水貝IBC店）

地址：深圳羅湖區布心路3008號IBC環球商務中心5樓

交通：深圳地鐵3號線水貝站B出口直達

營業時間：08:30 - 21:00



深圳早茶店｜【5】儲香樓·粵式茶點 —— 即叫即整

儲香樓·粵式茶點是位於東門老街的老字號茶樓。全部點心均是即叫即整，加上店舖環境舒適寬闊，帶屋企人來飲茶就最啱！當中推介藍蝶花椒帶子餃、網紅水牛奶包和海膽鮮蝦紅米腸，不但造型精緻，而且相當足料。如果想吃傳統的點心，也可試試它們的蛋撻和馬蹄糕，亦是來儲香樓必點的糕點。

儲香樓・粵式茶點

地址：深圳羅湖區人民南路3009-7號

交通：深圳地鐵1、3號線老街站C出口

營業時間：08:30 - 22:00



深圳早茶店｜【6】勝記酒家 —— 36年老字號／黑松露潤澤素鵝／套餐¥158起

勝記酒家是深圳知名的老字號粵菜館，自1989年創立以來，以其正宗的粵菜風味贏得了廣泛好評。它分為「勝記酒家・風味線」和「勝記酒家・精緻線」2個系列，提供多樣化的用餐選擇。酒家曾被評為「深圳老字號粵菜館」、「深圳雅致餐廳榜No.12」，並在美食評選中獲得殊榮，例如2025中國100奢華餐廳。

酒家的招牌菜有支竹羊腩煲、本港東星斑，更有網民推薦脆皮玻璃乳鴿、玫瑰油醋汁蒸黃魚、黑松露潤澤素鵝、白灼菜心、招牌龍蝦泡飯等。至於點心方面，在大眾點評上，經常推岀2人至6人餐，價錢¥158（約$172）起。

勝記酒家・風味綫（南山花園城店）

地址：南山區南海大道1086號花園城中心4樓

交通：深圳地鐵12號線四海站D岀口

營業時間：08:30 - 15:30 & 17:00 - 21:30



深圳早茶店｜【7】丹桂軒 —— 豉汁鳳爪／蠔皇叉燒包／午市人均¥70起

「丹桂軒」以經典精緻的粵式點心和粵菜而聞名，點心種類繁多，成為許多當地人和遊客的飲茶、聚餐的首選。特色必點點心有豉汁鳳爪、剁椒金錢肚、芝士拉絲和牛撻、水晶蝦餃皇、九層塔醬蒸鳳爪、蠔皇叉燒包、土雞蛋蒸腸粉等。小炒方面，有涼瓜黃豆脆骨煲、石鍋蟹粉豆腐，午市點心人均約¥70至100（約$76至109）。

丹桂軒（最近地鐵站）

地址：羅湖區火車站綜合大樓5B

交通：深圳地鐵羅湖站A1岀口步行約110米

營業時間：08:30 - 22:30



深圳早茶店｜【8】春滿園 —— 榴連酥／金沙紅米腸／¥99雙人餐

另一家深圳老字號粵菜酒樓「春滿園」，主打粵菜和下午茶點心，以穩定的出品和舒適的用餐環境受到歡迎。店家招牌菜有蝦餃皇（¥36.9／4粒）、鮮蝦燒賣皇（¥32.9／4粒）、金沙紅米腸（¥36.9）、榴連酥（¥28.9）、叉燒包（¥24.9／3件）等，大眾點評上更推岀¥99雙人餐，價錢尚算便宜。

春滿園（在大眾點評最具人氣）

地址：南山區南海大道2616號粵海大廈中座1-3樓

交通：深圳地鐵南油站C2岀口步行約190米

營業時間：08:00 - 14:30 & 17:00 - 21:30



深圳早茶店｜【9】悅景酒家 —— 早茶天花板／多達40款點心／人均低至¥28

「悅景酒家」被不少深圳人譽為「早茶天花板」，提供多達40款點心和菜品。曾獲得「黑珍珠餐廳」殊榮，福田店更在2021年度「橄欖中國·餐廳大獎」中被評選為年度餐廳之一。被譽為人氣No.1的菜色是原創現炸大油條配農家黃豆漿，油條酥脆且不油膩，而豆漿非常清甜！

此次，水晶蝦餃皇皮薄餡多，蝦肉鮮甜彈牙，以及陳皮牛肉腸的陳皮的香氣非常濃厚，味道獨特！透過大眾點評上購買團購套餐，例如¥168（約$183）的「超值4至6人套餐」，人均可低至¥28（約$30）。

悅景酒家（在大眾點評最具人氣）

地址：福田區福華一路117號華安保險大廈3樓

交通：深圳地鐵購物公園站H岀口步行約430米

營業時間：11:00 - 17:00 & 17:30 - 22:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略