豪斯登堡酒店10間｜免費機場巴士／煙花海景／送門票！人均$218起

豪斯登堡酒店推介｜豪斯登堡Miffy主題園區已在6月正式開幕，無論你是不是Miffy的粉絲，都可在豪斯登堡享受悠閒的歐洲風情。如果不想長途跋涉到豪斯登堡，住在附近的酒店必然是最佳的選擇。以下推介10間鄰近豪斯登堡，或就在園內的高質酒店，有3間更有門票優惠，入住第2天即送「再入園護照」，有些酒店更可在房內欣賞豪斯登堡的煙花表演，當中最平只需人均$218，詳情即睇下文！



豪斯登堡酒店推介【1】豪斯登堡阿姆斯特丹酒店（Hotel Amsterdam Huis Ten Bosch）

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店位於豪斯登堡的中心地「阿姆斯特丹廣場」，無論前往哪個遊玩設施都十分方便。酒店客房以古典的歐式風格設計，實木家具配以花卉圖案壁紙，散發溫馨、優雅的氣氛。客房提供智能馬桶、乾濕分離的浴室及配有採光感十足的窗戶，而且小孩可免費入住。

值得一提，酒店亦提供免費機場巴士接送服務。另外，如果入住當日已經購買了豪斯登堡門票，酒店會在入住後的第二天，多送一張「再入園護照」予所有入住者。

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店

房價：人均HK$721起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-7

交通：酒店位於豪斯登堡園區內，距離豪斯登堡車站步行約10分鐘。

豪斯登堡阿姆斯特丹酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【2】豪斯登堡歐洲酒店（Hotel Europe Huis Ten Bosch）

豪斯登堡歐洲酒店為豪斯登堡的老牌酒店，無論是服務還是內部設施都已相當周到及完善。酒店房間主打古典歐式莊園風格，部份客房可欣賞到豪斯登堡運河。浴室乾濕分離，配備浴缸、風筒、智能馬桶等。此外，酒店提供免費機場巴士接送服務，以及贈送第二天可以使用的「再入園護照」給所有持有當天門票的入住者。

豪斯登堡歐洲酒店

房價：人均HK$866起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-7

交通：位於豪斯登堡園區內，距離豪斯登堡入口約400米。

豪斯登堡歐洲酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【3】豪斯登堡鹿特丹酒店（Hotel Rotterdam Huis Ten Bosch）

豪斯登堡鹿特丹酒店距離距離豪斯登堡不到5分鐘車程，酒店客房配有採光感十足的落地玻璃窗，浴室具備智能馬桶、浴缸或淋浴、風筒等，且小孩可免費入住。而酒店內的自助早餐款式繁多，即使不離開酒店也能在酒店享受高質的早餐。另外酒店亦提供溫泉、泳池等設施。如不想直接住在豪斯登堡，這間酒店亦是不錯的選擇。

豪斯登堡鹿特丹酒店

房價：人均HK$338起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡6-5

交通：豪斯登堡車站下車，步行約14分鐘。

豪斯登堡鹿特丹酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【4】JR豪斯登堡大倉酒店（Hotel Okura Jr Huis Ten Bosch）

JR豪斯登堡大倉酒店位於佐世保，距離豪斯登堡僅3分鐘車程，且地處娛樂區，周遭配套方面，還可順道參觀具歷史意義的無窮洞。酒店高級景觀荷里活雙床房配有採光感十足的落地玻璃窗及兩張單人床，浴室配備浴缸或淋浴、風筒、24小時熱水等，部分房間可眺望豪斯登堡的景色。

JR豪斯登堡大倉酒店

房價：人均HK$581起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町10番

交通：JR豪斯登堡站下車，步行約5分鐘。

JR豪斯登堡大倉酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【5】豪斯登堡森林小別墅（Forest Villa Huis Ten Bosch）

如果是一家大細到豪斯登堡旅行的話，豪斯登堡森林小別墅絕對是個不錯的選擇。酒店位於佐世保，距離豪斯登堡約6分鐘車程，出行方便。酒店擁有105間獨立客房，部份客房更有湖景。而複式小屋湖畔別墅足足有77平方米，接近一個羽毛球場的大小，配有2張小型雙人床及2張單人床。浴室有浴缸、智能馬桶及風筒等設備。值得一提，如入住當天已持有豪斯登堡入場券，酒店會在第2天額外送贈豪斯登堡「再入園護照」，非常划算！

豪斯登堡森林小別墅

房價：人均HK$691起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-5, 859-3293

交通：JR豪斯登堡站下車，步行約5分鐘。

豪斯登堡森林小別墅搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【6】Lorelei酒店（Hotel Lorelei）

Lorelei酒店（洛爾萊酒店）距離豪斯登堡和西海橋公園不到10分鐘車程，交通十分便利。酒店內設有溫泉和卡拉OK等度假設施，即使足不出戶也能享受不同的娛樂。而客房標準雙床房走簡潔實用的日系風格，浴室配有智能馬桶、深泡式浴缸、風筒等設施。

Lorelei酒店

房價：人均HK$238起

地址：長崎縣佐世保市南風崎町449號

交通：JR豪斯登堡站下車，步行約1分鐘。

Lorelei酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【7】豪斯登堡日航酒店（Hotel Nikko Huis Ten Bosch）

豪斯登堡日航酒店距離豪斯登堡和西海橋公園僅5分鐘車程，交通十分方便。而酒店內的後花園，充滿法式古典風情，無論是散散心，還是打卡拍照都相當適合。酒店標準雙床房配備兩張單人床，以及採光感十足的窗戶；浴室提供拖鞋、毛巾及風筒。酒店內擁有兩間餐廳，均提供自助早餐。順帶一提，酒店一樓配有大浴場，可享受舒適的泡浴服務。

豪斯登堡日航酒店

房價：人均HK$397起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町6番地

交通：JR豪斯登堡站下車，步行約7分鐘。

豪斯登堡日航酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【8】樂天住宿HOUSE × WILLSTYLE佐世保（Rakuten STAY HOUSE × WILLSTYLE Sasebo）

樂天住宿HOUSE × WILLSTYLE佐世保距離JR豪斯登堡約10分鐘車程，同時亦鄰近無窮洞和浦頭引揚記念平和公園，可順道遊覽。而酒店設施齊全，擁有現代化的廚房設備、洗衣機等，標準的客房聯排別墅108配有3間睡房、乾濕分離浴室及浴缸等，非常適合家庭入住！

樂天住宿HOUSE × WILLSTYLE佐世保

房價：人均HK$461起

地址：長崎縣佐世保市2583-1

交通：JR豪斯登堡站下車，步行約7分鐘。

樂天住宿HOUSE × WILLSTYLE佐世保搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【9】瑞索爾佐世保酒店（Hotel Resol Sasebo）

瑞索爾佐世保酒店位於佐世保市，距離主商店街不到5分鐘距離，而酒店就在地鐵站及長途巴士站旁邊，出行方便。酒店客房屬於經濟實惠型，適合短途旅行，或是對房間沒有太大要求的旅客。小型雙人床房配有一張小型雙人床，浴室配備智能馬桶、毛巾、風筒等。

瑞索爾佐世保酒店

房價：人均HK$218起

地址：長崎縣佐世保市白波町8-17

交通：JR佐世保站下車，步行約2分鐘。

瑞索爾佐世保酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

豪斯登堡酒店推介【10】豪斯登堡海牙酒店（Hotel Denhaag Huis Ten Bosch）

豪斯登堡海牙酒店位於佐世保，距離豪斯登堡僅8分鐘車程，交通便利。而酒店閣樓特大床房房間面積約31平方米，配有採光感十足的窗戶，氣氛舒適、環境開揚。值得一提，部份房間更可一邊欣賞海景，一邊眺望豪斯登堡，以及其晚上的煙花表演，性價比超高！酒店除了提供免費穿梭巴士直達豪斯登堡外，在晚上亦有免費車開返豪斯登堡温泉，出行快捷方便。

豪斯登堡海牙酒店

房價：人均HK$402起

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町7-9

交通：JR豪斯登堡站下車，轉乘的士約10分鐘。

豪斯登堡海牙酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

