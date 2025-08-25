走進國王的宴會廳！愛爾蘭800年歷史5星級古堡　$10000當1天貴族

位於愛爾蘭的Ashford Castle（阿什福德城堡）是世上現存最奢華的古堡之一。目前已改建為五星級酒店，只需要掏出約港幣$10,000，就可以在體驗成為現代公主、皇子在城堡睡一晚，享受宮廷式的住宿，究竟這$10,000到底會為大家帶來什麼體驗？



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

城堡佔地相等於147個大球場。（Ashford Castle官方圖片）

800年歷史的古堡酒店

Ashford Castle早在1228年興建，佔地1500萬平方呎，相等於147個香港大球場的草地面積。它最初是由一位貴族所興建，用來保護他佔領的土地，後來在貴族間多次易手、修繕、擴建，至今仍保留著每一任主人的建築風格。

這座城堡已經有800年歷史（Ashford Castle官方圖片）

城堡的裝潢以18世紀的維多利亞及哥德復興風格為主，這些建築由200多年前一直保留至今，餐廳的雕花橡木鑲板、巨型的石壁爐，以及隨處可見的古董，推開城堡大門一刻就彷如走進時光隧道。

👉立即預訂客房體驗貴族生活✨

豪花5億8千萬翻新

Ashford Castle在20世紀初被收購成為酒店，最初它只是一間普通的古堡酒店。直至2013年紅色康乃馨酒店集團（Red Carnation Hotel Collection）把它收購，再豪花7500萬美元（約5億8670萬港幣）裝修成五星級奢華古堡酒店。

城堡擁有83間客房，每間都猶如一個小宮廷，在面積由300呎至740呎的客房內，充滿了無數古董家具、藝術品、手織地氈等等。為了結合現代人的需要，在不破壞客房風格的情況下，加入冷氣、WIFI等設置。至於古堡最初用於軍事的城牆、砲塔，華麗的水晶吊燈、中世紀武士的盔甲至今仍保存下來，讓歷史的痕跡點綴著每個角落。

體驗歐洲貴族生活

入住Ashford Castle不止是住宿的體驗，更是皇室、貴族的體驗！Ashford Castle有多個休閒娛樂設施，例如城堡內擁有30座位的電影院、桌球室，城堡外可參與騎馬、湖邊垂釣、打高爾夫球、射箭、射擊、划艇等戶外體驗，所有能夠想到的貴族消閒活動都可以在這裡找到。

+ 2

當中最受歡的活動，就是在17世紀保留至今的鷹獵小屋體驗「獵鷹漫步」，在專業指導下，感受獵鷹會精準地落在手臂上，親身體驗中世紀貴族率領獵鷹去狩獵的感覺。

美國總統克林頓也曾入住

在800年的歲月裏，Ashford Castle曾經接侍過無數總統、名人、明星，在古堡二樓的畫廊便展示了曾下榻的名人。當中最為人所知的是前英國國王喬治五世曾於餐廳舉辦晚宴、前美國總統克林頓曾經入住總統套房。英國搖滾樂團披頭四的成員約翰·連儂及喬治·哈里森亦曾經在1960年代入住。

阿什福德城堡酒店（Ashford Castle）

房價：人均$11,005／晚（精緻房）

地址：Ashford Castle Dr, Ashford Or Cappacorcoge, Cong, Co. Mayo, Ireland

交通：Westport Train Station行車約43分鐘

阿什福德城堡酒店搶先預訂：Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略