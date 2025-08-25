泰國政府送40萬張來回機票　港人都有份　附免費兌換方法＋條件

泰國旅遊｜香港去泰國機票｜泰國觀光局將於9月至11月推出送機票活動，計劃向入境的外籍旅客，送出約40萬張泰國國內免費來回機票，鼓勵遊客前往曼谷以外的二線城市，航點包括港人熱愛的蘇梅島、布吉、清邁、清萊、喀比等地。大家只要持有國際機票入境泰國，即可免費兌換1張泰國國內來回航班機票！在計劃到訪泰國的大家，千萬不要錯過這大好機會，免費由曼谷再轉飛泰國其他城市，玩轉泰國！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

泰國觀光部宣布推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動， 外國旅客只要持有國際機票入境泰國，即可免費兌換1張泰國國內來回航班機票！（Freepik圖片）

泰國機票優惠｜泰國觀光局送免費機票

泰國觀光局宣布推出「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動， 外國旅客只要持有國際機票入境泰國，即可免費兌換1張泰國國內來回航班機票，包括20公斤托運行李。

計劃共有6家合作航空公司，包括泰國國際航空（Thai Airways）、泰國亞洲航空（Thai AirAsia）、曼谷航空（Bangkok Airways）、皇雀航空（Nok Air）、泰獅航（Thai Lion Air）以及泰越捷航空（Thai Vietjet）。

泰國機票優惠｜免費機票領取方法

遊客可直接向以上6間航空公司或透過線上旅行社（OTA）預訂國際航班，申請時需備齊個人護照、泰國地址、聯絡電郵等資料，完成預訂後即可獲贈免費往返泰國國內航班的機票！

遊客直接向以上6間航空公司或透過線上旅行社（OTA）預訂國際航班，即可獲贈免費往返泰國國內航班的機票！（Freepik圖片）

泰國機票優惠｜泰國政府派補助金

與此同時，泰國政府亦宣布將補助每位旅客的費用，單程機票1,750泰銖（約422元港幣）、來回機票則是3,500泰銖（約844元港幣），不過有關細節仍未定。

當局預計，該活動將為泰國創造逾88億旅遊收益，大幅刺激當地觀光及相關產業。不過，計劃目前仍需等待內閣最終審批。

「Buy International，Free Thailand Domestic Flights」活動

活動獎賞：免費泰國國內來回航班機票（包括20公斤托運行李）

活動日期：2025年9月至11月

領取資格：持有國際機票入境泰國的外國旅客



訂好機票，接下來就是訂酒店住宿啦！等好食玩飛記者為你推介3間豪華酒店啦！

曼谷酒店推介【1】曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）於2024年12月4日正式開幕，座落於曼谷大型全新地標「One Bangkok」，觀光出行都方便！酒店共有260間客房與套房，配備免費迷你吧、數碼電視、打卡浴缸及淋浴間，家具和設備都是高級名牌品！酒店附設水療中心、室外泳池、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供收費的24小時來回機場班車，非常貼心！

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

房價：人均HK$1,740起（豪華特大床房）

地址：189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330

交通：LUMPHINI站步行8分鐘

曼谷麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

曼谷酒店推介【2】曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）是全曼谷唯一擁有河畔泳池的Villa式酒店，距離BTS鄭皇橋站需步行13分鐘，酒店設計具有質感，客房內均設有落地大玻璃，可以觀賞到超靚的河景，部分可以望住夜景浸浴缸，絕對是度假之選！酒店同時提供室外泳池、水療套房及溫泉浴區，更有免費穿接駁車來往中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM。

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

房價：人均HK$2,193起（特大豪華房）

地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷

交通：BTS鄭皇橋站（Saphan Taksin）步行13分鐘

曼谷昭披耶河四季酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

曼谷酒店推介【3】曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）位於BTS車站附近，同時亦是超人氣之選！酒店擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池，可以邊玩水邊望風景，完全將一望無際的景色盡收眼底，另外泳池最特別之處是水池內的水溫適中，全因池內的石頭為火山石具有吸收熱功能，帶有恆溫作用，非常舒服！

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

房價：人均HK$978起（兩張單人床）

地址：88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通：BTS隆齊站步行3分鐘

曼谷柏悅酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Hotels.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略