曼谷酒店35間推介｜透明空中泳池／近水門市場及BTS站／人均$96起

撰文：陳映蓉 程朗天
出版：更新：

曼谷酒店推薦2025！去泰國曼谷旅行有不少靚酒店，本文整理35大曼谷酒店推介，部分距離BTS車站僅需1分鐘步行，而且鄰近水門市場、購物中心等旅遊熱點，全部裝修精緻，部分更是全新酒店，設有透明空中泳池，望住風景影相打卡一流，同時更可以享受高級水療，人均最平$96。

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水門市場是大型的露天市場、曼谷熱門景點之一。（圖片來源：Instagram@yunxun515）

曼谷酒店推介【1】考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）於2023年3月全新開幕，坐落在曼谷東北近郊的考艾。酒店四周被山林圍繞，建築以純白透明設計打造，房內則以白色色調搭配木系元素的日系風格設計。

酒店僅提供23間客房、套房及別墅，房間樓底相當高，設有戶外平台、私人浴室、藍牙音響、咖啡機等，亦提供免費迷你吧及室內健身器材，別墅房型另設私人溫水游泳池及景觀浴缸，部分房型更擁有投影機及PS5遊戲機！

除了房間打卡able以外，3層樓高的「透明空中泳池」亦值得打卡！泳池由酒店頂樓延伸，可俯瞰到樓下人群及附近的自然山林景色，仿如置身空中一樣，非常刺激！

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）
房價：人均HK$451起（豪華房；包早餐）
地址：219, Moo 4, Mu Si Subdistrict, Pak Chong District, Nakorn Ratchasima
交通：曼谷機場車程2.5小時
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曼谷酒店推介【2】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）
房價：人均HK$1,164起（園景豪華轉角特大床房）
地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand
交通：是隆站步行4分鐘
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曼谷酒店推介【3】曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）於2024年12月4日正式開幕，座落於曼谷大型全新地標「One Bangkok」，觀光出行都方便！酒店共有260間客房與套房，配備免費迷你吧、數碼電視、打卡浴缸及淋浴間，家具和設備都是高級名牌品！酒店附設水療中心、室外泳池、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供收費的24小時來回機場班車，非常貼心！

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）
房價：人均HK$1,740起（豪華特大床房）
地址：189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330
交通：LUMPHINI站步行8分鐘
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曼谷酒店推介【4】曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）於2020年開幕，坐落於曼谷最主要街道，距離地鐵站僅僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店提供335間房，均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等，且坐擁地標景觀。酒店設施齊全，提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）
房價：人均HK$537起（豪華房）
地址：Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua
交通：阿速站步行10分鐘
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曼谷酒店推介【5】曼谷諾富特素坤逸20號酒店（Novotel Bangkok Sukhumvit 20）

曼谷諾富特素坤逸20號酒店（Novotel Bangkok Sukhumvit 20）位於素坤逸中心地帶，可乘坐酒店嘟嘟車前來曼谷購物和餐廳區。酒店於2016年開業，設有244間客房及套房，配備乾濕分離浴室、城市景觀、迷你吧等，套房房型另設圓形打卡大浴缸！酒店亦配備無邊際泳池、小童俱樂部、餐廳和酒吧等設施。

曼谷諾富特素坤逸20號酒店（Novotel Bangkok Sukhumvit 20）
房價：人均HK$360起（高級雙床房；包早餐）
地址：19/9 Sukhumvit 20 Alley, Khwaeng Khlong Toei
交通：阿速站步行14分鐘
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曼谷酒店推介【6】航廈21格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）

航廈21格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）坐落於素坤逸，鄰近班坎姆希安博物館、牛仔街、21客運大樓購物中心等景點，與地鐵站的距離亦相當近，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供462間客房及套房，最大的房型可供5人入住。房間均配備特大睡床、免費迷你吧、視頻流等配套設施，套房另設浴缸、客廳、飯廳及廚房。酒店亦擁有室外游泳池、桑拿、兒童遊樂場、網球場、健身室等休閒娛樂設施。

航廈21格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Terminal 21）
房價：人均HK$365起（高級房）
地址：2 Soi Sukhumvit 19 (Wattana) Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, 10110, 瓦他那區, 曼谷, 泰國
交通：阿速站步行6分鐘
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曼谷酒店推介【7】洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）鄰近四面佛、三面佛及曼谷暹羅海洋世界，距離BTS七隆站亦只需步行8分鐘，地理位置優越！酒店提供393間客房及套房，配備私人浴室、各規格電源插座、遊戲機等，部分房間亦設有客廳、飯廳及臥室等。酒店提供無邊際游泳池、健身室、桑拿燈設施。

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）
房價：人均HK$450起（標準雙床房）
地址：68 Langsuan Rd, Soi Langsuan, Khwaeng Lumphini, Khet, 10330, 巴吞旺區, 曼谷, 泰國
交通：七隆站步行8分鐘
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曼谷酒店推介【8】曼谷通羅宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel）

曼谷通羅宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel）距離通羅站僅9分鐘步程，酒店亦有定時穿梭巴士來往BTS站，非常方便！酒店房間均為公寓式房型，可供多達4人入住。房內均配備客飯廳、起居空間、浴室及廚房，設備齊全，採用智能房間控制系統，可以觀賞電影！酒店亦設無邊際游泳池、溫泉、桑拿、健身室等。

曼谷通羅宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Bangkok Thonglor - An IHG hotel）
房價：人均HK$314起（一室套房；包早餐）
地址：101 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor Road), 10110, 曼谷, 泰國
交通：通羅站步行9分鐘
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曼谷酒店推介【9】曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店（Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel）

曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店（Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel）鄰近曼谷人造沖浪樂園、湯之森、牛仔街、K Village等景點，距離BTS鵬蓬站大約10分鐘步程。酒店於2023年開業，提供210間套房，均設有廚房及起居空間，配備洗衣機及廚房用品等。酒店亦提供室外游泳池、溫泉、桑拿及健身室等休閒娛樂設施。

曼谷素坤逸Staybridge Suites-IHG旗下酒店（Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit an IHG Hotel）
房價：人均HK$314起（一室公寓特大床套房）
地址：89/8, 89/9 Sukhumvit 24 Alley, 10110, 空堤區, 曼谷, 泰國
交通：鵬蓬站步行10分鐘
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曼谷酒店推介【10】康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站（The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）

康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站（The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）位於素坤逸，鄰近有夜生活區、旅遊景點、寫字樓以及購物中心。酒店於2023年完成翻新，提供153間客房及家庭房，最多可供4人入住，部分房型設有景觀浴缸及大面積落地景觀窗。酒店亦附設室外游泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施。

康帕斯酒店集團素坤逸歐陸精品酒店 / 曼谷BTS阿索克站（The Continent Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）
房價：人均HK$369起（城景尊貴房）
地址：413 Sukhumvit Road (Between Sukhumvit Soi 21 and Sukhumvit Soi 23), Klongtoey Nua, 10110, 空堤區, 曼谷, 泰國
交通：阿速站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【11】曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下（The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）

曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下（The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）於2022年開幕，距離阿速站僅需步行3分鐘，來往牛仔街、素坤逸路、21客運大樓購物中心等景點亦十分方便。酒店僅提供14間房，房內設施齊全、採光及空間都足夠。酒店亦配備無邊際泳池、健身室、酒吧及餐廳等設施。

曼谷素坤逸-Asok BTS車站康帕斯酒店-Compass Hospitality旗下（The Coach Hotel Sukhumvit-Asok BTS Bangkok by Compass Hospitality）
房價：人均HK$263起（普通房）
地址：14 Soi Sukhumvit 14 Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District
交通：阿速站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【12】相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）於2024年2月全新開幕，酒店地理位置優越，附近有購物中心及餐廳美食，而且鄰近BTS站，出門非常方便！酒店提供129間客房，最大的房間可供4人入住。房間內均設有乾濕分離浴室、電影頻道、基本洗漱用品等，四人房另設有浴缸。酒店亦提供天台游泳池、健身室及餐廳等設施。

相鐵格蘭德弗雷薩曼谷（Sotetsu Grand Fresa Bangkok）
房價：人均HK$487起（標準雙人間）
地址：7 Soi Sukhumvit 25, 10110, 瓦他那區, 曼谷, 泰國
交通：素坤逸站步行9分鐘
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曼谷酒店推介【13】易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）是2023年4月全新開幕的五星級精品酒店，位於BTS披耶泰（Phaya Thai）站旁邊，鄰近水門市場及尚泰中央世界購物中心（CentralWorld），前往四面佛亦僅需15分鐘車程，地理位置優越！酒店提供466間客房及套房，套房最多可供4人入住，全部房間的落地大玻璃窗均坐擁曼谷城市景觀，房間床頭部分設有各規格的插座及燈光控制面板，整體空間寬敞。酒店亦附有無邊際室外泳池、健身室、24小時lounge等休閒娛樂設施，房價更包含免費自助早餐，性價比超高！

易思廷大酒店帕亞泰（Eastin Grand Hotel Phayathai）
房價：人均HK$487起（高級全景房；包早餐）
地址：The Unicorn Building, 18 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400
交通：BTS「Phaya Thai」站步行1分鐘
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曼谷酒店推介【14】曼谷橡樹套房酒店（Oakwood Suites Bangkok）

曼谷橡樹套房酒店（Oakwood Suites Bangkok）於2020年開幕，是曼谷市內知名的公寓式酒店。酒店鄰近Emporium百貨，雖然不近觀光景點，但勝在近地鐵站，步行3分鐘便可抵達BTS「Phrom Phong」站，出行方便。酒店方面，除了起居室和浴室外，全部客房亦均設有廚房、用餐區、客廳及戶外平台等設施，更有齊廚具、煮食爐、廚房抽氣扇、洗衣機等設備，非常貼心！此外，浴室方面亦分開了泡澡及淋浴空間，相對更安全。酒店亦附設室外游泳池、小童游泳池、桑拿及健身室等休閒娛樂空間。

曼谷橡樹套房酒店（Oakwood Suites Bangkok）
房價：人均HK$412起（豪華雙床一室公寓）
地址：20, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei 10110
交通：BTS「Phrom Phong」站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【15】藝術酒店（Arte Hotel）

藝術酒店（Arte Hotel）是2016年開業的四星級酒店，坐落在素坤逸（Sukhumvit）地區的巷弄裡，距離BTS站僅需步行約3分鐘，鄰近百貨公司 Terminal 21，巷弄中亦有多家便利店，晚上想吃宵夜亦相當方便！酒店價錢親民，但設計風格亦相當華麗有氣派，客房設備完善，化妝台、衣櫃、電視、小沙發等傢俱應有盡有，床頭部分設有插座及閱讀燈，而且空間十足，要完全躺平大型行李箱亦不是問題！酒店亦附有頂層游泳池，看著夜晚的城市景色游泳亦非常浪漫！

藝術酒店（Arte Hotel）
房價：人均HK$212起（豪華雙人房）
地址：29 Sukhumvit Soi 19, Sukhumvit Road
交通：BTS「Asok」站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【16】曼谷托馬斯酒店（Hotel Thomas Bangkok）

曼谷托馬斯酒店（Hotel Thomas Bangkok）是由一棟住宅大樓改建而成的精品酒店，設計參考了建築遺產披耶泰宮，以仿舊傢俱並結合現代時尚風格打造出渡假酒店風情。客房方面，房間色系以莫蘭迪色調為主，裝修帶有英國風，每間客房均設有維多利亞風格的打卡浴缸，床頭部分設有燈光控制面板、USB插頭與一般插座。客房空間亦非常寬敞，打開兩個大型行李後，行走空間還是很大！酒店房價亦包含免費早餐，有多種套餐可供選擇，非常貼心！

曼谷托馬斯酒店（Hotel Thomas Bangkok）
房價：人均HK$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：Phaya Thai Road Khwaeng Thanon Phaya Thai, Pratunam, Bangkok, Thailand
交通：BTS「Phaya Thai」站步行2分鐘
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曼谷酒店推介【17】曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）於2022年7月開業，鄰近BTS娜娜站，坐落在曼谷最著名的素坤逸路（SOIS SUKHUMVIT 11），附近就有中心使館購物商場（Central Embassy）、阿瑪林廣場百貨（Amarin Plaza）、MBK 購物中心等人氣商圈。酒店主打泰式格調，客房設有大大個落地玻璃窗，更設有可觀賞風景的浴缸，更有室外游泳池，設備齊全。

曼谷艾拉酒店（Aira Hotel Bangkok）
房價：人均HK$262起（豪華房(特大床)）
地址：14 Sukhumvit 11, 瓦塔納, 曼谷
交通：BTS娜娜站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【18】拉查丹利格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Ratchadamri）

拉查丹利格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Ratchadamri）位於曼谷市中心，步行6分鐘即可抵達四面佛及中央世界購物中心（CentralWorld），前往BTS站亦只需5分鐘，購物觀光都十分方便！酒店以泰國奢華風格設計，房間為公寓式，廚房設備完善，且有用餐區及洗衣機，浴室的淋浴間和泡澡浴缸分開，空間寬敞舒適，採光度十足！此外，酒店亦附設室外游泳池、健身室、小童游泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，任何年齡層都適合！

拉查丹利格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Hotel Ratchadamri）
房價：人均HK$391起（至尊豪華房）
地址：Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330
交通：BTS「Ratchadamri」站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【19】曼谷日航酒店（Hotel Nikko Bangkok）

曼谷日航酒店（Hotel Nikko Bangkok）位於曼谷的素坤逸區（Sukhumvit），雖然與觀光景點距離不算近，但勝在僅需步行3分鐘便到BTS站，出行亦算方便。酒店是日系連鎖飯店旗下的品牌酒店，因此在設計方面都帶有日系感，以木系及灰白色調為主。全部房間均配備淋浴設施及浴缸，床頭部分設有閱讀燈及插座，非常方便，隔音效果也很好。酒店亦設有 24小時健身中心、泳池酒吧、桑拿和休息室。

曼谷日航酒店（Hotel Nikko Bangkok）
房價：人均HK$483起（高級特大床房）
地址：27 Thong Lo, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
交通：BTS「Thong Lo」站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【20】12號住宅酒店及公寓（12 the Residence Hotel & Apartment - Sha）

12號住宅酒店及公寓（12 the Residence Hotel & Apartment - Sha）是2022年開幕的三星級酒店，位處在廊曼國際機場附近，大約20分鐘步程。雖然從酒店出發前往曼谷市區需要至少40分鐘車程，但與廊曼寺的距離就非常近，而且房價夠便宜！酒店設計非常新穎，有小陽台、冰箱、微波爐等設施，非常齊全，床頭部分亦有提供插座及床頭燈，雖然浴室空間較少，但整體不會覺得壓迫。酒店亦附設了健身室及餐廳，CP值超高！

12號住宅酒店及公寓（12 the Residence Hotel & Apartment - Sha）
房價：人均HK$96起（標準雙人房）
地址：22 12 ถนน สรณคมณ์ Si Kan, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand
交通：Don Muang Railway Station車程5分鐘
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曼谷酒店推介【21】曼谷素坤逸安凡尼酒店（Avani Sukhumvit Bangkok Hotel）

曼谷素坤逸安凡尼酒店（Avani Sukhumvit Bangkok Hotel）位於BTS 「On Nut」站旁邊，酒店2樓直接連通BTS站，亦可直達購物商場，生活機能及地理位置同樣極佳！酒店於2019年開業，提供標準客房與豪華客房兩大類房型，豪華客房擁有客廳空間與浴缸，裝潢以黑白色系為主，搭配色彩活潑的裝飾，床頭提供無線充電設備與多組USB插座，非常實用！酒店亦設有室外游泳池、健身室、SPA、酒吧、餐廳等休閒娛樂設施，性價比相當高！

曼谷素坤逸安凡尼酒店（Avani Sukhumvit Bangkok Hotel）
房價：人均HK$315起（阿瓦尼房 1張特大床）
地址：2089 Sukhumvit Road, Prakanong Nua Watthana, Bangkok
交通：BTS 「On Nut」站步行1分鐘
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曼谷酒店推介【22】曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）是頂級酒店及度假村品牌安縵在泰國的首家城市型酒店，秉承品牌「城市綠洲」的概念，酒店選址在曼谷市中心的奈樂園，並預計將於2024年第三季開業。酒店客房位處高層，設計亦融合泰國傳統元素及現代簡約風格，能夠在露台俯瞰奈樂園蔥綠景致的最佳視野，坐擁曼谷天際線美景，位於30樓的無邊際泳池亦能無死角飽覽城市醉人景色！酒店的周邊配套設施亦非常齊備，雖然距離BTS需步行10分鐘，但Central World、Siam Paragon、Central Embassy等購物商場均在步行可達的距離內，交通和購物同樣方便！

曼谷奈樂安縵酒店（Aman Nai Lert Bangkok）
房價：待定
地址：The Residence Gallery, 2/2 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok
交通：BTS 「Chit Lom」站步行10分鐘

曼谷酒店推介【23】曼谷瑪杜拜迪酒店，傲途格精選（Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection）

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection於2023年9月全新開幕，是萬豪集團旗下Autograph Collection系列的酒店品牌，位於曼谷心臟地帶Sukhumvit，距離BTS「Thong Lor」站僅3分鐘步程，鄰近亦有Wat That Thong寺廟、Wow Park、MIGHTY X等景點，亦有酒吧及餐廳等，地理位置相當不錯！酒店提供7種不同房型，無論是家庭旅客還是情侶住宿都適合。客房採用簡約時尚設計，雖然以墨綠、灰、啡等大自然色系為主調，但房間擁有大面積景觀窗，採光度十足，寬敞舒適。部分客房更配備浴缸及露台，讓你可以好好放鬆！酒店室外泳池亦位處高樓層，絕對可以嘆盡曼谷城市靚景！

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection
房價：人均HK$609起（豪華房(特大床)）
地址：22 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok
交通：BTS「Thong Lor」站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【24】察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）

察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）於2022年開業，位於曼谷水門地區的空盛桑運河畔，距離BTS「Siam」站僅8分鐘步程，前往人氣景點都非常方便！酒店為雙子星大樓，超過14種房型可供選擇。客房大走奢華路線，加上一整面俯瞰城景的落地大玻璃窗，空間感及採光度十足，舒適寬敞。酒店內亦有餐廳、酒廊、大型露天游泳池、水療中心、健身中心與兒童遊戲室等休閒娛樂設施，足不出戶都可以獲得大滿足！

察殿曼谷大酒店（Chatrium Grand Bangkok）
房價：人均HK$645起（豪華房(特大床)）
地址：728 Phetchaburi Rd, Petchaburi, Ratchathewi, Bangkok
交通：BTS「Siam」站步行8分鐘
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曼谷酒店推介【25】通羅雅詩閣酒店（Ascott Thonglor Bangkok）

Ascott Thonglor Bangkok於2022年8月開幕，位於曼谷熱鬧地段Watthana區，鄰近有不少酒吧及餐廳，亦有超級市場，生活機能良好。雖然酒店距離熱門旅遊景點較遠，但從酒店到車站僅需5分鐘步程，即使搭車到其他地方觀光購物都一樣方便！酒店主打公寓形式的客房，房型分為客房、一臥室、兩臥室或三臥室的房型，全部客房均可享採光度十足的一整片落地窗，細味曼谷市景，大部分房型亦提供浴缸、設備齊全的小廚房，明確劃分起居室以及用餐區，雖然採用現代時尚風格，但亦有居家的溫馨安全感！酒店更配備景觀泳池，打卡睇景一流！

Ascott Thonglor Bangkok
房價：人均HK$469起（豪華房）
地址：1 Sukhumvit 59 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok
交通：BTS「Thong Lor」站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【26】曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）

曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）在2022年5月落成開幕，雖然距離熱門景點較遠，前往車站亦要步行10分鐘，但從酒店出發步行5到8分鐘便有便利店和超市，酒店對面亦有路邊攤可以買小吃和水果，可以體驗當地人的日常生活，半夜肚子餓也不怕沒東西吃！酒店藝術感濃厚，裝修風格和用色都相對大膽浮誇，仿如置身色彩繽紛的童話世界，連帶餐廳、泳池等空間亦有玩味十足的藝術氣息，非常適合打卡！客房方面共8種房型，每間客房亦有不同主題，細緻到連杯子、燈光開關、電話都融合客房主題，但全部均配備可以瞭望曼谷市景的露台，部分客房亦設有浴缸，氣氛舒適之餘更讓人心情愉悅，絕對值得一去！

曼谷無花果大廳酒店（The Fig Lobby）
房價：人均HK$199起（高級房(雙人床或兩床)）
地址：55 Rimthangrotfaisaipaknam Road, Khwaeng Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok
交通：MRT「Queen Sirikit National Convention Centre」站步行10分鐘
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曼谷酒店推介【27】薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）絕對是曼谷人氣打卡酒店之一，距離BTS通羅車站（Thonglor）僅需步行5分鐘，而且鄰近購物商場Emporium。酒店合共8層，各層設有不同花鳥主題，主打復古風格，不論走廊、客房裝潢都超美，極有感覺，而且附有露天泳池，打卡必住！

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）
房價：人均HK$299起（頂級房）
地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷
交通：BTS Thonglor站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【28】曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）於2022年2月開幕，位於曼谷水門地區，距離曼谷機場快線的拉差巴羅站（Ratchaprarop）僅步行5至10分鐘，同時鄰近Observatory Point、彩虹雲霄拜約克摩天塔、彩虹二塔等人氣景點。酒店主要改建自50年代傳統街屋，並以門口的百年榕樹作為設計靈感，主打清新簡約設計，客房裝潢漂亮，並設置獨立浴缸，性價比極高。

曼谷盆景酒店（Bonsai Hotel Bangkok）
房價：人均HK$220起（複式套房）
地址：Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷
交通：機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘
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曼谷酒店推介【29】曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）

曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」，鄰近達莎拉當BTS站，附近有王權雲頂大廈玻璃觀景台、Mahanakorn Skywalk天空步道等，酒店住客可以免費參觀。酒店以奢華復古為設計主題，房間裝潢精緻時尚，到處都是打卡位，78樓天台更有全曼谷最高酒吧，極具特色！

曼谷標準酒店（The Standard, Bangkok Mahanakhon）
房價：人均HK$754起（標準房(特大床)）
地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, 曼谷
交通：BTS Chong Nonsi站 上蓋
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曼谷酒店推介【30】曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）是全曼谷唯一擁有河畔泳池的Villa式酒店，距離BTS鄭皇橋站需步行13分鐘，酒店設計具有質感，客房內均設有落地大玻璃，可以觀賞到超靚的河景，部分可以望住夜景浸浴缸，絕對是度假之選！酒店同時提供室外泳池、水療套房及溫泉浴區，更有免費穿接駁車來往中央碼頭Sathorn Pier和購物商園ICONSIAM。

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）
房價：人均HK$2,193起（特大豪華房）
地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷
交通：BTS鄭皇橋站（Saphan Taksin）步行13分鐘
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曼谷酒店推介【31】阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel） 坐落於曼谷的叻猜拉披色，距離水門市場、中央世界購物中心大概15分鐘車程，絕對方便喜愛購物的朋友仔！酒店裝潢時尚，房間乾淨舒適，可享受五星級的設備，同時設有無邊際泳池，以新酒店而言， 算是物超所值的選擇！

阿薩温會議大酒店（Asawin Grand Convention Hotel）
房價：人均HK$178起（尊爵雙床房）
地址：88 Kamphaeng Phet 6 Rd, Talad-Bangkhen, Laksi, 朗四區, 曼谷
交通：福龍風站步行15分鐘
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曼谷酒店推介【32】曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）位於BTS車站附近，同時亦是超人氣之選！酒店擁有目前全曼谷最長的無邊際泳池，可以邊玩水邊望風景，完全將一望無際的景色盡收眼底，另外泳池最特別之處是水池內的水溫適中，全因池內的石頭為火山石具有吸收熱功能，帶有恆溫作用，非常舒服！

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）
房價：人均HK$978起（兩張單人床）
地址：88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷
交通：BTS隆齊站步行3分鐘
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曼谷酒店推介【33】FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA ）

FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA）於2022年開業，到隆齊BTS站僅需步行5分鐘，交通方便，此外奔集捷運站亦距離酒店非常之近，同時靠近Rituals Spa、Insanity Nightclub、Karbelka Spa等，隨時都可以做水療。酒店裝潢主打簡潔風格，而且價格不貴，經濟之選！

FX 娜娜酒店（FX HOTEL NANA）
房價：人均HK$152起（高級雙人或雙床房）
地址：158/1, 158/2 Sukhumvit Soi 1 Klong-toey Nua, 瓦他那區, 曼谷
交通：BTS隆齊站步行5分鐘
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曼谷酒店推介【34】曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）

曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）位於BTS Phloen Chit 站附近， 可以步行或乘車前往Sukhumvit Road、暹羅（Siam）和巴吞旺（Pathumwan）等熱門地區，亦可搭乘BTS前往暹羅百麗宮（Siam Paragon）、中央世界購物中心（Central World）等人氣商場。酒店裝潢溫馨舒適，設有頂樓室外無邊際泳池，可以欣賞到壯麗的天際線景觀，相當廣闊震撼！

曼谷無線路英迪格酒店 （Hotel Indigo Bangkok Wireless Road）
房價：人均HK$490起（標準房(雙床)）
地址：81 Wireless Road, Pathumwan, 帕度萬, 曼谷
交通：BTS 菲隆奇站（Phloen Chit）步行15分鐘
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曼谷酒店推介【35】515 Victory Hotel

這間連泰國通胡慧沖都推介的酒店「515 Victory Hotel」，位於BTS勝利紀念碑站旁，步行僅1分鐘就可以到達，交通方便！酒店以大自然為設計主題，內部 設有種滿綠色植物的庭園，同時有流水瀑布，猶如置身於森林內，非常夢幻，雖然規模不大，但仍設有天台泳池，另外更不能曾過酒店內專食甜品的Sugar Rush專區，可以盡情品嘗各式精緻甜點。

515 Victory Hotel
房價：人均HK$157起（標準間（無窗））
地址：5, 15 Phaya Thai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400
交通：BTS勝利紀念碑站步行1分鐘
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