機場二號客運大樓懶人包｜15間航空公司櫃台將遷入　T2餐廳一覽

機場二號客運大樓｜香港國際機場第二航廈將於今年9月起分階段啟用，並預計明年3月起將會有15家航空公司登記櫃檯，遷往新客運大樓。《香港01》「好食玩飛」整合機場第二航廈的設施及啟用安排，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

機場二號客運大樓｜室內旅遊車候車大堂 成首啟用設施

香港國際機場二號客運大樓（T2）將於今年9月23日起分階段啟用，首個啟用的設施將會是室內旅遊車候車大堂，共設有41個停車位供旅遊巴士、跨境客車和轎車，以及居民旅遊車使用。

現時位於一號客運大樓和四號停車場的跨境客車及轎車售票櫃位和上客位，以及一號停車場的旅遊車上落客車位，將全部遷往二號客運大樓的旅遊車候車大堂。

機場二號客運大樓｜15家航空公司櫃台遷至

二號客運大樓的旅客離境設施，則預計於明年3月至4月正式啟用，初期將有15間航空公司櫃台遷至新客運大樓，包括香港快運、香港航空、大灣區航空及多間東南亞航空公司。

二號客運大樓的離境設施將於2026年3月起陸續啟用。（崔定邦@Facebook）

不過，由於二號客運大樓客運廊登機預計於2026年底至2027年初才會正式啟用，因此在3月起，旅客於T2辦理登機手續後，需要乘坐無人駕駛列車返回一號客運大樓登機。

機場二號客運大樓｜餐廳／手信店／便利店一覽

目前一號客運大樓以奢華為定位，主打精品名牌商店及商務休息室，二號客運大樓則主要服務背包客和年輕人，主打年輕化和科技感，將配備更多自助服務設施和科技設備。

T2有至少3間餐廳進駐，包括兩餸飯及冰室。（崔定邦@Facebook）

此外，在T2啟用初期有至少3間餐廳、2間手信店及1間便利店進駐，包括「唐記包點」、「君蘭冰室」、「好飯好餸」、「零食物語」、「恆香老餅家」及「7-11便利店」，方便旅客飲食和購物。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略