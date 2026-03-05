機場2號客運大樓懶人包｜5月啟用　有什麼餐廳？T2可直接出境嗎？

機場二號客運大樓｜香港國際機場第二航廈將於今年5月27日正式啟用，並預計將會有15家航空公司登記櫃檯，遷往新客運大樓。《香港01》「好食玩飛」整合機場第二航廈的設施及啟用安排。想知T2可否直接出境？有那15間航空公司櫃台？即看內文！



機場二號客運大樓｜15家航空公司櫃台遷至

香港國際機場二號客運大樓（T2）於今年5月27日正式啟用，初期將有15間航空公司櫃台遷至新客運大樓，包括香港快運、香港航空、大灣區航空、濟州航空、曼谷航空、泰國航空、酷航及多間東南亞航空公司。

二號客運大樓初期將有15間航空公司櫃台遷至新客運大樓。

機場二號客運大樓｜T2可直接出境嗎？

旅客除了可自助辦理登機及行李托運手續，亦可在T2完成保安檢查與出境手續。T2會設有新一代智能登記設施，全新的智能閘口讓出境程序速度將節省時間，顯著優於人手辦理。

啟用初期階段，旅客在完成保安檢查和出境程序後，仍需乘坐自動駕駛列車前往一號客運大樓（T1）的登機閘口登機。T2運廊登機預計和登機閘口預計2027年才正式啟用。

機場二號客運大樓｜T2新3大配套？

1. T2設有全部的安檢及出入境櫃位，智能閘口機配備先進的人臉識別系統。

2. 新大樓設有地底自動列車系統「旅客捷運系統」（Automated People Mover）。

3. 針對經大灣區碼頭抵港的旅客，T2將安排配套緊密連接海天中轉大樓。

機場二號客運大樓｜機場快線可達？

機管局主席林天福指，日後兩個客運大樓將會無縫連接，而乘搭機場快線能直接到達，有望分流T1大樓的部份客量。

機場快線將能直接到達T2。

機場二號客運大樓｜餐廳／手信店／便利店一覽

目前T1以奢華為定位，主打精品名牌商店及商務休息室，T2則主要服務背包客和年輕人，主打年輕化和科技感，將配備更多自助服務設施和科技設備。

此外，在T2啟用初期有4間食肆、2間手信店及1間便利店進駐，包括唐記包點、君蘭冰室、好飯好餸、零食物語、瑞幸咖啡、零食物語香港駅、恆香老餅家及7-11便利店，方便旅客飲食和購物。

T2有4間食肆進駐，包括兩餸飯及冰室。

機場二號客運大樓｜設41個停車位

新的旅遊車候車大堂啓用後，相關服務將會全部集中一處，包括跨境客車的票務櫃檯、上車位、候車設施等。候車大堂會與T1無縫連接，主要有3條室內通道，連接T1抵港層及旅遊車候車大堂，旅客毋須受天雨影響，即可便捷來往T1及旅遊車候車大堂。

T2室內的候車大堂設有41個停車位，涵蓋多種不同的旅遊車服務，包括跨境客車、航天跨境轎車、旅行團旅遊巴、機員巴士、居民巴士等。

設於室內的候車大堂設有41個停車位，涵蓋多種不同的旅遊車服務。

