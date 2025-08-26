蓮塘口岸直通巴優惠｜買1送1！$35直達深圳　將軍澳觀塘有上車點

蓮塘口岸較少人過關，是避開人潮北上吃喝玩樂的不錯選擇。各大直通巴士公司最近就推出了由香港各區往返蓮塘口岸的相關優惠，除了永東巴士最新推出的龍崗A線車票買1送1外，環島中港通亦有全新巴士線，可以$40由將軍澳直達蓮塘口岸，想知優惠詳情就要留意下文了！



蓮塘口岸直通巴優惠【1】永東巴士——車票買1送1

永東巴士深圳龍崗線新增「深圳大運天地服務站」，方便乘客在香港直達此站觀賞演唱會、大型體育比賽、逛商場等。為慶祝新站開通，現時永東巴士龍崗A線由即日起至9月30日，有買1送1優惠，買去程即送回程車票！

以尖沙咀為例，由尖沙咀中港城出發，經蓮塘口岸前往深圳龍崗大運天地，原價為$70，而享用優惠後，即可以單程票價$35直達深圳。優惠先到先得，售完即止！

香港⭢蓮塘口岸⭢深圳龍崗

上車點：旺角油麻地／尖沙咀／沙田／觀塘／鑽石山／蓮塘口岸

落車點：龍崗大運天地／龍崗萬科廣場



深圳龍崗⭢蓮塘口岸⭢香港

上車點：龍崗萬科廣場／龍崗大運天地

落車點：沙田／尖沙咀／旺角油麻地



蓮塘口岸直通巴優惠｜車票購買方法

大家可於永東售票官網、香港各門店直接購買優惠車票。而官網訂票人士，需直接點選「來回票」才可享有優惠。提提大家，龍崗B線、香港迪士尼、香港國際機票不適用此優惠。

香港往返深圳龍崗時間表參考。（永東巴士官網截圖）

蓮塘口岸直通巴優惠【2】環島中港通——將軍澳新線$40直達蓮塘口岸

環島中港通推出「將軍澳新都城至蓮塘口岸線」，全日共有11個班次，上車點設於將軍澳新都城商場二期地面巴士總站；回程則沿用現有的蓮塘口岸往東港城的巴士路線，終點站為東港城商場地下的士站，單程票價只需$40，以後將軍澳居民經蓮塘口岸往返深圳變得更便利！

蓮塘口岸直通巴優惠｜車票購買方法

開啟「環島中港通」官方網站或微信小程序，然後選擇乘車日期，再揀選「將軍澳新都城」及「蓮塘口岸」為上下車站，再填寫個人資料即可購票。

環島中港通推出「將軍澳新都城至蓮塘口岸線」。(Facebook@環島中港通）

