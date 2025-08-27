東京Chiikawa Park門票預訂｜監獄場景　5大打卡位｜附購票優惠

東京Chiikawa Park｜各位Chiikawa（ちいかわ）粉絲請注意！全球首個大型Chiikawa體驗樂園「Chiikawa Park」已於東京池袋隆重開幕！現場有5大體驗展示區還原漫畫場景，讓大家能360度沉浸於Chiikawa的世界！購物區還有過百款會場限定的商品！現在Chiikawa Park已開放公開售票！想知道更多詳情？繼續看下去吧！



東京的Chiikawa Park已經盛大開幕！（小紅書@投資回報率）

Chiikawa Park｜5大必到打卡區！漫畫場景神還原

整個Chiikawa Park分作B1F和1F兩層，B1F是體驗區，1F是購物區。B1F在現場還原多個漫畫場景，粉絲更可以走主場景內，跟Chiikawa及朋友們一起打卡！

Chiikawa被困牢房的驚喜場面（Chiikawa Park官方圖片）

5大必到打卡區【1】布林的牢房

在巨型的監獄場景，可以與身穿囚犯服的Chiikawa、小八貓、Usagi（兔哥）一起體驗被哥布林抓起來關在監牢的滋味！

5大必到打卡區【2】掉進洞裡的小八貓

利用鏡面錯位的設計，完美重現小八貓掉進洞的經典一幕，而且上方設有攝像鏡頭，可以跟小八貓一起拍照，拍攝完畢後可以掃Code下載！

5大必到打卡區【3】惡夢房間

體驗Chiikawa發惡夢的場景！現場利用鏡像通道及幻彩燈光營造出超現實的夢世界！

5大必到打卡區【4】Chiikawa的家

深入Chiikawa的溫馨小屋，還原Chiikawa的日常生活，同場還有小八貓來探訪！

可以跟AR的Chiikawa一起拍照！（Chiikawa Park官方圖片）

5大必到打卡區【5】樹爺爺的森林園景

來到樹爺爺身邊可以跟Chiikawa們拍攝紀念照！現場有多個屏幕，可以選擇一起拍照的角色，隨後屏幕就會出現角色的AR，可以跟牠們一起拍照！之後亦可以掃Code下載！

B1F入口也有小型購物區，主要售賣頭飾，方便大家在現場即時打卡，至於1F的購物區會有更多商品，建議可以先在B1F場景打卡拍照，拍到累了、玩到盡興了，再到1F慢慢血拼！

Chiikawa Park｜5大購物區+遊戲區

電梯到達1F購物區。（Chiikawa Park官方圖片）

跟Chiikawa打完卡，就可以去1F的購物區血拼！購物區按商品類型分為5大區域，當中包括服飾區、文具雜貨區、公仔區、定製區、零食區，當中有不少是印上Chiikawa Park Logo的限定商品！當中必買的商業，就是一人限購一個的造型爆谷桶！

造型爆谷桶一人限購一個！（Chiikawa Park官方圖片）

購物區旁邊還有一個遊戲區，提供「蜘蛛網捕手」、「肉丸滾滾樂」兩個遊戲，每個遊戲¥700，只要在遊戲中挑戰成功，就可以獲得Chiikawa Part獨家商品！即使挑戰失敗亦可以獲得有小禮物！

Chiikawa Park開放詳情

營業時間：10:00-21:00（最後入場時間為19:00）

地址：東京都豐島區東池袋3丁目3-5 Sunshine City Annex B1F・1F

交通：

・池袋站（JR・東京Metro・西武線・東武線）東口35號出口，徒步約8分鐘

・東池袋站（東京Metro有樂町線）6・7號出口經由地下通路，徒步約3分鐘

・東池袋四丁目停靠站（都電荒川線）徒步約4分鐘

門票：成人（12歲以上）¥3500；兒童（4-11歲）¥1800

*每位付費入場的顧客可免費帶一名未滿4小的兒童入場。

